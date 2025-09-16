बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं

Chanakya Niti: ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र
ऋतु सिंह | Sep 16, 2025, 08:55 AM IST
1.चमत्कारी पौधा माना गया है ये
भारत जड़ी-बूटियों का देश है. चिकित्सा विज्ञान के आगमन से पहले, किसी भी बीमारी का इलाज जड़ी-बूटियों से किया जाता था. यह परंपरा आज भी जारी है. आज भी लोग चिकित्सा विज्ञान के साथ-साथ जड़ी-बूटियों पर भी विश्वास करते हैं. पारंपरिक और वन औषधियां आज भी अच्छे परिणाम देती हैं. यही वजह है कि आज भी गाँवों में लोग जड़ी-बूटियों से अपना इलाज करते हैं. ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा है, जिसे हड़जोड़ कहते हैं. आप इस पौधे को बगीचे में या गमले में लगा सकते हैं.
2.औषधीय पौधा हड़जोड़ के फायदे
जब भी मोच या फ्रैक्चर हो, हड़जोड़ के पौधे का लेप लगाने से बहुत आराम मिलता है. कई बार इससे टूटी हुई हड्डियाँ भी जुड़ जाती हैं. इस पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती. यह किसी भी पौधे के पास आसानी से उग जाता है.
हड़जोड़ के पौधे का इस्तेमाल औषधि के रूप में सदियों से किया जा रहा है. जब भी मोच या फ्रैक्चर हो तो हड़जोड़ के पौधे का लेप लगाने से बहुत आराम मिलता है. अक्सर इससे टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ जाती हैं. इस पौधे को बढ़ने के लिए ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं होती. यह किसी भी पौधे के पास उग जाता है. यह एक बेल जैसा पौधा होता है.
3.विटामिन सी से भरपूर होता है ये पौधा
हडजोड़ हड्डियों के निर्माण और कार्य में उपयोगी हो सकता है . इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है जो हड्डियों के निर्माण में सहायक कोशिकाओं को बढ़ाता है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों के चयापचय में सहायक एक अन्य विटामिन के प्रभाव को भी बढ़ाता है. इसलिए इसे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में मदद के लिए निर्धारित किया जाता है.
4.कैसे करें हडजोड़ का यूज
हडज़ोड पाउडर को पानी या कैरेबियन तेल के साथ मिलाकर एक महीन पेस्ट बनाएं. फिर इस पेस्ट को सूजन-रोधी गुण के कारण प्रभावित क्षेत्र (फ्रैक्चर या जोड़ों के दर्द) पर बाहरी रूप से उपयोग किया जा सकता है.
5. बोनसेटर के नाम से जाना जाता है
हड़जोड़ या बोनसेटर भारत में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्राचीन पौधा है. इसमें मौजूद विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट जैसे फिनोल, टैनिन, कैरोटीनॉयड और विटामिन सी के कारण यह फ्रैक्चर हीलिंग गुणों के लिए प्रसिद्ध है.
6.ये मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है
यह शरीर के मेटाबॉलिज्म में सुधार करके वजन नियंत्रित करने में मदद करता है. यह शरीर में वसा और लिपिड के संचय को भी रोकता है और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करता है जिससे मोटापे को नियंत्रित करने में मदद मिलती है.
7.घाव भरने वाले गुणों से भरा होता है
हड़जोड़ अपने कसैले और घाव भरने वाले गुणों के कारण घाव भरने में मदद करता है. घाव पर हड़जोड़ का लेप लगाने से इसके दर्द निवारक और सूजन-रोधी गुणों के कारण दर्द और सूजन कम करने में मदद मिलती है.
8.मुंह सूखना, सिरदर्द, दस्त में भी लाभकारी है
हड़जोड़ के अत्यधिक सेवन से मुंह सूखना, सिरदर्द, दस्त आदि जैसे कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं. इसलिए, हड़जोड़ का उपयोग करने से पहले चिकित्सक से परामर्श करना उचित है[
9. टुकड़ा तोड़कर मिट्टी में लगा सकते हैं
इसका कोई भी टुकड़ा तोड़कर मिट्टी में लगा सकते हैं. इसे किसी खास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खाद वाली मिट्टी में यह जल्दी बढ़ता है.यह पौधा नर्सरी में भी आसानी से मिल जाता है. आज भी लोग हड्डियों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए इस पौधे को कुचलकर लगाते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
