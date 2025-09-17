FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

33,00,00,000 रुपये में खरीद ली लड़की की आत्मा, अब खुद नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या करे, जानिए पूरा मामला

स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ

क्यूट बच्चों को देखकर क्यों करने लगता है प्यार करने का मन, क्या होता है कडल इफेक्ट, आइए जानते हैं

Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई

दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों का एनकाउंटर, गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर

B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे

आईब्रो में क्लचर क्यों लगा रहे हैं Gen Z, क्या है इसके पीछे की वजह? जानिए वायरल हो रहे TikTok ट्रेंड की सच्चाई

PAK vs UAE: पाकिस्तान की नौटंकी नहीं आई काम, ICC के सामने टेकने पड़े घुटने, मैच खेलने को हुआ मजबूर

पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बॉयकॉट, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

33,00,00,000 रुपये में खरीद ली लड़की की आत्मा, अब खुद नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या करे, जानिए पूरा मामला

33,00,00,000 रुपये में खरीद ली लड़की की आत्मा, अब खुद नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या करे, जानिए पूरा मामला

क्यूट बच्चों को देखकर क्यों करने लगता है प्यार करने का मन, क्या होता है कडल इफेक्ट, आइए जानते हैं

क्यूट बच्चों को देखकर क्यों करने लगता है प्यार करने का मन, क्या होता है कडल इफेक्ट, आइए जानते हैं

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ

स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ

Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई

Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई

B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे

B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई

Bharti Singh Home Made Hair Dye: आज के समय में कम उम्र में बालों के सफेद होने की समस्या आम हो गई है. सफेद बालों को काला करने के लिए आमतौर पर लोग केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल करते हैं. हाल ही में भारती सिंह ने बालों को डाई करने का एक सस्ता और कारगर तरीका बताया है...

Abhay Sharma | Sep 17, 2025, 09:14 PM IST

1.भारती सिंह ने क्या बताया

भारती सिंह ने क्या बताया
1

दरअसल, एक पॉडकास्ट में भारती सिंह ने बताया कि वे घर पर नेचुरल मेहंदी पाउडर का इस्तेमाल कर बाल को काला करती हैं. भारती सिंह ने बताया कि नेचुरल तरीके से बालों को  काला करने के लिए होममेड डाई बनाकर अपने बालों पर अप्लाई करती हैं. 

Advertisement

2.नहीं करती हैं केमिकल युक्त कलर का इस्तेमाल 

नहीं करती हैं केमिकल युक्त कलर का इस्तेमाल 
2

भारती सिंह ने होममेड डाई का तरीका बताते हुए कहा कि वे अपने बालों को कभी भी केमिकल युक्त कलर से कलर नहीं करती, ना ही पार्लर जाती हैं. वह पंजाब में बालों में मेहंदी लगाती थीं. आज भी उसी तरीके का इस्तेमाल करती हैं. 

3.कैसे बनती है होममेड डाई?

कैसे बनती है होममेड डाई?
3

हेयर डाई करने के लिए भारती सिंह पहले लोहे की कड़ाही में नेचुरल हिना पाउडर लेती हैं, इसमें चाय पत्ती का पानी, अंडे की सफेद जर्दी, थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालकर मिक्स करके रातभर के लिए छोड़ देती हैं.

4.क्या है लगाने का तरीका?

क्या है लगाने का तरीका?
4

इस होममेड डाई को लगाने के लिए सबसे पहले बालों में इसे अच्छे से लगाएं, फिर 2 से 3 घंटे लगाए रखने के बाद बालों को पानी से धो लें. इससे आपको नेचुरल काले और सिल्की बाल घर बैठे ही मिल जाएगा.

TRENDING NOW

5.यह तरीका भी हो सकता है फायदेमंद 

यह तरीका भी हो सकता है फायदेमंद 
5

मेहंदी (Mehendi) से हेयर डाई बनाने का एक और तरीका है, इसके लिए एक कप मेहंदी के 2 चम्मच काली चायपत्ती, 2 चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच आंवला पाउडर साथ मिलाकर पानी के साथ पेस्ट तैयार करें और इस हेयर डाई को रातभर भिगोकर रख दें.

6.अगले दिन करें ये काम

अगले दिन करें ये काम
6

इसके बाद अगली सुबह इस गाढ़े मेहंदी के मिश्रण को पतला करने के लिए जरूरत के अनुसार पानी लेकर उसमें एक से डेढ़ चम्मच चायपत्ती डालकर पकाएं, फिर इस पानी को मेहंदी के घोल में डालकर अच्छे से मिला लें. इसके बाद इसे बालों पर 40-50 मिनट लगाकर रखें और धो दें. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ
स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ
Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई
Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई
B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे
B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे
Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 
Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज
Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण
Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE