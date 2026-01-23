क्या रूट कैनाल कराने वाले लोग MRI करा सकते हैं? क्या सच में एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक रेज से कोई खतरा हो सकता है?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 23, 2026, 08:37 AM IST
1. रूट कैनाल करवाने के बाद MRI कराना सुरक्षित है या नहीं
अक्सर लोगों के बीच ये बात होती है कि एमआरआई मशीन लोहे को अपने अंदर खींच लेती हैं और ऐसे में जान चली जाती है. तो क्या जिन लोगों का रूट कैनाल हुआ होता है उनके लिए भी ये खतरा होता है? रूट कैनाल करवाने के बाद MRI कराना सुरक्षित है या नहीं? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि MRI में बेहद शक्तिशाली चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल होता है और दांतों में रूट कैनाल के बाद मैटेलिक कैप होता है जिससे डर पैदा होना स्वाभाविक है. लेकिन मेडिकल साइंस इस सवाल का जवाब काफी हद तक साफ कर चुकी है.
2.रूट कैनाल में असल में क्या होता है?
रूट कैनाल इलाज में दांत की नस को साफ यानी काटकर अलग करना होता है और फिर उसमें एक फिलिंग मटीरियल से भरा जाता है. ज़्यादातर मामलों में यह मटीरियल प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है. या कई बार ये रेज़िन या सेरामिक आधारित होता है. ये नॉन-मैग्नेटिक होते हैं, यानी MRI मशीन के चुंबक से इन पर कोई असर नहीं पड़ता.
3.क्या धातु होने पर भी MRI संभव है?
कुछ मामलों में रूट कैनाल के बाद मेटल पोस्ट या क्राउन (कैप) लगाया जाता है और लोगों को इससी से डर लगता है कि कहीं सेरेमिक कोटिंग के नीचे मेटल होने से एमआरआई रिस्की न हो. अच्छी खबर यह है कि आजकल इस्तेमाल होने वाले अधिकतर डेंटल मेटल टाइटेनियम होते हैं. वहीं अगर स्टेनलेस स्टील वाले कैप हैं तो भी ये MRI-safe ग्रेड होते हैं, जो MRI के लिए सुरक्षित माने जाते हैं. हां, ये स्कैन की इमेज में हल्का-सा डिस्टॉर्शन (धुंधलापन) पैदा कर सकते हैं, लेकिन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते.
4.अगर 20 साल पहले हुआ हो रूट कैनाल तो बरतें ये सावधानी
MRI से पहले डॉक्टर को जरूर बताएं अगर बहुत पुराना (20–30 साल पहले का) डेंटल ट्रीटमेंट हुआ हो. किसी तरह का मैग्नेटिक एलॉय इस्तेमाल हुआ हो. सिर या जबड़े का MRI कराया जाना हो तब ऐसे मामलों में रेडियोलॉजिस्ट पहले जांच कर लेते हैं कि स्कैन कैसे किया जाए. पुराने या PFM क्राउन में सेरामिक के नीचे मेटल लेयर रहती है. सही जानकारी दंत चिकित्सक ही पुष्टि कर सकता है.
5. मेटल-फ्री और MRI का दौर
रूट कैनाल कराने वाले 99% लोग बिना किसी जोखिम के MRI करा सकते हैं. अधिकतर आधुनिक सेरामिक कोटिंग वाले डेंटल कैप मेटल-फ्री होते हैं, जैसे ज़िरकोनिया या फुल सेरामिक क्राउन. इनमें अंदर धातु नहीं होती. डेंटल साइंस तेजी से मेटल-फ्री और MRI-कम्पैटिबल मटीरियल की ओर बढ़ रही है, जिससे आने वाले समय में यह भ्रम पूरी तरह खत्म हो जाएगा.
6.अफवाहों से फैला है डर
रूट कैनाल और MRI को लेकर जो डर सोशल मीडिया या अफवाहों से पैदा हुआ है, वह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है. सही जानकारी और डॉक्टर को दी गई सही हिस्ट्री के साथ MRI एक पूरी तरह सुरक्षित जांच है.
7.ये बता समझ लें
MRI से पहले डेंटल और मेडिकल हिस्ट्री बताना आदत बना लें—डर की नहीं, समझदारी की जरूरत है.
डिस्क्लेमर- यह खबर जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डेंडिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करें.
