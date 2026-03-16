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Chanakya Niti: इन 4 बुरी आदतों से कोसों दूर हो जाती है सफलता, आपमें हैं तो तुरंत कर लें सुधार 

Chanakya Niti- Habits That Destroy Success: चाणक्य नीति के अनुसार, व्यक्ति की कुछ बुरी आदतें उसकी सफलता और सम्मान के आड़े आने लगती हैं.  इसलिए इन आदतों में तुरंत सुधार कर लेना बेहद जरूरी है. क्योंकि ये आदतें जीवन में सम्मान, ज्ञान और विश्वास को कमजोर कर सकती हैं. 

Abhay Sharma | Mar 16, 2026, 03:00 PM IST

1.चाणक्य नीति श्लोक (Chanakya Niti Shlok) 

चाणक्य नीति श्लोक (Chanakya Niti Shlok) 
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गृहासक्तस्य नो विद्या न दया मांसभोजिनःI
द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यं न स्त्रीणां पवित्रताII

आचार्य चाणक्य इस श्लोक से कहते हैं कि जो व्यक्ति घर और सुख-सुविधाओं में अत्यधिक आसक्त होता है, उसे विद्या प्राप्त नहीं होती. मांस खाने वाले में दया का भाव कम होता है. जो धन का लालची होता है, उससे सत्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती. जो स्त्रियों के पीछे अत्यधिक आसक्त रहता है, उसमें पवित्रता नहीं होती.

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2.घर की सुविधाओं और आराम 

घर की सुविधाओं और आराम 
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आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर व्यक्ति केवल घर की सुविधाओं और आराम में ही लगा रहता है, तो वह ज्ञान और अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता है. जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत और त्याग जरूरी होता है. 

3.दया का भाव नहीं होना 

दया का भाव नहीं होना 
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इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के स्वभाव में दया का भाव नहीं होता, वह दूसरों के दुख को समझ नहीं पाता है. ऐसा स्वभाव व्यक्ति को कठोर और असंवेदनशील बना देता है.

4.अत्यधिक लोभ और लालच 

अत्यधिक लोभ और लालच 
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अत्यधिक लोभ और लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाने का काम करता है. इसलिए लालची व्यक्ति अक्सर सच से दूर हो जाता है, उसके निर्णय भी स्वार्थ से प्रभावित होते हैं.

 

TRENDING NOW

5.गलत आकर्षण

गलत आकर्षण
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आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति गलत आकर्षण में डूबा रहता है, वह अपने चरित्र की पवित्रता खो देता है. इसकी वजह से उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास दोनों प्रभावित होते हैं.

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