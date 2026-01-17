क्या कोई व्यक्ति अपना नोबेल प्राइज किसी और को दे सकता है? इसके नियम क्या हैं?

2 . नोबेल पुरस्कार कोई भी किसी को दे सकता है?

2

नोबेल पुरस्कार को लेकर सख्त नियम हैं और नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने वाली नॉर्वेजियन नोबेल समिति और नोबेल फाउंडेशन के नियम इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि एक बार अगर किसी को किसी सेग्मेंट के लिए ये पुरस्कार की आधिकारिक घोषणा और वितरण के बाद किसी भी कीमत पर किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. इस पुरस्कार का सम्मान, उपाधि और आधिकारिक मान्यता हमेशा मूल विजेता के नाम पर ही रहती है. पुरस्कार को वापस लेने या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की कोई संभावना नहीं है.

