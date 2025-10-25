Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 25, 2025, 03:56 PM IST
1.Chhath Puja photos in Bihar
बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है. यह पर्व सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि लोक आस्था, भक्ति और जड़ों से जुड़े प्रेम का उत्सव है. हालांकि, कामकाज या अन्य कारणों से बहुत से लोग इस साल छठ पर अपने पैतृक गांव या घर नहीं जा पाए हैं. अगर आप अपने घर से दूर हैं और छठ पूजा के पारंपरिक माहौल को मिस कर रहे हैं, तो इन भाव विभोर कर देने वाली तस्वीरों के जरिए आप अपने गांव, अपने घाटों और इस महापर्व के असली माहौल को महसूस कर सकते हैं.
2.Chhath puja Nahay Khay photos
छठ पूजा की शुरुआत नहाय-खाय से होती है, जिसमें सुबह स्नान करने के बाद, शुद्धता के साथ प्योर घी में पूरा खाना बनाया जाता है और फिर इसे पवित्रता और शुद्धता का पालन करते हुए ग्रहण किया जाता है. इस तरह की तस्वीरें आपके लिए दिल छू लेने वाली हो सकती हैं.
3.Kharna Chhath Puja Photo
छठ पूजा के दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें गुड़ की खीर बनाकर छठी मैया को भोग लगाया जाता है. बाद में, इसे व्रती महिलाएं ग्रहण करती हैं और इसी के साथ उनका निर्जला व्रत शुरू हो जाता है.
4.Chhath puja Sandhya arghya photos
छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है. अगर आप भी इस साल शहरों में अपने घर परिवार को मिस कर रहे हैं और छठ पूजा का आनंद लेना चाहते हैं, तो इन तस्वीरों से आप भवुक हो सकते हैं.
5.Chhath puja usha arghya photos
छठ पूजा का सबसे भावनात्मक क्षण उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना होता है. तस्वीरों में नारंगी और लाल रंग के सुंदर आसमान के नीचे पानी में खड़े होकर, सूर्य को जल चढ़ाते व्रतियों के चेहरे पर समर्पण और शांति का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. यह पवित्र और शांत माहौल आपको शहर के शोरगुल से दूर ले जाकर सीधा गांव के घाट से जोड़ेगा.
6.kharna thekua Chhath Puja Photos
अगर आप इस साल छठ पूजा पर गांव नहीं गए हैं और प्रसाद व अन्य चीजों को मिस कर रहे हैं, तो इस तरह की तस्वीर देख आपको सुकून का एहसास करा सकती है. ये छठ पूजा में शामिल होने वाला खास सामग्री और प्रसाद है, जिसे देख हम भावुक हो जाते हैं.
छठ पूजा का प्रसाद सूप (बांस की टोकरी) में सजाया जाता है. इन तस्वीरों में ठेकुआ, फल और अन्य पकवानों से सजे सूपों की कतारें दिखती हैं, जिन्हें व्रती अपने सिर पर रखकर घाट तक लाते हैं. इसके अलावा, कोशी (मिट्टी के कलशों) का दृश्य भी ग्रामीण परंपरा और पवित्रता की झलक देता है. यह पारंपरिक सादगी और महक आपको गांव के आंगन का एहसास कराएगी.
7.Chhath Puja Arghya Photos.
छठ केवल व्यक्तिगत व्रत नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार और समाज को जोड़ने वाला पर्व है. तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे पूरा परिवार घाट पर एक साथ बैठकर छठ गीत गाता है, एक-दूसरे की मदद करता है और प्रसाद बांटता है. यह सामुदायिक प्रेम और भाईचारे का दृश्य आपके दिल को छू लेगा और आपको अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होने देगा.
8.Chhathi Maiya and Surya Dev Puja
इन तस्वीरों में व्रतियों द्वारा पहनी गई पारंपरिक साड़ियां आपको गांव की मिट्टी की शुद्ध और सौंधी महक का एहसास कराएगी. इन साधारण, लेकिन भव्य दृश्यों को देखकर आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि आप भी इस महापर्व का हिस्सा हैं, भले ही आप शारीरिक रूप से घर पर मौजूद न हों.
9.Chhath Ghat Photo in Bihar
गांव के घाटों की तस्वीरें छठ पूजा के दौरान अटूट आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण होती हैं. इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे व्रती महिलाएं और श्रद्धालु नदी या तालाब के किनारे एक साथ जमा होते हैं. सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पानी में खड़ी होकर प्रार्थना करना, भक्ति और समर्पण का अद्भुत दृश्य पैदा करता है. यह नजारा आपको तुरंत गांव की याद दिलाएगा.