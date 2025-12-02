Chewing Water: पानी पीने के बजाए 'चबाने' की सलाह! कैसे खराब पाचन एसिडिटी में मदद करता है ये अनोखा तरीका? 

5 . आसान शब्दों में समझें क्या हैं इसके फायदे

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, छोटे-छोटे और Spaced Out घूंट लेने से गले में बचे हुए भोजन के कण और एसिड रिफ्लक्स भी साफ़ हो जाते हैं, इससे अतिरिक्त आराम मिलता है और जो लोग जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं उन्हें पानी पीने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है और बार-बार गले में जलन होती है. ऐसे लोगों को इससे सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

