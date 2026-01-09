Chanakya Niti: जीवन में इन 2 चीजों से डरने वालों को कभी नहीं मिलती सफलता, जानें आचार्य चाणक्य की चेतावनी

4 . इन डर से मुक्ति पर ही मिलती है सफलता

4

आचार्य चाणक्य नीति में कहा गया है, जो भी व्यक्ति लोकलाज, मृत्यु का डर, लोग क्या कहेंगे और जोखिम उठाने से डरते हैं. वो लोग जीवनभर सफल नहीं हो पाते. यह उन्हें बांधे रखता है. इन डर को छोड़कर जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है. उसे पक्का सफलता मिलती है. चाणक्य नीति का सार है कि निडर बनें, साहस रखें. सभी की चिंता छोड़कर अपने मन गोल को देखते हुए आगे बढ़ें.