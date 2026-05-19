बॉलीवुड vs क्रिकेटर्स: कौन खरीद रहा सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी? कौन है असली ‘रियल एस्टेट किंग’

1 . कौन खरीद रहा ज्यादा प्रॉपर्टी: बॉलीवुड या क्रिकेट?

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पिछले कुछ समय के ट्रेंड को देखें तो क्रिकेटर्स ज्यादा आक्रामक तरीकों से रियल एस्टेट में निवेश करते दिख रहे हैं. विराट कोहली और हार्दिक पंड्या जैसे खिलाड़ी अलग-अलग शहरों में लग्जरी घर और विला खरीदे हुए हैं. वहीं बॉलीवुड में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने मुंबई में हाई-वैल्यू अपार्टमेंट लिए हैं. संख्या के हिसाब से क्रिकेटर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वैल्यू के मामले में बॉलीवुड स्टार्स अभी भी मजबूत हैं.