क्या मंदिरों का सोना देश के काम आ सकता है? जानिए क्या जनता के हित में सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है या नहीं

8 . सबसे ज्यादा चर्चा इन बड़े मंदिरों की होती है:

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पद्मनाभस्वामी मंदिर- यहां के पैमाने का अनुमान लाखों करोड़ रुपये तक लगाया गया है. कुछ अनुमानों में यहां सैकड़ों टन से अधिक सोने के बारे में बताया गया है.

तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर- इस ट्रस्ट ने खुद को करीब 10.3 टन सोने का मंदिर घोषित किया था.

शिरडी साईं बाबा मंदिर-यहां भी सैकड़ों किलो सोना और भारी दान का रिकॉर्ड बताया गया है.

स्वर्ण मंदिर-स्वर्ण कण और दान के कारण यह देश के सबसे समृद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है.

मंदिर राजस्थान सांवरिया सेठ- भक्तों की अटूट आस्था के कारण यहां हर महीने औसतन 500 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक सोना (एवं 70 से 200 किलो तक चांदी) केवल दान पेटियों से ही प्राप्त हो जाता है. (फोटो एआई)