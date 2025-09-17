Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई

Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 17, 2025, 09:14 PM IST
1.भारती सिंह ने क्या बताया
दरअसल, एक पॉडकास्ट में भारती सिंह ने बताया कि वे घर पर नेचुरल मेहंदी पाउडर का इस्तेमाल कर बाल को काला करती हैं. भारती सिंह ने बताया कि नेचुरल तरीके से बालों को काला करने के लिए होममेड डाई बनाकर अपने बालों पर अप्लाई करती हैं.
2.नहीं करती हैं केमिकल युक्त कलर का इस्तेमाल
भारती सिंह ने होममेड डाई का तरीका बताते हुए कहा कि वे अपने बालों को कभी भी केमिकल युक्त कलर से कलर नहीं करती, ना ही पार्लर जाती हैं. वह पंजाब में बालों में मेहंदी लगाती थीं. आज भी उसी तरीके का इस्तेमाल करती हैं.
3.कैसे बनती है होममेड डाई?
हेयर डाई करने के लिए भारती सिंह पहले लोहे की कड़ाही में नेचुरल हिना पाउडर लेती हैं, इसमें चाय पत्ती का पानी, अंडे की सफेद जर्दी, थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालकर मिक्स करके रातभर के लिए छोड़ देती हैं.
4.क्या है लगाने का तरीका?
इस होममेड डाई को लगाने के लिए सबसे पहले बालों में इसे अच्छे से लगाएं, फिर 2 से 3 घंटे लगाए रखने के बाद बालों को पानी से धो लें. इससे आपको नेचुरल काले और सिल्की बाल घर बैठे ही मिल जाएगा.
5.यह तरीका भी हो सकता है फायदेमंद
मेहंदी (Mehendi) से हेयर डाई बनाने का एक और तरीका है, इसके लिए एक कप मेहंदी के 2 चम्मच काली चायपत्ती, 2 चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच आंवला पाउडर साथ मिलाकर पानी के साथ पेस्ट तैयार करें और इस हेयर डाई को रातभर भिगोकर रख दें.
6.अगले दिन करें ये काम
इसके बाद अगली सुबह इस गाढ़े मेहंदी के मिश्रण को पतला करने के लिए जरूरत के अनुसार पानी लेकर उसमें एक से डेढ़ चम्मच चायपत्ती डालकर पकाएं, फिर इस पानी को मेहंदी के घोल में डालकर अच्छे से मिला लें. इसके बाद इसे बालों पर 40-50 मिनट लगाकर रखें और धो दें.