ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी 

ऋतु सिंह | Nov 01, 2025, 10:05 AM IST
1.चाणक्य की 5 महत्वपूर्ण रणनीतियां जान लें
आज के दौर में ऑफिस का माहौल सिर्फ़ काम तक ही सीमित नहीं रह गया है. वहाँ की राजनीति और षड्यंत्र सफलता की राह में रोड़ा अटकाते हैं. ऐसे में, अर्थशास्त्र के महान विचारक आचार्य चाणक्य के नीतिशास्त्र में वर्णित सिद्धांत बेहद प्रासंगिक हो जाते हैं. चाणक्य ने ऑफिस की राजनीति पर विजय पाने और सफलता के शिखर पर चढ़ने के लिए कई गुप्त रणनीतियाँ बताई हैं. पेश हैं ऑफिस की राजनीति पर विजय पाने के लिए चाणक्य की 5 महत्वपूर्ण रणनीतियां.
2.भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न करें
चाणक्य नीति के अनुसार, जब ऑफिस में सहकर्मी बुरे व्यवहार करें, तो उनके व्यवहार को कभी भी व्यक्तिगत रूप से न लें. उनका उद्देश्य आपको अपनी बुरी बातों या चुगली से भ्रमित करना और आपको अच्छा प्रदर्शन करने से रोकना होता है. अगर आप इस बात को समझ लें और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देना बंद कर दें, तो उनकी चालें नाकाम हो जाएँगी.
3.अपनी योजनाएं गुप्त रखें
किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम और सफलता की संभावनाओं पर अच्छी तरह सोच-विचार कर लेना चाहिए. चाणक्य की मुख्य सलाह है कि महत्वपूर्ण बातों को पूरी तरह गोपनीय रखें. जब तक आप कोई निर्णय न ले लें, अपनी मंशा किसी को न बताएँ. इससे शत्रुओं को आपके विरुद्ध षडयंत्र रचने का मौका नहीं मिलेगा.
4.अत्यधिक ईमानदार न बनें
जैसा कि चाणक्य कहते हैं, "सबसे सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, और सबसे ईमानदार लोगों का सबसे पहले शोषण होता है." ऑफिस में सबके सामने अपनी हर बात कठोरता से कहना ठीक नहीं है. आपकी ईमानदारी रिश्तों को खराब कर सकती है. इसलिए सच बोलते समय भी समझदारी और व्यवहार कुशलता से बोलें.
5.निंदा करने वालों और चापलूसों से दूर रहें
उन लोगों से दूर रहें जो आपके मुंह पर तो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं. ऐसे ज़हरीले सहकर्मी समय आने पर आपको धोखा देने से नहीं हिचकिचाएँगे. इसी तरह, आपको ऐसे लोगों की संगति से भी बचना चाहिए जो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं. ऐसे लोगों की दुष्ट बुद्धि से धन और मान दोनों नष्ट हो सकते हैं.
6.दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखें
ऑफिस में आपसे नफ़रत करने वाले या आपके ख़िलाफ़ साज़िश रचने वाले दुश्मनों से हमेशा सतर्क रहें. उनकी हर गतिविधि पर ध्यान से नज़र रखें, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न दें. आपकी चुप्पी उनका आत्मविश्वास तोड़ देगी. जब उन्हें पता चलेगा कि आपकी शक्ति उनसे ज़्यादा है, तो वे आप पर हमला करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे.
7.इन सिद्धांतों के बल पर राजनीति में फंसे बिना काम कर सकेंगे पूरा
चाणक्य नीति में कहा गया है कि इन सिद्धांतों का पालन करने से आप कार्यालय की राजनीति में फंसे बिना अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और जीवन में लगातार सफलता प्राप्त कर पाएंगे.
