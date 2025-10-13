FacebookTwitterYoutubeInstagram
ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पालने वाले बच्चों की पर्सनालिटी में होती हैं ये खूबियां, जो न्यूक्लियर फैमेली नहीं दे पाती 

ग्रैंडपेरेंट्स के साथ पलने वाले बच्चों में कई खूबियां होती हैं जो न्यूक्लियर फैमिली नहीं दे पाती. ग्रैंडपेरेंट्स वो चीजें बच्चों के अंदर बिल्ड कर जाते हैं जो बच्चों के व्यक्तित्व को खास बना देती है. जॉइंट फैमिली में पलने वाले बच्चे होते हैं ज़्यादा बैलेंस्ड और इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं.

ऋतु सिंह | Oct 13, 2025, 07:40 AM IST

1.ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़े होने वाले बच्चे बहुत खास होते हैं,जानते हैं क्यों

ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़े होने वाले बच्चे बहुत खास होते हैं,जानते हैं क्यों
1

माता-पिता के साथ-साथ दादा-दादी भी बच्चों की परवरिश में अहम भूमिका निभाते हैं. खासकर जिन घरों में माता-पिता कामकाजी होते हैं, वहाँ दादा-दादी बच्चों की देखभाल करते हैं. हालाँकि, दादा-दादी द्वारा पाले गए बच्चे बेहद खास होते हैं. क्या आप जानते हैं क्यों?
 

2. पालन-पोषण संबंधी

 पालन-पोषण संबंधी
2

बच्चों की परवरिश एक बहुत ही ज़िम्मेदारी भरा काम है. लेकिन अगर घर में बड़े लोग हों, तो यह थोड़ा आसान हो जाता है. बच्चों की देखभाल कैसे करें? उनके साथ कैसे रहें? उन्हें कैसे खुश रखें? उन्हें कैसे बदलें, इन सब बातों का बड़ों को काफ़ी अनुभव होता है. खासकर जिन घरों में माता-पिता दोनों काम करते हैं, वहाँ दादी, दादा और परदादी ही बच्चों की देखभाल करते हैं. जब तक उनके माता-पिता वापस नहीं आ जाते, तब तक वे पलक झपकते ही उनकी रक्षा करते हैं. दरअसल, बच्चे अपने माता-पिता से ज़्यादा अपने दादा-दादी के साथ रहना पसंद करते हैं. इसके अलावा, बड़ों द्वारा पाले गए बच्चे अलग तरह से सोचते हैं. वे खास होते हैं. आइए यहां देखें कि ऐसा क्यों है. 

3.अनुभव से सबक

अनुभव से सबक
3

दुनिया चाहे कितनी भी तेज़ी से बदल जाए, परिवार व्यवस्था का महत्व कम नहीं होता. खासकर भारतीय संस्कृति में, दादा-दादी के साथ बच्चों का समय सिर्फ़ एक अनुभव नहीं होता. यह बच्चे के जीवन के लिए एक मज़बूत नींव की तरह होता है. उनके अनुभव... कठिनाइयों, खुशियों, प्यार और धैर्य से भरे जीवन के सबक होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे माहौल में पले-बढ़े बच्चे मज़बूत मानसिक गुणों का विकास करते हैं.
 

4.कौशल विकास के लिए जरूरी

कौशल विकास के लिए जरूरी
4

दादा-दादी ने अपने जन्म से लेकर आज तक जो दुनिया देखी है, वह बहुत अलग है. उन्होंने उन बदलावों का सामना कैसे किया? वे कैसे आगे बढ़े? बच्चों को बचपन से ही ये सब बताया जाता है. इन कहानियों के ज़रिए बच्चे ज़िंदगी को सिर्फ़ एक साधारण नज़रिए से नहीं, बल्कि अलग-अलग नज़रिए से देखना सीखते हैं. उनकी सोच का दायरा बढ़ता है. इससे बच्चों में समझने और समस्याओं को सुलझाने जैसे कौशल विकसित होते हैं.
 
 

TRENDING NOW

5.निस्वार्थ प्रेम करना

निस्वार्थ प्रेम करना
5

आजकल जब माता-पिता अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, दादा-दादी अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम प्रदान करते हैं. उनके धैर्य और सहनशीलता के कारण, बच्चों को किसी भी प्रकार के तनाव को सहने की शक्ति भी मिलती है. बच्चों को खाना खिलाने, कहानियाँ सुनाने और गाने गाने जैसे छोटे-छोटे कामों से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं. यह प्यार भरा माहौल बच्चों को सुरक्षा का एहसास दिलाता है. यह उनके आत्मविश्वास के लिए अच्छा है.

6.व्यक्तिगत खासियतें

व्यक्तिगत खासियतें
6

बच्चों को अपने दादा-दादी से मिलने वाली सबसे मूल्यवान विरासत संस्कृति है. अपने बड़ों के दैनिक रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों को देखकर, बच्चों में हमारी संस्कृति के प्रति रुचि विकसित होती है. वे विनम्रता से बोलना और बड़ों का सम्मान करना जैसी बातें सीखते हैं. ये बातें बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं. ये उनके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करती हैं.
 

7.सामाजिक कौशल

सामाजिक कौशल
7

बड़ों के साथ ज़्यादा समय बिताने से बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित करने में भी मदद मिलती है. वे ध्यान से सुनना, सवाल पूछना और सही समय पर उचित जवाब देना सीखते हैं. ये कौशल भविष्य में उनके निजी और पेशेवर जीवन में उपयोगी साबित होंगे.
 

8.इसीलिए यह विशेष है

इसीलिए यह विशेष है
8

दादा-दादी के साथ बड़े होने वाले बच्चे न केवल प्यार भरे माहौल में पलते हैं, बल्कि उनमें मानवता, ज्ञान, धैर्य और नैतिकता जैसे मूल्य भी विकसित होते हैं. इससे वे ज़्यादा ज़िम्मेदार और समाज के प्रति ज़्यादा समझदार बनते हैं. इसीलिए बड़ों के साथ बड़े होने वाले बच्चे ख़ास होते हैं. दरअसल, दादा-दादी के सानिध्य में बिताया गया बचपन एक वरदान की तरह होता है. अगर यह अनुभव बच्चों को दिया जा सके, तो यह उनके जीवन का एक बड़ा तोहफ़ा होगा.

Advertisement
