इन हरी पत्तियों को चबाकर खाने से ब्लड शुगर तेजी से होता है कम, खाने से पहले और बाद में खाने से डायबिटीज रहेगी कंट्रोल

7 . पत्तों को चबाकर खाएं

7

तीसरा तरीका है कि आप आम के पत्तों को चबाकर भी सेवन कर सकते हैं. लेकिन रात में इनका सेवन करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. रात में इनका सेवन करने से पत्तों में मौजूद तत्व रात भर आपके शरीर में अच्छे से काम करते हैं, वहीं सुबह खाली पेट इन पत्तों का सेवन करने से ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है. खाली पेट होने वाला डायबिटीज ज्यादा खतरनाक माना जाता है, ऐसे में रात में आम के पत्तों का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है.

इन हरी पत्तियों को खाने से पहले और बाद रोज लेना होगा तभी डायबिटीज रहेगी कंट्रोल.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

