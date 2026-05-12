ग्लोइंग स्किन, एंटी एजिंग के लिए इस देश में मुर्गे का पंजा खाते हैं लोग! क्या वाकई होता है इतना फायदेमंद? 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | May 12, 2026, 04:28 PM IST
1.कोलेजन से भरपूर सुपरफूड
सुनने में भले ही यह आपको अजीब लगता हो लेकिन कुछ देशों में चिकन फीट को कोलेजन से भरपूर सुपरफूड माना जाता है और दावा किया जाता है कि इसका सेवन त्वचा को टाइट, चमकदार और लंबे समय तक जवां बनाए रखने में मदद कर सकता है. इसे मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, जमैका जैसे कई देशों में बड़े ही चाव से खाया जाता है, पर हम जिस देश की बात कर रहे हैं, वो साउथ कोरिया है.
2.स्वाद ही नहीं, त्वचा के लिए यहां लोग खाते हैं चिकन फीट
साउथ कोरिया में चिकन फीट सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि सुंदरता के खातिर भी भोजन से लेकर स्नैक्स तक में शामिल किया जाता है. खासतौर से महिलाएं इसे बड़े चाव से खाती हैं. बता दें कि सिंगापुर में चिकन के पंजे करीब 276 रुपए प्रति किलो तक बिकते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको के कई हिस्सों में मिलने वाले चिकन से भी महंगे माने जाते हैं. वहीं वियतनाम, चीन और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों में बड़ी मात्रा में चिकन फीट आयात भी करते हैं. (AI Image)
3.नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का क्या है कहना
कई देशों में चिकन के पंजों को खाने लायक नहीं माना जाता, लेकिन अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार इनमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. बता दें कि अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ा ब्रॉयलर चिकन इंडस्ट्री है और इसके उत्पादन का लगभग 15% दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है, जिसमें चिकन के पंजों की अहम भूमिका है. (AI Image)
4.जरूरी पोषक तत्व
चिकन के पंजे त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों और कनेक्टिव टिश्यूज़ से बने होते हैं. स्टडी के मुताबिक, इनकी संरचना में लगभग 30-35% कोलेजन होता है. चिकन के पंजों में कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और फोलेट यानी विटामिन बी9 जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कोलेजन का उत्पादन कम होने लगता है, जिससे त्वचा रुखी पड़ सकती है, झुर्रियां बढ़ने लगती हैं और हड्डियों व जोड़ों की सेहत भी प्रभावित होने लगती हैं तो इसमें यह फायदेमंद साबित होता है. (AI Image)
5.खाने से पहले ठीक से साफ करना जरूरी
सबसे जरूरी बात है कि इसका सेवन कैसे करना है, बता दें कि चिकन के पंजों में गंदगी हो सकती है और अगर ठीक से इसकी सफ़ाई न की जाए तो इसे छूने से जीवाणु संक्रमण का ख़तरा बढ़ जाता है. इसके लिए इसे अच्छी तरह धोना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बाहरी त्वचा को हटाकर इसे सही तापमान पर पकाना भी ज़रूरी है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ठीक से न पके हुए चिकन के पैरों में साल्मोनेला और कैम्पिलोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं. (AI Image)
6.कैसे और कितना करें सेवन?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि चिकन के पंजों में मौजूद कोलेजन और जिलेटिन को इस तरह पकाना चाहिए कि शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर ले, इसलिए इसे सूप के रूप में सेवन करना सबसे अच्छा है, शोरबे या ग्रेवी में डालकर खाएं और तलने से बचें. इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, 100 से 150 ग्राम सूप या ग्रेवी आप ले सकता है, यह 4-5 चिकन लेग के बराबर होता है. (AI Image)
(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने या डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.