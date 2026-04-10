क्या दूसरे ऑफिस की लड़की को छेड़ने पर भी आपके ऊपर लग सकता है पॉश? जानिए क्या कहता है कानून

2 . क्या था पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कहा?

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने POSH (यौन उत्पीड़न) कानून को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर छेड़छाड़ होती है, तो यह जरूरी नहीं कि आरोपी उसी कंपनी या विभाग का कर्मचारी हो. यानी अगर कोई बाहरी व्यक्ति, दूसरे विभाग का कर्मचारी या विजिटर भी ऐसी हरकत करता है, तो पीड़िता अपने ही ऑफिस की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) में शिकायत दर्ज कर सकती है. Photo Credit: AI