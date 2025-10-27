क्या मरे व्यक्ति की उंगली से फ़ोन अनलॉक किया जा सकता है? जानिए फ़िंगरप्रिंट कैसे काम करता है

2 . फ़िंगरप्रिंट तकनीक कैसे काम करती है?

फ़िंगरप्रिंट सेंसर बायोमेट्रिक तकनीक पर आधारित होते हैं, जो आपकी उंगली पर मौजूद विशिष्ट रिज पैटर्न (ऊँची और दबी हुई रेखाएँ) को स्कैन करके पहचान लेते हैं. हर व्यक्ति का फ़िंगरप्रिंट जन्म से ही विशिष्ट होता है और जीवन भर एक जैसा रहता है. सेंसर इस पैटर्न की एक डिजिटल इमेज बनाता है और उसे फ़ोन के सुरक्षित डेटाबेस से मिलाता है. अगर मिलान हो जाता है, तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है. यह प्रक्रिया मिलीसेकंड में पूरी हो जाती है, जिससे यह तेज़ और सुविधाजनक हो जाती है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ़ जीवित उंगलियों पर ही काम करता है?

