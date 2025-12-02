FacebookTwitterYoutubeInstagram
Chewing Water: पानी पीने के बजाए 'चबाने' की सलाह! कैसे खराब पाचन एसिडिटी में मदद करता है ये अनोखा तरीका? 

आमतौर पर हेल्दी और फिट रहने के लिए दिनभर में भरपूर मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है. लेकिन, क्या आपको कभी किसी ने पानी पीने के बजाए चबाने की सलाह दी है? सुनने में यह भले ही अजीब लग रहा हो पर इन दिनों सोशल मीडिया पर पानी चबाने के फायदे खूब गिनाए जा रहे हैं. आइए जानें क्या है यह अनोखा तरीका... 

Abhay Sharma | Dec 02, 2025, 05:20 PM IST

1.चबाकर पानी पीने से क्या है मतलब, पहले ये जान लें

चबाकर पानी पीने से क्या है मतलब, पहले ये जान लें
1

सोशल मीडिया पर जो चबाकर पानी पीने की बात बताई जा रही है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं को आपको सच में चबाना है. इसका मतलब है पानी को धीरे-धीरे छोटे-छोटे घूंट में पीना... मतलब पानी को मुंह में थोड़ा घुमाकर फिर निगलना. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इससे पानी में लार (Saliva) मिलती है, जो पाचन एंजाइम को सक्रिय करती है और पेट को संकेत देती है कि कुछ आने वाला है. 

2.अचानक पानी निगलने से क्या होता है? 

अचानक पानी निगलने से क्या होता है? 
2

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पानी बहुत तेजी से निगला जाए तो इस कंडीशन में मुंह, गले और पेट के बीच की प्राकृतिक तालमेल गड़बड़ा जाती है. हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पीना शरीर के लिए हमेशा ज़रूरी है, चाहे इसे किसी भी तरीके से पिया जाए. क्योंकि यह पोषक तत्वों के परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने और त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. 

3.धीरे-धीरे पानी पीना क्यों है जरूरी

धीरे-धीरे पानी पीना क्यों है जरूरी
3

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पानी में कोई पोषक तत्व नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन नहीं होता. पर धीरे-धीरे पानी पीने या मुंह में घुमाने से लार अधिक बनती है, जिससे पाचन तंत्र को संकेत मिलता है कि कुछ आने वाला है. इससे पाचन बेहतर- होता है और एसिडिटी कम हो सकती है. इतना ही नहीं धीरे-धीरे पानी पीने से लार गले और इसोफैगस (भोजन नली) पर एक परत बनाती है, जिससे निगलना आसान होता है और जलन की समस्या कम होती है.

4.लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहता है शरीर

लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहता है शरीर
4

एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब पानी धीरे-धीरे अवशोषित होता है, तो शरीर लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहता है. इतना ही नहीं जल्दी-जल्दी पानी पीने से पेशाब जल्दी आता है और शरीर पानी को पूरी तरह इस्तेमाल करने से पहले ही खो देता है. वहीं दूसरी ओर धीरे-धीरे घूंट लेने से पानी धीरे-धीरे खून में पहुंचता है और इससे  ऊर्जा, त्वचा की सेहत और शरीर का तापमान नियंत्रित करना बेहतर तरीके से होता है. 

5.आसान शब्दों में समझें क्या हैं इसके फायदे 

आसान शब्दों में समझें क्या हैं इसके फायदे 
5

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, छोटे-छोटे और Spaced Out घूंट लेने से गले में बचे हुए भोजन के कण और एसिड रिफ्लक्स भी साफ़ हो जाते हैं, इससे अतिरिक्त आराम मिलता है और जो लोग जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं उन्हें पानी पीने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है और बार-बार गले में जलन होती है. ऐसे लोगों को इससे सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

