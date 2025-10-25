Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

6 . kharna thekua Chhath Puja Photos

6

अगर आप इस साल छठ पूजा पर गांव नहीं गए हैं और प्रसाद व अन्य चीजों को मिस कर रहे हैं, तो इस तरह की तस्वीर देख आपको सुकून का एहसास करा सकती है. ये छठ पूजा में शामिल होने वाला खास सामग्री और प्रसाद है, जिसे देख हम भावुक हो जाते हैं.

छठ पूजा का प्रसाद सूप (बांस की टोकरी) में सजाया जाता है. इन तस्वीरों में ठेकुआ, फल और अन्य पकवानों से सजे सूपों की कतारें दिखती हैं, जिन्हें व्रती अपने सिर पर रखकर घाट तक लाते हैं. इसके अलावा, कोशी (मिट्टी के कलशों) का दृश्य भी ग्रामीण परंपरा और पवित्रता की झलक देता है. यह पारंपरिक सादगी और महक आपको गांव के आंगन का एहसास कराएगी.