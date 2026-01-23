क्या रूट कैनाल कराने वाले लोग MRI करा सकते हैं? क्या सच में एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक रेज से कोई खतरा हो सकता है?

1 . रूट कैनाल करवाने के बाद MRI कराना सुरक्षित है या नहीं

अक्सर लोगों के बीच ये बात होती है कि एमआरआई मशीन लोहे को अपने अंदर खींच लेती हैं और ऐसे में जान चली जाती है. तो क्या जिन लोगों का रूट कैनाल हुआ होता है उनके लिए भी ये खतरा होता है? रूट कैनाल करवाने के बाद MRI कराना सुरक्षित है या नहीं? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि MRI में बेहद शक्तिशाली चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल होता है और दांतों में रूट कैनाल के बाद मैटेलिक कैप होता है जिससे डर पैदा होना स्वाभाविक है. लेकिन मेडिकल साइंस इस सवाल का जवाब काफी हद तक साफ कर चुकी है.