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लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | Mar 26, 2026, 08:45 AM IST
1.Happy Durga Ashtami 2026
सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस माता के चरण में,
बने उस माता के चरणों की धूल,
आओ मिल कर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल
(Credit Image AI)
2.मां की कृपा से चलता है सारा संसार
मां को अपने भक्तों से है बहुत प्यार
ममता और आशीष से भरा है मां का मन
दूर करती हैं भक्तों के जीवन के सारे विघ्न
Happy Durga Ashtami 2026
3.हर्षोल्लास का उत्सव है,
हर्षोल्लास का उत्सव है,
चेतना का स्वरूप है,
भक्तों का आनंद है
दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं
Happy Durga Ashtami 2026
(Credit Image AI)
4.Happy Durga Ashtami 2026
जगत पालनहार है मां,
मुक्ति का धाम है मां,
हमारी भक्ति का आधार है मां
सबकी रक्षा की अवतार है मां
(Credit Image AI)
5.या देवी सर्वभूतेषु
या देवी सर्वभूतेषु
मां महागौरी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नम:
यह पर्व आपके जीवन में
सुख, शांति और समृद्धि लाए...
(Credit Image AI)
6.माता तेरे चरणों में, भेंट हम चढ़ाते हैं
माता तेरे चरणों में, भेंट हम चढ़ाते हैं,
कभी नारियल तो, कभी फूल चढ़ाते हैं,
और झोलियां भर-भर के, तेरे दर से लाते हैं
Happy Durga Ashtami 2026
(Credit Image AI)
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