2 . मां की कृपा से चलता है सारा संसार

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मां को अपने भक्तों से है बहुत प्यार

ममता और आशीष से भरा है मां का मन

दूर करती हैं भक्तों के जीवन के सारे विघ्न

Happy Durga Ashtami 2026