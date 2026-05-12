ग्लोइंग स्किन, एंटी एजिंग के लिए इस देश में मुर्गे का पंजा खाते हैं लोग! क्या वाकई होता है इतना फायदेमंद? 

6 . कैसे और कितना करें सेवन?

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एक्सपर्ट्स का मानना है कि चिकन के पंजों में मौजूद कोलेजन और जिलेटिन को इस तरह पकाना चाहिए कि शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर ले, इसलिए इसे सूप के रूप में सेवन करना सबसे अच्छा है, शोरबे या ग्रेवी में डालकर खाएं और तलने से बचें. इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, 100 से 150 ग्राम सूप या ग्रेवी आप ले सकता है, यह 4-5 चिकन लेग के बराबर होता है. (AI Image)

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने या डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)