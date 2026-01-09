Chanakya Niti: जीवन में इन 2 चीजों से डरने वालों को कभी नहीं मिलती सफलता, जानें आचार्य चाणक्य की चेतावनी

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Jan 09, 2026, 12:28 PM IST
1.निडरता और साहस
आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को साहस और निडरता लाना जरूरी है. इन दोनों ही चीजों से जो भी व्यक्ति डरता है. वह आगे नहीं बढ़ सकता. लोक लाज और लोगों के कहने की चिंता और मौत का भय करने वाला व्यक्ति भी सफलता के अवसर प्राप्त करने से चूक जाता है. सफलता वहीं प्राप्त करता है, जो अच्छा बुरा और मौत के मोह को त्योग दें.
2.लोक लाज का सताता है डर
आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो भी व्यक्ति लोक लाज से डरते हैं, वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाते हैं. क्योंकि वो अपना पूरा जीवन लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, सही रहेगा या नहीं रहेगा. व्यापार चुने या नौकरी करें. इन सभी असमंजस की स्थिति में रहकर सफल नहीं हो पाते हैं. उनकी यही सोच उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है.
3.रिस्क लेने में डर
जो भी व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है. किसी भी जोखिम को लेने से पहले ज्यादा सोचता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता. ऐसे व्यक्ति का समय सिर्फ सोच विचार में ही निकल जाता है. चाणक्य की चेतावनी है कि डरकर जीवन व्यर्थ करना मूर्खता है, जो लोग ऐसा करते हैं. वो जिंदगी भर एक ही समान जीते हैं. आगे नहीं बढ़ पाते हैं.
4.इन डर से मुक्ति पर ही मिलती है सफलता
आचार्य चाणक्य नीति में कहा गया है, जो भी व्यक्ति लोकलाज, मृत्यु का डर, लोग क्या कहेंगे और जोखिम उठाने से डरते हैं. वो लोग जीवनभर सफल नहीं हो पाते. यह उन्हें बांधे रखता है. इन डर को छोड़कर जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है. उसे पक्का सफलता मिलती है. चाणक्य नीति का सार है कि निडर बनें, साहस रखें. सभी की चिंता छोड़कर अपने मन गोल को देखते हुए आगे बढ़ें.
5.ये लोग बनाते हैं इतिहास
जो लोग इन सभी तरह के भय से मुक्ति पा लेते हैं, जो खतरा मोल लेने या असफलता के डर भूलाकर आगे बढ़ते हैं. उन्हें सफलता मिलना तय है. उन्हें किसी भी रूप में सफलता मिलती है.
