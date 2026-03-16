Chanakya Niti: इन 4 बुरी आदतों से कोसों दूर हो जाती है सफलता, आपमें हैं तो तुरंत कर लें सुधार 

1 . चाणक्य नीति श्लोक (Chanakya Niti Shlok)

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गृहासक्तस्य नो विद्या न दया मांसभोजिनःI

द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यं न स्त्रीणां पवित्रताII

आचार्य चाणक्य इस श्लोक से कहते हैं कि जो व्यक्ति घर और सुख-सुविधाओं में अत्यधिक आसक्त होता है, उसे विद्या प्राप्त नहीं होती. मांस खाने वाले में दया का भाव कम होता है. जो धन का लालची होता है, उससे सत्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती. जो स्त्रियों के पीछे अत्यधिक आसक्त रहता है, उसमें पवित्रता नहीं होती.