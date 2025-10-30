Chew Gum Benefits: मुंह में कितने देर तक चबानी चाहिए च्युइंगम, तय समय से ज्यादा रखने पर होते हैं ये नुकसान

5 . समय सीमा का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है

दोनों रिसर्च के अनुसार, च्युइंग गम चबाने का आदर्श समय 10 से 20 मिनट है. इससे आपका मुँह साफ़ रहता है, आपकी साँसें ताज़ा रहती हैं और लार का प्रवाह बढ़ता है. हालाँकि, इस समय से ज़्यादा चबाने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, खासकर आपके जबड़े की सेहत के लिए. तो, च्युइंग गम चबाने का आनंद लें, लेकिन अपने समय का ध्यान रखें.