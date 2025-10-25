FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने ठोका शतकों का अर्धशतक, सिडनी में कंगारू को 38 की उम्र में दिखाया जलवा

'मुस्लिम बंधुआ वोट बैंक…', महागठबंधन के CM और डिप्टी सीएम फेस को लेकर चिराग पासवान ने उठाए सवाल

IND vs AUS 3rd ODI: सिडनी में RoKo की जोड़ी का धमाल! रोहित-कोहली की धुआंधार बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया हुआ चारों खाने चित्त

Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 

क्या यूरिक एसिड हाई होने से भी हार्ट अटैक आ सकता है? दिल की नसें सूज कर हो सकती है सख्त 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 

IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

Chhath Puja Photos: अगर आप छठ पर गांव नहीं जा पाए, तो इन मनमोहक तस्वीरों के रिए महापर्व का असली माहौल महसूस कर सकते हैं. ये तस्वीरें गांव के घाटों की पवित्रता और भक्तों की अटूट आस्था को दर्शाती हैं, जो आपको भावुक कर देंगी.

Pragya Bharti | Oct 25, 2025, 03:56 PM IST

1.Chhath Puja photos in Bihar

Chhath Puja photos in Bihar
1

बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है. यह पर्व सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि लोक आस्था, भक्ति और जड़ों से जुड़े प्रेम का उत्सव है. हालांकि, कामकाज या अन्य कारणों से बहुत से लोग इस साल छठ पर अपने पैतृक गांव या घर नहीं जा पाए हैं. अगर आप अपने घर से दूर हैं और छठ पूजा के पारंपरिक माहौल को मिस कर रहे हैं, तो इन भाव विभोर कर देने वाली तस्वीरों के जरिए आप अपने गांव, अपने घाटों और इस महापर्व के असली माहौल को महसूस कर सकते हैं.

Advertisement

2.Chhath puja Nahay Khay photos

Chhath puja Nahay Khay photos
2

छठ पूजा की शुरुआत नहाय-खाय से होती है, जिसमें सुबह स्नान करने के बाद, शुद्धता के साथ प्योर घी में पूरा खाना बनाया जाता है और फिर इसे पवित्रता और शुद्धता का पालन करते हुए ग्रहण किया जाता है. इस तरह की तस्वीरें आपके लिए दिल छू लेने वाली हो सकती हैं. 

3.Kharna Chhath Puja Photo

Kharna Chhath Puja Photo
3

छठ पूजा के दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें गुड़ की खीर बनाकर छठी मैया को भोग लगाया जाता है. बाद में, इसे व्रती महिलाएं ग्रहण करती हैं और इसी के साथ उनका निर्जला व्रत शुरू हो जाता है. 

4.Chhath puja Sandhya arghya photos

Chhath puja Sandhya arghya photos
4

छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है. अगर आप भी इस साल शहरों में अपने घर परिवार को मिस कर रहे हैं और छठ पूजा का आनंद लेना चाहते हैं, तो इन तस्वीरों से आप भवुक हो सकते हैं. 

TRENDING NOW

5.Chhath puja usha arghya photos

Chhath puja usha arghya photos
5

छठ पूजा का सबसे भावनात्मक क्षण उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना होता है. तस्वीरों में नारंगी और लाल रंग के सुंदर आसमान के नीचे पानी में खड़े होकर, सूर्य को जल चढ़ाते व्रतियों के चेहरे पर समर्पण और शांति का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. यह पवित्र और शांत माहौल आपको शहर के शोरगुल से दूर ले जाकर सीधा गांव के घाट से जोड़ेगा.

6.kharna thekua Chhath Puja Photos

kharna thekua Chhath Puja Photos
6

अगर आप इस साल छठ पूजा पर गांव नहीं गए हैं और प्रसाद व अन्य चीजों को मिस कर रहे हैं, तो इस तरह की तस्वीर देख आपको सुकून का एहसास करा सकती है. ये छठ पूजा में शामिल होने वाला खास सामग्री और प्रसाद है, जिसे देख हम भावुक हो जाते हैं. 

छठ पूजा का प्रसाद सूप (बांस की टोकरी) में सजाया जाता है. इन तस्वीरों में ठेकुआ, फल और अन्य पकवानों से सजे सूपों की कतारें दिखती हैं, जिन्हें व्रती अपने सिर पर रखकर घाट तक लाते हैं. इसके अलावा, कोशी (मिट्टी के कलशों) का दृश्य भी ग्रामीण परंपरा और पवित्रता की झलक देता है. यह पारंपरिक सादगी और महक आपको गांव के आंगन का एहसास कराएगी.

7.Chhath Puja Arghya Photos.

Chhath Puja Arghya Photos.
7

छठ केवल व्यक्तिगत व्रत नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार और समाज को जोड़ने वाला पर्व है. तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे पूरा परिवार घाट पर एक साथ बैठकर छठ गीत गाता है, एक-दूसरे की मदद करता है और प्रसाद बांटता है. यह सामुदायिक प्रेम और भाईचारे का दृश्य आपके दिल को छू लेगा और आपको अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होने देगा.

8.Chhathi Maiya and Surya Dev Puja

Chhathi Maiya and Surya Dev Puja
8

इन तस्वीरों में व्रतियों द्वारा पहनी गई पारंपरिक साड़ियां आपको गांव की मिट्टी की शुद्ध और सौंधी महक का एहसास कराएगी. इन साधारण, लेकिन भव्य दृश्यों को देखकर आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि आप भी इस महापर्व का हिस्सा हैं, भले ही आप शारीरिक रूप से घर पर मौजूद न हों.

9.Chhath Ghat Photo in Bihar

Chhath Ghat Photo in Bihar
9

गांव के घाटों की तस्वीरें छठ पूजा के दौरान अटूट आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण होती हैं. इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे व्रती महिलाएं और श्रद्धालु नदी या तालाब के किनारे एक साथ जमा होते हैं. सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पानी में खड़ी होकर प्रार्थना करना, भक्ति और समर्पण का अद्भुत दृश्य पैदा करता है. यह नजारा आपको तुरंत गांव की याद दिलाएगा.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल
Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल
Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स
Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स
IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 
IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड
Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह? 
Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह?
Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 
इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE