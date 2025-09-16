बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं

2 . औषधीय पौधा हड़जोड़ के फायदे

हड़जोड़ के पौधे का इस्तेमाल औषधि के रूप में सदियों से किया जा रहा है. जब भी मोच या फ्रैक्चर हो तो हड़जोड़ के पौधे का लेप लगाने से बहुत आराम मिलता है. अक्सर इससे टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ जाती हैं. इस पौधे को बढ़ने के लिए ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं होती. यह किसी भी पौधे के पास उग जाता है. यह एक बेल जैसा पौधा होता है.

