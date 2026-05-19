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बॉलीवुड vs क्रिकेटर्स: कौन खरीद रहा सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी? कौन है असली ‘रियल एस्टेट किंग’

अब स्टारडम सिर्फ कमाई से नहीं, निवेश से मापा जा रहा है. बॉलीवुड और क्रिकेट—दोनों ही दुनिया के बड़े नाम तेजी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. सवाल यही है: आखिर कौन आगे है और किसने मारा सबसे बड़ा दांव?

ऋतु सिंह | May 19, 2026, 01:49 PM IST

1.कौन खरीद रहा ज्यादा प्रॉपर्टी: बॉलीवुड या क्रिकेट?

कौन खरीद रहा ज्यादा प्रॉपर्टी: बॉलीवुड या क्रिकेट?
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पिछले कुछ समय के ट्रेंड को देखें तो क्रिकेटर्स ज्यादा आक्रामक तरीकों से रियल एस्टेट में निवेश करते दिख रहे हैं. विराट कोहली और हार्दिक पंड्या जैसे खिलाड़ी अलग-अलग शहरों में लग्जरी घर और विला खरीदे हुए हैं. वहीं बॉलीवुड में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने मुंबई में हाई-वैल्यू अपार्टमेंट लिए हैं. संख्या के हिसाब से क्रिकेटर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वैल्यू के मामले में बॉलीवुड स्टार्स अभी भी मजबूत हैं.

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2.किसने कहां खरीदी कितनी प्रॉपर्टी?

किसने कहां खरीदी कितनी प्रॉपर्टी?
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हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट कोहली ने मुंबई और गुरुग्राम में करोड़ों के घरों में निवेश किया है. हार्दिक पंड्या का वडोदरा और मुंबई में लग्जरी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ा है. वहीं आलिया भट्ट ने मुंबई के पॉश इलाके में नए अपार्टमेंट खरीदे हैं और शाहरुख खान पहले से ही अलीबाग और दुबई जैसे लोगों में निवेश कर चुके हैं. प्राइम लोगों में इन निवेशों से प्रॉपर्टी की कीमतें और तेजी से पकड़ में आ सकती हैं.
 

3.कौन है असली ‘रियल एस्टेट किंग’?

कौन है असली ‘रियल एस्टेट किंग’?
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अगर कुल वैल्यू और ब्रांड वैल्यू की बात करें, तो शाहरुख खान अभी भी रियल एस्टेट के मामले में सबसे आगे माने जाते हैं, लेकिन तेजी और नए निवेश की रफ्तार को देखें, तो विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. पुराने स्टार्स के पास बड़ी संपत्ति है, लेकिन नए खिलाड़ी तेजी से गेम बदल रहे हैं.
 

4.  सिर्फ कमाना नहीं, सही जगह निवेश जरूरी

  सिर्फ कमाना नहीं, सही जगह निवेश जरूरी
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आज के स्टार्स यह समझ चुके हैं कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है. रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां पैसा सुरक्षित भी रहता है और समय के साथ बढ़ता भी है. यही वजह है कि सेलिब्रिटीज अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं.आम लोगों के लिए सीख: इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान होना जरूरी है.
 

TRENDING NOW

5.लग्जरी नहीं, लाइफस्टाइल अपग्रेड

लग्जरी नहीं, लाइफस्टाइल अपग्रेड
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अब घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा. आज के स्टार्स ऐसे घर खरीद रहे हैं जहां जिम, थिएटर, गार्डन और प्राइवेट स्पेस सब कुछ एक ही छत के नीचे हो. यह “लाइफस्टाइल अपग्रेड” का नया ट्रेंड है.  आने वाले समय में मिडिल क्लास हाउसिंग में भी ऐसी सुविधाएं आम हो सकती हैं.

6.क्यों बढ़ रहा है रियल एस्टेट की ओर झुकाव?

क्यों बढ़ रहा है रियल एस्टेट की ओर झुकाव?
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फिल्में और क्रिकेट-दोनों ही अनिश्चित फील्ड हैं. इसी वजह से स्टार्स अब अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं. यह एक तरह से “बैकअप प्लान” भी है. रियल एस्टेट अब सिर्फ शौक नहीं, बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बन चुका है.
 

7.असली खेल अब प्रॉपर्टी का

असली खेल अब प्रॉपर्टी का
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बॉलीवुड और क्रिकेट के सितारे अब सिर्फ अपने काम से नहीं, बल्कि अपने निवेश से भी पहचाने जा रहे हैं. रियल एस्टेट में उनकी बढ़ती दिलचस्पी यह साफ संकेत देती है कि आने वाले समय में “स्टारडम” का मतलब सिर्फ फेम नहीं, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी होगा.

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