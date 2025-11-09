सुबह खाली पेट चबाएं यह बूटी, कोलेस्ट्रॉल-बीपी और यूरिक एसिड होगा कंट्रोल, बुढ़ापे में भी दिखें जवान 

1 . छोटी-सी जड़ी चबाने भर से शरीर में बड़ा बदलाव होगा

आयुर्वेद में एक ऐसी जड़ी-बूटी का ज़िक्र है जो हर रसोई में मौजूद होती है लेकिन इसके औषधीय गुणों को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. यह छोटी-सी जड़ी सुबह खाली पेट चबाने भर से शरीर में बड़ा बदलाव ला सकती है. यह खून को साफ करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और बुढ़ापे के असर को धीमा करती है. इसके नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड जैसी गंभीर समस्याएं प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रहती हैं. सर्दियों में इसका सेवन शरीर को भीतर से गर्म और ऊर्जावान बनाए रखता है. यही वजह है कि इसे “प्राकृतिक अमृत” कहा गया है.

