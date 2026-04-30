Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा पर अपनों दें ये शुभकामनाएं, तन और मन के मिट जाएंगे सारे गिले-शिकवे और लाइफ होगी रिसेट

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ऋतु सिंह | Apr 30, 2026, 09:16 PM IST
1.क्यों खास हैं बुद्ध पूर्णिमा के संदेश
आज के समय में लोग व्यस्त हैं, बातचीत कम हो गई है और रिश्तों में दूरी महसूस होने लगी है. ऐसे में एक सच्चा और सोच-समझकर भेजा गया संदेश रिश्तों में नई ऊर्जा ला सकता है. बुद्ध पूर्णिमा के संदेशों की खास बात यह है कि इनमें सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, बल्कि शांति, करुणा और संतुलन का भाव होता है. यह वही बातें हैं जिनकी आज हर किसी को जरूरत है. तो चलिए अपनों को यहां से कॉपी कर भेज दिए शुभकामनाएं. (फोटो एआई)
2.शांति और अहिंसा के दूत भगवान बुद्ध को नमन
नमो बुद्धाय
भगवान बुद्ध का ज्ञान आपके जीवन को प्रकाश से भर दे.
शांति, प्रेम और करुणा आपके जीवन में बनी रहे.
बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं. (फोटो एआई)
3.बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि
बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि।
बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।
4.बुद्ध की वाणी में है...
बुद्ध की वाणी में है सच्चाई का प्रकाश,
मिले आपको जीवन में सुख और विश्वास.
हर दिन हो आपका मंगलमय और खास,
बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं. (फोटो एआई)
5.बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं
सत्य और अहिंसा का जो मार्ग दिखाते हैं,
वही भगवान बुद्ध हमें जीवन जीना सिखाते हैं.
उनकी कृपा से आपका जीवन सुखमय हो,
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं. (फोटो एआई)
6.बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई
शांत मन, सुंदर विचार और सच्चा आचरण,
यही है बुद्ध के जीवन का सार.
आपका जीवन भी इसी राह पर चले,
बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई. (फोटो एआई)
7.बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं
हर दिल में हो दया, हर मन में हो शांति,
बुद्ध का संदेश फैलाए प्रेम की क्रांति.
आपका जीवन खुशियों से भर जाए,
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं. (फोटो एआई)
8.बुद्ध का ज्ञान दे आपको नई दिशा
बुद्ध का ज्ञान दे आपको नई दिशा,
जीवन में आए सुख-समृद्धि की आशा.
हर कदम पर मिले सफलता का साथ,
बुद्ध पूर्णिमा पर यही है मेरी कामना. (फोटो एआई)
9.नफरत को छोड़, प्रेम को अपनाएं,
नफरत को छोड़, प्रेम को अपनाएं,
बुद्ध के मार्ग पर चलना सीख जाएं.
जीवन में सुख-शांति का वास हो,
बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं.(फोटो एआई)
10.करुणा, दया और शांति का संदेश,
करुणा, दया और शांति का संदेश,
यही है बुद्ध का सच्चा उपदेश.
आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए,
बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं.(फोटो एआई)
11.बुद्ध की सीख हमें सही राह दिखाए,
बुद्ध की सीख हमें सही राह दिखाए,
जीवन के हर दुख को दूर भगाए.
आपका हर दिन खुशियों से भरा रहे,
बुद्ध पूर्णिमा की मंगलकामनाएं.(फोटो एआई)