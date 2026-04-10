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क्या दूसरे ऑफिस की लड़की को छेड़ने पर भी आपके ऊपर लग सकता है पॉश? जानिए क्या कहता है कानून

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क्या दूसरे ऑफिस की लड़की को छेड़ने पर भी आपके ऊपर लग सकता है पॉश? जानिए क्या कहता है कानून

Does POSH apply to instances of harassment occurring outside the office?-क्या दूसरे ऑफिस की महिला से बदसलूकी पर भी आपकी कंपनी ले सकती है एक्शन? क्या ऑफिस के बाहर भी लागू होता है POSH? चलिए समझते हैं पॉश के बदले हुए इस नियम को.

ऋतु सिंह | Apr 10, 2026, 10:34 AM IST

1. सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा का बढ़ा दिया है दायरा

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा का बढ़ा दिया है दायरा
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क्या ऑफिस में किसी दूसरे विभाग या ऑफिस के बाहर किसी दूसरे कंपनी के आदमी ने आपके साथ बदसलूकी की और आपको परेशान कर रहा है और आप सोच रही हैं कि शिकायत कहां करें? तो अब सुप्रीम कोर्ट इस कन्फ्यूजन को खत्म कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने साफ कर दिया है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है.Photo Credit: AI
 

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2.क्या था पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कहा?

क्या था पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कहा?
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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने POSH (यौन उत्पीड़न) कानून को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर छेड़छाड़ होती है, तो यह जरूरी नहीं कि आरोपी उसी कंपनी या विभाग का कर्मचारी हो. यानी अगर कोई बाहरी व्यक्ति, दूसरे विभाग का कर्मचारी या विजिटर भी ऐसी हरकत करता है, तो पीड़िता अपने ही ऑफिस की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) में शिकायत दर्ज कर सकती है. Photo Credit: AI

3.क्यों यह फैसला हर वर्किंग महिला के लिए जरूरी है?

क्यों यह फैसला हर वर्किंग महिला के लिए जरूरी है?
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अब तक कई मामलों में यह कन्फ्यूजन रहता था कि शिकायत कहां की जाए. अपने ऑफिस में या आरोपी के विभाग में. इस वजह से कई महिलाएं आगे बढ़कर शिकायत करने से हिचकती थीं. लेकिन अब यह साफ हो गया है कि महिला को इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है. वह सीधे अपने कार्यस्थल पर ही शिकायत दर्ज करा सकती है, जिससे न्याय की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी. Photo Credit: AI
 

4.कानून की असली ताकत: “वर्कप्लेस” की बड़ी परिभाषा

कानून की असली ताकत: “वर्कप्लेस” की बड़ी परिभाषा
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कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि POSH कानून में “कार्यस्थल” की परिभाषा बहुत व्यापक है. इसमें सिर्फ ऑफिस का कमरा ही नहीं, बल्कि वह हर जगह शामिल है जहां काम के सिलसिले में जाना पड़ता है-जैसे मीटिंग, ऑफिशियल विजिट या अन्य लोकेशन. इसका मतलब है कि अगर किसी महिला के साथ ऑफिस से जुड़े किसी भी स्थान पर उत्पीड़न होता है, तो वह इस कानून के तहत सुरक्षित है. Photo Credit: AI

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5.अब जिम्मेदारी से बचना मुश्किल

अब जिम्मेदारी से बचना मुश्किल
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इस फैसले का एक बड़ा असर यह है कि अब कंपनियां और संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं. पहले यह तर्क दिया जाता था कि आरोपी “हमारे विभाग का नहीं है”, लेकिन अब यह बहाना नहीं चलेगा.यह फैसला संस्थाओं को मजबूर करता है कि वे अपने वर्कप्लेस को हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित बनाएं.चाहे वह कर्मचारी हो या बाहरी व्यक्ति. Photo Credit: AI

6. अब आपको यह सोचकर डरने या रुकने की जरूरत नहीं कि...

अब आपको यह सोचकर डरने या रुकने की जरूरत नहीं कि...
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अगर आप किसी ऑफिस में काम करती हैं, तो यह फैसला आपके अधिकार को मजबूत करता है. अब आपको यह सोचकर डरने या रुकने की जरूरत नहीं कि आरोपी कौन है या किस विभाग से है.साथ ही, यह उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो सोचते हैं कि “बाहरी” होने की वजह से वे बच सकते हैं. अब कानून की पकड़ हर ऐसे व्यक्ति तक पहुंचेगी जो कार्यस्थल पर गलत व्यवहार करता है. Photo Credit: AI

7.कार्यस्थल पर सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा

कार्यस्थल पर सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा
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सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला POSH कानून को और मजबूत बनाता है और यह साफ संदेश देता है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा. अब चाहे आरोपी कोई भी हो, अगर घटना आपके कार्यस्थल से जुड़ी है, तो आपको न्याय पाने का पूरा अधिकार है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त झंझट के. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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