CES 2026: ऐसा लॉलीपॉप, जिसे खाते ही दिमाग में बजने लगेगा म्यूज़िक! जले-कटे का दाग हटाएगी ये डिवाइस

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Jan 08, 2026, 04:03 PM IST
1.नए इनोवेशन
बता दें कि 9 जनवरी तक चलने वाले CES में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल हेल्थ, एनर्जी, रोबॉटिक्स और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों के कई इनोवेशन दिखें. आज हम आपको इन्हीं में से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स से आपको रूबरू कराएंगे..
2.ऐसा लॉलीपॉप, जिसे खाते ही दिमाग में बजने लगेगा म्यूज़िक!
CES 2026 में एक अनोखा प्रोडक्ट देखने को मिला. दरअसल, Lollipop Star नाम की कंपनी ने एक ऐसा लॉलीपॉप लॉन्च किया है, जिसे खाते समय गाना सुनाई देता है. इसके पीछे काम करती है हड्डियों के जरिए आवाज पहुंचाने वाली तकनीक.
3.कैसे काम करती है ये डिवाइस?
इस डिवाइस में जब आप लॉलीपॉप को मुंह में रखते हैं, तो उससे निकलने वाली कंपन जबड़े की हड्डी के जरिए सीधे कान तक पहुंचती है. मतलब आप बिना किसी स्पीकर या हेडफोन के लॉलीपॉप का मजा लेते हुए गाना सुन सकते हैं.
4.शरीर से जले और कटे का दाग हटाने वाली डिवाइस
इसके अलावा Kolmar Korea कंपनी ने एक ऐसी डिवाइस पेश की है जो शरीर पर मौजूद पुराने निशान, जैसे जलने या कट के दाग का इलाज भी करती है. इसके अलावा यह डिवाइस ऊपर से मेकअप भी कर देती है. बता दें कि इस डिवाइस में मोबाइल कैमरे से पहले निशान की फोटो ली जाती है. जिस तरह डॉक्टर एक्स-रे देखकर बीमारी समझते हैं, वैसे ही यह मशीन फोटो देखकर तय करती है कि निशान किस तरह का है.
5.कैसे करती है काम?
इस स्थिति में फिर डिवाइस खुद ही सही दवा और स्किन से मिलता-जुलता रंग चुनकर हल्का पाउडर स्प्रे कर देती है. पूरी प्रक्रिया सिर्फ 10 मिनट में पूरी हो जाएगी. बताया जा रहा है कि इस डिवाइस से गर्मी नहीं निकलती, इसलिए स्किन को नुकसान भी नहीं होता है. इस अनोखे आइडिया की वजह से इसे CES 2026 का बेस्ट इनोवेशन अवॉर्ड मिला है.
