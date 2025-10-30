FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Chew Gum Benefits: मुंह में कितने देर तक चबानी चाहिए च्युइंगम, तय समय से ज्यादा रखने पर होते हैं ये नुकसान

आपने अपने आस-पास कई लोगों को मुंह में च्युइंगम चबाते देखा होगा. कई लोग इसका इस्तेमाल सांसों की दुर्गंध से छुटकारा पाने के लिए करते हैं. यह न सिर्फ़ मुंह को तरोताज़ा रखने से लेकर ओरल हाइजीन के लिए भी उपयोगी है, लेकिन च्युइंगम को मुंह में कितनी देर तक रखना चाहिए...

नितिन शर्मा | Oct 30, 2025, 12:38 PM IST

1.इसके क्या लाभ हैं

इसके क्या लाभ हैं
1

नीदरलैंड के ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के एक शोध के अनुसार, सही समय तक च्युइंग गम चबाने से मुंह में बैक्टीरिया कम हो जाते हैं. अध्ययन में पाया गया कि 10 मिनट तक च्युइंग गम चबाने से मुंह से 10 करोड़ बैक्टीरिया निकल जाते हैं, जिससे दांत और मसूड़े साफ रहते हैं.

2.सही समय क्या है

सही समय क्या है
2

शोधकर्ताओं ने पाँच अलग-अलग ब्रांड के च्युइंग गम का 10 और 30 मिनट तक परीक्षण किया. 10 मिनट तक चबाने से बैक्टीरिया प्रभावी रूप से कम हो जाते हैं, लेकिन 30 मिनट के बाद च्युइंग गम की बैक्टीरिया सोखने की क्षमता कम हो जाती है. इसका मतलब है कि ज़्यादा देर तक चबाना फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि नुकसानदेह भी हो सकता है.

3.लार की क्या भूमिका है

लार की क्या भूमिका है
3

च्युइंग गम चबाने से लार का प्रवाह बढ़ता है, जिससे मुँह से मृत कोशिकाएँ और बैक्टीरिया निकल जाते हैं. शुरुआती 10 मिनट तक, च्युइंग गम स्पंज की तरह काम करता है और बैक्टीरिया को आकर्षित करता है. हालाँकि, वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि अगर आप इसे ज़्यादा देर तक चबाते हैं, तो इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है.

4.अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन क्या कहता है

अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन क्या कहता है
4

अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, 20 मिनट तक शुगर-फ्री गम चबाने से दांत साफ़ रहते हैं. हालाँकि, ज़्यादा देर तक चबाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जबड़े पर दबाव पड़ सकता है, खासकर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट (TMJ) की समस्या वाले लोगों के लिए.

5.समय सीमा का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है

समय सीमा का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है
5

दोनों रिसर्च के अनुसार, च्युइंग गम चबाने का आदर्श समय 10 से 20 मिनट है. इससे आपका मुँह साफ़ रहता है, आपकी साँसें ताज़ा रहती हैं और लार का प्रवाह बढ़ता है. हालाँकि, इस समय से ज़्यादा चबाने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, खासकर आपके जबड़े की सेहत के लिए. तो, च्युइंग गम चबाने का आनंद लें, लेकिन अपने समय का ध्यान रखें.

6.आपको कितनी देर तक च्युइंग गम चबाना चाहिए

आपको कितनी देर तक च्युइंग गम चबाना चाहिए
6

शोध के अनुसार, च्युइंग गम चबाने का आदर्श समय 10 से 20 मिनट है. इससे मुंह में बैक्टीरिया कम होते हैं, लार का प्रवाह बढ़ता है और सांसें ताज़ा रहती हैं. 30 मिनट से ज़्यादा चबाने से इसके फ़ायदे कम हो जाते हैं और जबड़े पर दबाव पड़ सकता है.

7.क्या लम्बे समय तक च्युइंग गम चबाना हानिकारक है

क्या लम्बे समय तक च्युइंग गम चबाना हानिकारक है
7

हाँ, 20 मिनट से ज़्यादा च्युइंग गम चबाने से जबड़े पर दबाव पड़ सकता है, खासकर टीएमजे (टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट) की समस्या वाले लोगों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है. इसके अलावा, ज़्यादा देर तक चबाने से च्युइंग गम की बैक्टीरिया सोखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे इसके फ़ायदे कम हो जाते हैं.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

