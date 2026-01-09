क्या फेयर स्किन वाले पेरेंट्स का बच्चा डार्क टोन का हो सकता है? कितने जेनरेशन तक का जीन बच्चा कैरी करता है?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 09, 2026, 03:14 PM IST
1.किसी बच्चे का नैन नक्श अपने पेरेंट्स से एकदम अलग हो सकता है?
हाल ही में एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें एक फॉर्नर आपने डार्क रंग के बच्चे को देखकर फूट-फूटकर रोने लगा था क्योंकि उसे वो अपना बच्चा नहीं लगा था. ऐसा इसलिए कि माता-पिता दोनों ही बहुत फेयर थे. तो क्या ऐसा संभव है कि गोरे लोगों का बच्चा भी काला हो सकता है या किसी बच्चे का नैन नक्श अपने पेरेंट्स से एकदम अलग हो सकता है?
2.क्यों बदलता है बड़े होने पर बच्चे का स्किन टोन और फेस
हालांकि बचपन में जो बच्चे की शक्ल-सूरत या रंग होता है वह बड़े होने पर भी वैसा ही रहे ये जरूर भी नहीं. कई बार जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी शक्ल-सूरत बदलने लगती है. तो बच्चे के चेहरे के निर्माण के पीछे क्या वैज्ञानिक तर्क होते हैं, चलिए जानें.
3.क्या कहती है रिसर्च
कई रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि शिशु का रूप-रंग वंशानुगत जीनों और गर्भावस्था एवं जन्म के समय कुछ सूक्ष्म प्रभावों से भी तय होता है. स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ.अंबरीन एस ने इंस्टाग्राम पर बताया कि विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि शिशु का चेहरा और शारीरिक बनावट एक अनूठा मिश्रण होता है न कि किसी माता-पिता की हूबहू नकल. क्योंकि हर बच्चा अपने पेरेंट्स से आधा-आधा डीएनए लेता है.
4.तो क्या गोरे माता-पिता का बच्चा डार्क हो सकता है?
जी हां, ऐसा संभव है और मेडिकल साइंस कहता है कि स्किन कलर एक ही जीन से तय नहीं होता बल्कि कई जीन (polygenic inheritance) मिलकर रंग तय करते हैं
5.ऐसे कब होता है जब बच्चा पेरेंट्स का स्किन टोन नहीं लेता है?
माता-पिता भले ही दिखने में बहुत फेयर हों या डार्क हों कई बार बच्चे का कलर बिलकुल अलग होता है. ऐसा असल में उनके जीन में फेयर या डार्क स्किन से जुड़े जीन (recessive genes) के कारण होता है. अगर माता-पिता से वही डार्क या फेयर जीन बच्चे को मिल जाते हैं तो बच्चा उनसे ज्यादा डार्क या फेयर हो सकता है.
6.यानी दिखावट नहीं, जीन तय करते हैं रंग
क्या बच्चे के नैन-नक्श (चेहरा, आँखें, नाक) माता-पिता से अलग हो सकते हैं? तो इसका भी जवाब हां है. ऐसा तब होता है जब पूर्वजों (दादा-दादी, नाना-नानी) के जीन उसे मिलते हैं. तब बच्चा सीधे माता-पिता जैसा न होकर अपने किसी पुराने रिश्तेदार जैसा दिख सकता है.
7.भाई-बहन एक ही पेरेंट्स के होने के बाद भी अलग क्यों दिखते हैं?
इसका भी जवाब जीन ही है. क्योंकि जीन कम से कम 7 जेनेरेशन तक कैरी होती है और कई अपवादों में इससे ज्यादा जेनेरेशन में भी हो सकती है. इसलिए बच्चे को कब किसका जीन मिलेगा ये तय नहीं होता है.हर बच्चे में जीन का मिश्रण अलग होता है, इसलिए भाई-बहन भी एक-दूसरे से अलग दिख सकते हैं
8.आंखों का रंग, होंठ, नाक सब अलग क्यों होते हैं?
ये सभी अलग-अलग जीन से नियंत्रित होते हैं. इसलिए बच्चा “किसी से भी नहीं मिलता” ऐसा लग सकता है. लेकिन बच्चा किसी न किसी आपके जेनरेशन में मौजूद रिश्तेदार से ही वो जीन लेकर आता है. और क्योंकि जीन का मिक्चर होता है इसलिए बच्चा जरूरी नहीं किसी की तरह दिखे ही. बस कुछ झलक मिल सकती है या वो भी नहीं.
9.जन्म के समय रंग, बाद में क्यों बदलता है?
कई बच्चे जन्म के समय ज्यादा डार्क या ज्यादा फेयर दिखते हैं लेकिन 6 महीने से 2 साल में मेलानिन बनने पर रंग बदल सकता है. यह पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया है. कई बार बच्चा एंनवायरमेंट के हिसाब से भी रंग बदलता है और कई बार गर्भ के दौरान और बाहर आने के बाद रंग बदलना सामान्य होता है.
10.माता से बच्चे को क्या विरासत में मिलता है?
आंखों का आकार और पलकें,होंठ और गालों की गोलाई,शरीर में वसा का वितरण और चयापचय,नींद की आदतें और स्वभाव.
11.एक बच्चा आमतौर पर पिता की तरफ से विरासत में क्या पाता है?
जबड़े और नाक की बनावट, पिता के जीन अक्सर चेहरे की हड्डियों की संरचना पर हावी होते हैं, बालों और गंजेपन की प्रवृत्ति, लंबाई की संभावना,त्वचा का प्रकार जैसे तैलीय/शुष्क स्किन आदि.
12.यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन स्टडी
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) द्वारा 2024 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि प्रारंभिक विकास के दौरान भ्रूण पर पड़ने वाला तनाव तंत्रिका अंत कोशिकाओं (चेहरे और खोपड़ी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं) के विकास को प्रभावित करता है.
13.विकास या प्रसव के दौरान तनाव
शिशु की स्थिति, विकास या जन्म के दौरान पड़ने वाला दबाव - चेहरे की बनावट को प्रभावित कर सकता है. दूसरे शब्दों में, जुड़वां बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते, क्योंकि ये "पर्यावरणीय" कारक भिन्नता पैदा करते हैं. जन्म के समय, प्रसव के दौरान दबाव के कारण शिशु की आंखें सूजी हुई या तिरछी लग सकती हैं , लेकिन ये स्थितियां अक्सर कुछ दिनों या हफ्तों में ठीक हो जाती हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से