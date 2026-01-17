क्या कोई व्यक्ति अपना नोबेल प्राइज किसी और को दे सकता है? इसके नियम क्या हैं?

नमाज पढ़ रहे 12 लोगों को हिरासत में लिया, जुमे की सामूहिक नमाज भी पढ़ी जा रही थी, ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई, यूपी- बरेली में खाली घर को मदरसा बनाया, यूपी-बरेली के मोहम्मद गंज गांव का मामला, घर में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया | अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रामगढ़ में ड्रोन दिखा, J&K के सांबा जिले में फिर संदिग्ध ड्रोन दिखा, J&K के सांबा जिले में फिर संदिग्ध ड्रोन दिखा
ऋतु सिंह | Jan 17, 2026, 01:19 PM IST
1.क्या ट्रंप को ट्रांसफर हो सकता है नोबल?
मारिया कोरिना मचाडो अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सौंप की खबर के बाद से लोगों को मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई नियम है और नियम है तो उसके क्या कायदे-कानून हैं. चलिए जानते हैं.
2.नोबेल पुरस्कार कोई भी किसी को दे सकता है?
नोबेल पुरस्कार को लेकर सख्त नियम हैं और नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने वाली नॉर्वेजियन नोबेल समिति और नोबेल फाउंडेशन के नियम इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि एक बार अगर किसी को किसी सेग्मेंट के लिए ये पुरस्कार की आधिकारिक घोषणा और वितरण के बाद किसी भी कीमत पर किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. इस पुरस्कार का सम्मान, उपाधि और आधिकारिक मान्यता हमेशा मूल विजेता के नाम पर ही रहती है. पुरस्कार को वापस लेने या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की कोई संभावना नहीं है.
3.पदक और धनराशि को लेकर क्या है नियम?
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद इस पुरस्कार का पदक और इसके साथ मिलने वाली नकद राशि विजेता की निजी संपत्ति बन जाती है. ऐसे में विजेता अपना पदक किसी को दे सकते हैं, बेच सकते हैं या दान कर सकते हैं.
4.पुरस्कार की धन राशि दान की जा सकती है?
जी हां, नोबेल पुरस्कार राशि को दान किया जा सकता है. कई बार पुरस्कार विजेता अपनी धनराशि किसी संस्थाओं को दे देते हैं या अनुसंधान एवं सामाजिक परियोजनाओं में इसका उपयोग करते हैं. वहीं कोई अगर अपना पदक किसी को देता है तो पदक प्राप्त करने वाले को नोबेल पुरस्कार विजेता का आधिकारिक दर्जा प्राप्त नहीं होता है.
5.सम्मान और कानूनी मान्यता में बदलाव क्यों नहीं होता?
नोबेल पुरस्कार केवल एक भौतिक पदक नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी सम्मान और मान्यता है जो मानव इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी. इसलिए, चाहे पदक किसी को भी मिले, पुरस्कार का गौरव मूल विजेता के नाम पर ही बना रहता है. यह पुरस्कार की पवित्रता और विश्वसनीयता को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है.
6.नियम इतने सख्त क्यों हैं?
नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में हुई थी. उनकी इच्छा के अनुसार, ये पुरस्कार राजनीतिक दबाव, विवाद या बाद में किसी भी संशोधन से मुक्त होने चाहिए. इसी कारण, पुरस्कार देने वाली संस्था का निर्णय अंतिम होता है और इस पर अपील नहीं की जा सकती. पुरस्कार दिए जाने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, यह तथ्य इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ाता है.
7.नोबल पुरस्कार आधिकारिक तौर पर संभव नहीं है
सामान्यतः, नोबेल पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करना असंभव है. पदक या धनराशि उपहार के रूप में दी जा सकती है, लेकिन सम्मान और उपाधि कभी नहीं बदलती. हाल की घटनाओं से जनता में जिज्ञासा उत्पन्न होने के बावजूद, नोबेल पुरस्कार के मूल सिद्धांत अटल बने हुए हैं.
