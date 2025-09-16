FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Chanakya Niti: ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र

बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं

Vishwakarma Puja 2025: इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

दिल्ली-एनसीआर ही नहीं पूरे देश में फैल रहा ये खतरनाक वायरस, तेज बुखार-खांसी से जा रही जान,जान लें 10 चौंकाने वाले लक्षण 

भारत के आनंदकुमार स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा

Delhi BMW Accident: कार दुर्घटना में मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत, जानिए कैसे तय होती है इन मामलों में बीमा की रकम

इलाज के बाद ठीक नहीं हुआ मरीज तो डॉक्टर नहीं होगा जिम्मेदार, महिला की मौत पर बोली SC

'ऐसा दौर आएगा, जहां कलाकारों की...' AI के गलत इस्तेमाल पर वरुण-जान्हवी ने जताई चिंता

Documents Checklist: फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए?, ये रही डिटेल चेकलिस्ट

'AI खतरा नहीं, एक अवसर है..' नीति आयोग का बड़ा बयान; क्या भारत की GDP में आएगा बड़ा उछाल?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत के आनंदकुमार स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा

भारत के आनंदकुमार स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा

Delhi BMW Accident: कार दुर्घटना में मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत, जानिए कैसे तय होती है इन मामलों में बीमा की रकम

Delhi BMW Accident: कार दुर्घटना में मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत, जानिए कैसे तय होती है इन मामलों में बीमा की रकम

इलाज के बाद ठीक नहीं हुआ मरीज तो डॉक्टर नहीं होगा जिम्मेदार, महिला की मौत पर बोली SC

इलाज के बाद ठीक नहीं हुआ मरीज तो डॉक्टर नहीं होगा जिम्मेदार, महिला की मौत पर बोली SC

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Chanakya Niti: ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र

ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र

बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं

बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं

Vishwakarma Puja 2025: इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

HomePhotos

लाइफस्टाइल

बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं

मोच -फ्रैक्चर होने पर आप दर्द की दवा फांक-फांककर अपना काम चलाते हैं तो आपके लिए एक आयुर्वेदिक पत्तियां किसी वरदान से कम नहीं हैं. ये पत्तियां टूटी हड्डियों को बहुत जल्दी जोड़ देती हैं. चलिए इन औषधिय पत्तियों के बारे में जानें. 

ऋतु सिंह | Sep 16, 2025, 08:55 AM IST

1.चमत्कारी पौधा माना गया है ये

चमत्कारी पौधा माना गया है ये
1

भारत जड़ी-बूटियों का देश है. चिकित्सा विज्ञान के आगमन से पहले, किसी भी बीमारी का इलाज जड़ी-बूटियों से किया जाता था. यह परंपरा आज भी जारी है. आज भी लोग चिकित्सा विज्ञान के साथ-साथ जड़ी-बूटियों पर भी विश्वास करते हैं. पारंपरिक और वन औषधियां आज भी अच्छे परिणाम देती हैं. यही वजह है कि आज भी गाँवों में लोग जड़ी-बूटियों से अपना इलाज करते हैं. ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा है, जिसे हड़जोड़ कहते हैं. आप इस पौधे को बगीचे में या गमले में लगा सकते हैं.
 

Advertisement

2.औषधीय पौधा हड़जोड़ के फायदे

औषधीय पौधा हड़जोड़ के फायदे
2

जब भी मोच या फ्रैक्चर हो, हड़जोड़ के पौधे का लेप लगाने से बहुत आराम मिलता है. कई बार इससे टूटी हुई हड्डियाँ भी जुड़ जाती हैं. इस पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती. यह किसी भी पौधे के पास आसानी से उग जाता है.

हड़जोड़ के पौधे का इस्तेमाल औषधि के रूप में सदियों से किया जा रहा है. जब भी मोच या फ्रैक्चर हो तो हड़जोड़ के पौधे का लेप लगाने से बहुत आराम मिलता है. अक्सर इससे टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ जाती हैं. इस पौधे को बढ़ने के लिए ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं होती. यह किसी भी पौधे के पास उग जाता है. यह एक बेल जैसा पौधा होता है.
 

3.विटामिन सी से भरपूर होता है ये पौधा

विटामिन सी से भरपूर होता है ये पौधा
3

हडजोड़ हड्डियों के निर्माण और कार्य में उपयोगी हो सकता है . इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है जो हड्डियों के निर्माण में सहायक कोशिकाओं को बढ़ाता है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों के चयापचय में सहायक एक अन्य विटामिन के प्रभाव को भी बढ़ाता है. इसलिए इसे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में मदद के लिए निर्धारित किया जाता है.
 

4.कैसे करें हडजोड़ का यूज

कैसे करें हडजोड़ का यूज
4

हडज़ोड पाउडर को पानी या कैरेबियन तेल के साथ मिलाकर एक महीन पेस्ट बनाएं. फिर इस पेस्ट को सूजन-रोधी गुण के कारण प्रभावित क्षेत्र (फ्रैक्चर या जोड़ों के दर्द) पर बाहरी रूप से उपयोग किया जा सकता है.
 

TRENDING NOW

5. बोनसेटर के नाम से जाना जाता है

बोनसेटर के नाम से जाना जाता है
5

हड़जोड़ या बोनसेटर भारत में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्राचीन पौधा है. इसमें मौजूद विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट जैसे फिनोल, टैनिन, कैरोटीनॉयड और विटामिन सी के कारण यह फ्रैक्चर हीलिंग गुणों के लिए प्रसिद्ध है. 
 

6.ये मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है

ये मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है
6

यह शरीर के मेटाबॉलिज्म में सुधार करके वजन नियंत्रित करने में मदद करता है. यह शरीर में वसा और लिपिड के संचय को भी रोकता है और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करता है जिससे मोटापे को नियंत्रित करने में मदद मिलती है.
 

7.घाव भरने वाले गुणों से भरा होता है

घाव भरने वाले गुणों से भरा होता है
7

हड़जोड़ अपने कसैले और घाव भरने वाले गुणों के कारण घाव भरने में मदद करता है. घाव पर हड़जोड़ का लेप लगाने से इसके दर्द निवारक और सूजन-रोधी गुणों के कारण दर्द और सूजन कम करने में मदद मिलती है.
 

8.मुंह सूखना, सिरदर्द, दस्त में भी लाभकारी है

मुंह सूखना, सिरदर्द, दस्त में भी लाभकारी है
8

हड़जोड़ के अत्यधिक सेवन से मुंह सूखना, सिरदर्द, दस्त आदि जैसे कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं. इसलिए, हड़जोड़ का उपयोग करने से पहले चिकित्सक से परामर्श करना उचित है[
 

9. टुकड़ा तोड़कर मिट्टी में लगा सकते हैं

टुकड़ा तोड़कर मिट्टी में लगा सकते हैं
9

इसका कोई भी टुकड़ा तोड़कर मिट्टी में लगा सकते हैं. इसे किसी खास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खाद वाली मिट्टी में यह जल्दी बढ़ता है.यह पौधा नर्सरी में भी आसानी से मिल जाता है. आज भी लोग हड्डियों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए इस पौधे को कुचलकर लगाते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Chanakya Niti: ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र
ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र
बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं
बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं
Vishwakarma Puja 2025: इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
दिल्ली-एनसीआर ही नहीं पूरे देश में फैल रहा ये खतरनाक वायरस, तेज बुखार-खांसी से जा रही जान,जान लें 10 चौंकाने वाले लक्षण 
दिल्ली-एनसीआर ही नहीं पूरे देश में फैल रहा ये खतरनाक वायरस, तेज बुखार-खांसी से जा रही जान,जान लें 10 चौंकाने वाले लक्षण
Documents Checklist: फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए?, ये रही डिटेल चेकलिस्ट
फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए?, ये रही डिटेल चेकलिस्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE