Children's Day 2025: पूरी दुनिया 20, पर भारत में 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है बाल दिवस? देखें ये 10 मजेदार सवाल

2 . भारत में 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है बाल दिवस?

2

भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है. पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें देश का भविष्य मानते थे. बच्चे उन्हें प्यार से 'चाचा नेहरू' कहकर बुलाते थे. इससे पहले, भारत में भी बाल दिवस 20 नवंबर को ही मनाया जाता था, लेकिन 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद, उनकी याद में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि उनका जन्मदिन, 14 नवंबर, अब से बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा.

अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था और 1989 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (CRC) को भी अपनाया था.