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क्या मंदिरों का सोना देश के काम आ सकता है? जानिए क्या जनता के हित में सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है या नहीं

Temple Donations Rules: पीएम मोदी ने रुपये को गिरने से बचाने के लिए सोना खरीदने से लेकर विदेश घूमने और पेट्रोल-डीजल के कम यूज पर जोर दिया है. देश की अर्थव्यवस्था चरमराने की ओर बढ़ रही हैं, तो क्या ऐसे में कभी अगर देश को जरूरत हो तो मंदिरों का सोना-चांदी, सरकार जनता के हित के लिए ले सकती है?

ऋतु सिंह | May 18, 2026, 01:37 PM IST

1.सोना, चांदी और कीमती आभूषण दान की परंपरा पुरानी है

सोना, चांदी और कीमती आभूषण दान की परंपरा पुरानी है
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भारत के बड़े मंदिरों में सदियों से श्रद्धालु सोना, चांदी और कीमती आभूषण दान करते आए हैं. माना जाता है कि देश के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के पास मिलाकर हजारों टन सोना मौजूद है. जब भी विदेशी मुद्रा, आर्थिक संकट या गोल्ड इंपोर्ट का मुद्दा उठता है, तब यह बहस तेज हो जाती है कि क्या इस सोने को देशहित में इस्तेमाल किया जा सकता है. असल में सरकार का ध्यान इसलिए भी जाता है क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले देशों में शामिल है. इससे विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है. ऐसे में मंदिरों में रखा निष्क्रिय सोना कई अर्थशास्त्रियों को संभावित आर्थिक संसाधन लगता है. (फोटो एआई)

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2. क्या कानून इसकी अनुमति देता है?

क्या कानून इसकी अनुमति देता है?
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देश पर आर्थिक संकट आए तो क्या मंदिरों में रखा हजारों टन सोना सरकार इस्तेमाल कर सकती है? यह सवाल हर कुछ साल में फिर चर्चा में आ जाता है. खासकर तब, जब सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हों या देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा हो. कई लोगों को लगता है कि मंदिरों के खजाने में पड़ा सोना देश की मुश्किलें हल कर सकता है. लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कानून इसकी अनुमति देता है? (फोटो एआई)

3.क्या सरकार सीधे मंदिरों का सोना ले सकती है?

क्या सरकार सीधे मंदिरों का सोना ले सकती है?
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इसका सीधा जवाब है- नहीं. भारत में मंदिरों की संपत्ति को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है. किसी मंदिर का सोना उसकी धार्मिक ट्रस्ट, देवस्थानम बोर्ड या संबंधित संस्था की संपत्ति माना जाता है. सरकार बिना कानूनी प्रक्रिया या विशेष परिस्थिति के इसे जब्त नहीं कर सकती.

संविधान धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों और संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार देता है. यही वजह है कि सरकार चाहकर भी सीधे मंदिरों के खजाने पर कब्जा नहीं कर सकती. अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाए, तो यह कानूनी और धार्मिक विवाद का बड़ा मुद्दा बन सकता है. (फोटो एआई)
 

4.मंदिरों में कितना सोना है और क्यों होती है चर्चा?

मंदिरों में कितना सोना है और क्यों होती है चर्चा?
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भारत के मंदिरों में कुल कितना सोना है, इसका कोई आधिकारिक राष्ट्रीय आंकड़ा मौजूद नहीं है. लेकिन अलग-अलग रिपोर्ट्स, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और आर्थिक विश्लेषणों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय मंदिरों में लगभग 2,000 से 4,000 टन तक सोना हो सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में यह अनुमान 5,000 टन तक भी बताया गया है, लेकिन इसे सत्यापित सरकारी डेटा नहीं माना जाता. भारत के घरों और मंदिरों को मिलाकर करीब 25,000 टन से ज्यादा सोना होने का अनुमान है. (फोटो एआई)

 

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5.फिर सरकार मंदिरों के सोने का इस्तेमाल कैसे करती है?

फिर सरकार मंदिरों के सोने का इस्तेमाल कैसे करती है?
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सरकार ने पहले “गोल्ड मोनाटाइजेशन स्कीम” जैसी योजनाएं शुरू की थीं. इसमें मंदिर, ट्रस्ट या आम लोग अपना सोना बैंक में जमा कर सकते हैं. बदले में उन्हें ब्याज मिलता है और उस सोने का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है. कुछ बड़े मंदिरों ने इस योजना में हिस्सा भी लिया था. हालांकि कई धार्मिक संस्थाएं भावनात्मक और धार्मिक कारणों से अपने प्राचीन आभूषण या दान का सोना पिघलाने से बचती हैं. उनके लिए यह सिर्फ संपत्ति नहीं, श्रद्धा का प्रतीक होता है. (फोटो एआई)

6.कानून और आस्था के बीच सबसे बड़ी चुनौती

कानून और आस्था के बीच सबसे बड़ी चुनौती
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यह मुद्दा सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं, आस्था का भी है. करोड़ों लोग मंदिर में सोना दान करते समय उसे भगवान को समर्पित मानते हैं. इसलिए उस संपत्ति को सरकारी उपयोग में लाने का विचार कई लोगों को स्वीकर नहीं होता. यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी सरकार के लिए यह बेहद संवेदनशील विषय है. आर्थिक फायदे के बावजूद धार्मिक भावनाएं और कानूनी अधिकार इस पर बड़ी सीमा तय करते हैं.  (फोटो एआई)
 

7.मंदिर अब गोल्ड मोनेट मास्क के तहत निवेश कर रहे हैं

मंदिर अब गोल्ड मोनेट मास्क के तहत निवेश कर रहे हैं
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दिलचस्प बात यह है कि कई मंदिर अब गोल्ड मोनेट मास्क के तहत अपनी बात कुछ सोना बैंकों में जमा भी करा रहे हैं ताकि उस पर ब्याज मिल सके. तमिलनाडु के कई मंदिरों ने 1,000 किलो से ज्यादा सोना बैंक योजनाओं में डाला गाया है. (फोटो एआई)

 

8.सबसे ज्यादा चर्चा इन बड़े मंदिरों की होती है:

सबसे ज्यादा चर्चा इन बड़े मंदिरों की होती है:
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पद्मनाभस्वामी मंदिर-  यहां के पैमाने का अनुमान लाखों करोड़ रुपये तक लगाया गया है. कुछ अनुमानों में यहां सैकड़ों टन से अधिक सोने के बारे में बताया गया है.

तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर-  इस ट्रस्ट ने खुद को करीब 10.3 टन सोने का मंदिर घोषित किया था.

शिरडी साईं बाबा मंदिर-यहां भी सैकड़ों किलो सोना और भारी दान का रिकॉर्ड बताया गया है.

स्वर्ण मंदिर-स्वर्ण कण और दान के कारण यह देश के सबसे समृद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है.

मंदिर राजस्थान सांवरिया सेठ- भक्तों की अटूट आस्था के कारण यहां हर महीने औसतन 500 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक सोना (एवं 70 से 200 किलो तक चांदी) केवल दान पेटियों से ही प्राप्त हो जाता है.  (फोटो एआई)

9.निष्क्रिय सोना सोना क्या होता है?

निष्क्रिय सोना सोना क्या होता है?
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ध्यान देने वाली बात यह है कि मंदिरों में दान में मिले सिक्कों का बड़ा हिस्सा "निष्क्रिय सोना" माना जाता है - अर्थात ऐसा सोना जो लॉकर, तहखानों या गहनों के रूप में रखा जाता है और बाजार में सक्रिय नहीं होता है. यही वजह है कि समय-समय पर यह बहस उठती रहती है कि इस सोने को देश की अर्थव्यवस्था में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है. (फोटो एआई)

 

10.यदि निष्क्रिय सोना अर्थव्यवस्था में आए तो

यदि निष्क्रिय सोना अर्थव्यवस्था में आए तो
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अगर निष्क्रिय सोना अर्थव्यवस्था में आए तो इससे गोल्ड इंपोर्ट कम हो सकता है, विदेशी मुद्रा बच सकती है और सरकार को आर्थिक मजबूती मिल सकती है. इसका असर महंगाई, रुपये की स्थिति और निवेश पर भी पड़ सकता है. लेकिन दूसरी तरफ, धार्मिक संस्थाओं के अधिकार और लोगों की भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं. इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि समधान जबरदस्ती नहीं, बल्कि सहमति और पारदर्शिता से ही निकल सकता है.

आखिर में समझने वाली बात यह है कि मंदिरों का सोना सिर्फ आर्थिक संपत्ति नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है. इसलिए कानून भी इसे साधारण सरकारी संपत्ति की तरह नहीं देखता.   (फोटो एआई)

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