CES 2026: ऐसा लॉलीपॉप, जिसे खाते ही दिमाग में बजने लगेगा म्यूज़िक! जले-कटे का दाग हटाएगी ये डिवाइस

4 . शरीर से जले और कटे का दाग हटाने वाली डिवाइस

4

इसके अलावा Kolmar Korea कंपनी ने एक ऐसी डिवाइस पेश की है जो शरीर पर मौजूद पुराने निशान, जैसे जलने या कट के दाग का इलाज भी करती है. इसके अलावा यह डिवाइस ऊपर से मेकअप भी कर देती है. बता दें कि इस डिवाइस में मोबाइल कैमरे से पहले निशान की फोटो ली जाती है. जिस तरह डॉक्टर एक्स-रे देखकर बीमारी समझते हैं, वैसे ही यह मशीन फोटो देखकर तय करती है कि निशान किस तरह का है.