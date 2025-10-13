ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पालने वाले बच्चों की पर्सनालिटी में होती हैं ये खूबियां, जो न्यूक्लियर फैमेली नहीं दे पाती 

2 . पालन-पोषण संबंधी

बच्चों की परवरिश एक बहुत ही ज़िम्मेदारी भरा काम है. लेकिन अगर घर में बड़े लोग हों, तो यह थोड़ा आसान हो जाता है. बच्चों की देखभाल कैसे करें? उनके साथ कैसे रहें? उन्हें कैसे खुश रखें? उन्हें कैसे बदलें, इन सब बातों का बड़ों को काफ़ी अनुभव होता है. खासकर जिन घरों में माता-पिता दोनों काम करते हैं, वहाँ दादी, दादा और परदादी ही बच्चों की देखभाल करते हैं. जब तक उनके माता-पिता वापस नहीं आ जाते, तब तक वे पलक झपकते ही उनकी रक्षा करते हैं. दरअसल, बच्चे अपने माता-पिता से ज़्यादा अपने दादा-दादी के साथ रहना पसंद करते हैं. इसके अलावा, बड़ों द्वारा पाले गए बच्चे अलग तरह से सोचते हैं. वे खास होते हैं. आइए यहां देखें कि ऐसा क्यों है.