'ईरान में नए नेतृत्व को तलाशने का समय आ गया है', ट्रंप ने खामेनेई के शासन के अंत कर दिया ऐलान!

उत्तर भारत में मौसम का 'ट्रिपल अटैक': भारी बारिश, घना कोहरा और कड़ाके की ठंड; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

2 हफ्ते तक रखा डिजिटल अरेस्ट... दिल्ली में NRI डॉक्टर कपल से ₹15 करोड़ ठगी का बड़ा खुलासा

कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?

दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस एशियाई देश के कब्जे में आया, जानें भारत कितने पायदान ऊपर चढ़ा 

Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी

क्या कोई व्यक्ति अपना नोबेल प्राइज किसी और को दे सकता है? इसके नियम क्या हैं?

ऐसी चर्चा चल रही है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सौंप सकती हैं लेकिन क्या ये संभव है? क्या कोई भी किसी को अपना नोबल पुरस्कार दे सकता है और नोबल प्राइज ट्रांसफर के रूल क्या हैं?

ऋतु सिंह | Jan 17, 2026, 01:19 PM IST

1.क्या ट्रंप को ट्रांसफर हो सकता है नोबल?

मारिया कोरिना मचाडो अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सौंप की खबर के बाद से लोगों को मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई नियम है और नियम है तो उसके क्या कायदे-कानून हैं. चलिए जानते हैं.
 
 

2.नोबेल पुरस्कार कोई भी किसी को दे सकता है?

नोबेल पुरस्कार को लेकर सख्त नियम हैं और नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने वाली नॉर्वेजियन नोबेल समिति और नोबेल फाउंडेशन के नियम इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि एक बार अगर किसी को किसी सेग्मेंट के लिए ये पुरस्कार की आधिकारिक घोषणा और वितरण के बाद किसी भी कीमत पर किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. इस पुरस्कार का सम्मान, उपाधि और आधिकारिक मान्यता हमेशा मूल विजेता के नाम पर ही रहती है. पुरस्कार को वापस लेने या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की कोई संभावना नहीं है.
 

3.पदक और धनराशि को लेकर क्या है नियम?

नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद  इस पुरस्कार का पदक और इसके साथ मिलने वाली नकद राशि विजेता की निजी संपत्ति बन जाती है. ऐसे में विजेता अपना पदक किसी को दे सकते हैं, बेच सकते हैं या दान कर सकते हैं.
 

4.पुरस्कार की धन राशि दान की जा सकती है? 

जी हां, नोबेल पुरस्कार राशि को दान किया जा सकता है. कई बार पुरस्कार विजेता अपनी धनराशि किसी संस्थाओं को दे देते हैं या अनुसंधान एवं सामाजिक परियोजनाओं में इसका उपयोग करते हैं. वहीं कोई अगर अपना पदक किसी को देता है तो पदक प्राप्त करने वाले को नोबेल पुरस्कार विजेता का आधिकारिक दर्जा प्राप्त नहीं होता है.
 

5.सम्मान और कानूनी मान्यता में बदलाव क्यों नहीं होता?

नोबेल पुरस्कार केवल एक भौतिक पदक नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी सम्मान और मान्यता है जो मानव इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी. इसलिए, चाहे पदक किसी को भी मिले, पुरस्कार का गौरव मूल विजेता के नाम पर ही बना रहता है. यह पुरस्कार की पवित्रता और विश्वसनीयता को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है.
 

6.नियम इतने सख्त क्यों हैं?

नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में हुई थी. उनकी इच्छा के अनुसार, ये पुरस्कार राजनीतिक दबाव, विवाद या बाद में किसी भी संशोधन से मुक्त होने चाहिए. इसी कारण, पुरस्कार देने वाली संस्था का निर्णय अंतिम होता है और इस पर अपील नहीं की जा सकती. पुरस्कार दिए जाने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, यह तथ्य इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ाता है.
 

7.नोबल पुरस्कार आधिकारिक तौर पर संभव नहीं है

 सामान्यतः, नोबेल पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करना असंभव है. पदक या धनराशि उपहार के रूप में दी जा सकती है, लेकिन सम्मान और उपाधि कभी नहीं बदलती. हाल की घटनाओं से जनता में जिज्ञासा उत्पन्न होने के बावजूद, नोबेल पुरस्कार के मूल सिद्धांत अटल बने हुए हैं.
 

