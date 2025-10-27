FacebookTwitterYoutubeInstagram
अमेरिका ने ​हरियाणा के 54 लोगों को किया डिपोर्ट , डंकी रूट से पहुंचे थे USA

Turkey Earthquake: तुर्की में फिर से कांपी धरती, 6.1 तीव्रता का आया भूकंप कई इमारतें गिरी

9/11 Attack: बुर्का पहनकर भागा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, पूर्व CIA एजेंट का दावा 

दिल्ली में AQI बिगड़ने के आसार, 1 नवंबर से गैर-BS-VI कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध, 48 टीमें निगरानी में जुटीं

Cyclone Montha Live:तूफान के दस्तक देने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट; चेन्नई में उड़ानें और ट्रेनें स्थगित, स्कूल बंद

अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा

Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट

Rashifal 28 October 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU छात्रा एसिड अटैक मामले में नया मोड़, पीड़िता के पिता ने रची साजिश; घटना के वक्त करोल बाग में था आरोपी

Chhath Puja 2025 Morning Arag Time:आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा छठ, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर सूर्योदय का समय

लाइफस्टाइल

क्या मरे व्यक्ति की उंगली से फ़ोन अनलॉक किया जा सकता है? जानिए फ़िंगरप्रिंट कैसे काम करता है

आजकल ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन फिंगरप्रिंट से अनलॉक होते हैं. ऐसे में, कभी-कभी मन में यह सवाल ज़रूर उठता होगा कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद फिंगरप्रिंट से लॉक मोबाइल फ़ोन को अनलॉक किया जा सकता है?

ऋतु सिंह | Oct 27, 2025, 01:48 PM IST

1.स्मार्टफ़ोन में फ़िंगरप्रिंट सेंसर वाले हो गए हैं

स्मार्टफ़ोन में फ़िंगरप्रिंट सेंसर वाले हो गए हैं
1

आजकल स्मार्टफ़ोन में फ़िंगरप्रिंट सेंसर इतने आम हो गए हैं कि हर कोई सहज रूप से इनका इस्तेमाल करता है. लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों को परेशान करता है, वह यह है: क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके फ़ोन को उसके फ़िंगरप्रिंट से अनलॉक किया जा सकता है? यह सवाल सिर्फ़ एक तकनीकी जिज्ञासा ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और गोपनीयता का भी मामला है.
 

2.फ़िंगरप्रिंट तकनीक कैसे काम करती है?

फ़िंगरप्रिंट तकनीक कैसे काम करती है?
2

फ़िंगरप्रिंट सेंसर बायोमेट्रिक तकनीक पर आधारित होते हैं, जो आपकी उंगली पर मौजूद विशिष्ट रिज पैटर्न (ऊँची और दबी हुई रेखाएँ) को स्कैन करके पहचान लेते हैं. हर व्यक्ति का फ़िंगरप्रिंट जन्म से ही विशिष्ट होता है और जीवन भर एक जैसा रहता है. सेंसर इस पैटर्न की एक डिजिटल इमेज बनाता है और उसे फ़ोन के सुरक्षित डेटाबेस से मिलाता है. अगर मिलान हो जाता है, तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है. यह प्रक्रिया मिलीसेकंड में पूरी हो जाती है, जिससे यह तेज़ और सुविधाजनक हो जाती है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ़ जीवित उंगलियों पर ही काम करता है?
 

3.सेंसर तीन प्रकार के होते हैं:

सेंसर तीन प्रकार के होते हैं:
3

मोबाइल फ़ोन में फ़िंगरप्रिंट सेंसर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं. ऑप्टिकल, कैपेसिटिव और अल्ट्रासोनिक. प्रत्येक की अपनी तकनीक और क्षमताएं होती हैं. ऑप्टिकल सेंसर: यह सबसे आम और सस्ता प्रकार है, जिसका उपयोग अधिकांश इन-डिस्प्ले फ़िंगरप्रिंट में किया जाता है. यह उंगली की सतह पर छाया डालने के लिए प्रकाश (एलईडी) का उपयोग करता है और कैमरे से छवि कैप्चर करता है. उभारों और घाटियों के बीच के कंट्रास्ट को स्कैन किया जाता है. यह तेज़ है, लेकिन गंदगी या नमी से प्रभावित हो सकता है. यहाँ जीवंतता का पता लगाना सीमित है, इसलिए नकली प्रिंट (जैसे सिलिकॉन मोल्ड) भ्रामक हो सकते हैं.
 

4.सेंसर 'लाइवनेस डिटेक्शन' का इस्तेमाल करता है

सेंसर 'लाइवनेस डिटेक्शन' का इस्तेमाल करता है
4

ज़्यादातर मामलों में सेंसर 'लाइवनेस डिटेक्शन' का इस्तेमाल करता है. यह डेटाबेस की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि उंगली नकली या मृत तो नहीं है. लाइवनेस डिटेक्शन विधिया पसीने, रक्त प्रवाह, तापमान या त्वचा की सूक्ष्म संरचना जैसे कारकों की जाँच करती हैं. उदाहरण के लिए, अगर उंगली से पसीना या खून नहीं निकलता है, तो सेंसर उसे अस्वीकार कर सकता है. अब, मुख्य प्रश्न पर आते हैं: क्या एक मृत उंगली फ़ोन को अनलॉक कर सकती है, लेकिन यह कई कारकों पर निर्भर करता है: सेंसर का प्रकार, मृत उंगली के बाद का समय और लाइवनेस डिटेक्शन की उपस्थिति.
 

5.शुरुआती घंटों में

शुरुआती घंटों में
5

मृत्यु के तुरंत बाद (कुछ घंटों तक)अगर उंगली सही स्थिति में हो तो कैपेसिटिव या ऑप्टिकल सेंसर काम कर सकते हैं. उदाहरण के लिए 2018 में अमेरिका में पुलिस ने एक मृत व्यक्ति की उंगली से आईफोन अनलॉक किया था. 
 

6.समय के साथ जटिलताएं

समय के साथ जटिलताएं
6

जैसे-जैसे समय बीतता है (12-24 घंटे बाद), त्वचा सिकुड़ने लगती है, नमी खोती है और विद्युत चालकता खो देती है. कैपेसिटिव सेंसर पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं. विकृत रिज पैटर्न के कारण ऑप्टिकल सेंसर भी काम करना बंद कर देते हैं. अल्ट्रासोनिक सेंसर सबसे मज़बूत सजीवता जाँच करते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से खारिज कर दिया जाता है. अध्ययनों के अनुसार, मृत्यु के 24 घंटों के भीतर ताला खोलना लगभग असंभव हो जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

