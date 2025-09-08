पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक

Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 08, 2025, 10:54 AM IST
1.पंजाबी पॉप सिंगर का है भाई
तय है कि यहां हम बात जिस सिंगर की कर रहे हैं उसके गाने पर आप जरूर झूमते होंगे. पार्टी हो या डीजे पर इस सिंगर के गाने जरूर बचते हैं. पंजाबी पॉप सिंगर का भाई और खुद रैपर के रूप में स्टैब्लिश हो चुका ये सिंगर कभी 75 रुपये ही कमाता था लेकिन आज अरबपति बन चुका है.
2.ये हैं वो सिंगर
बॉलीवुड में अपने आकर्षक गानों से सबको झूमने पर मजबूर करने वाले सिंगर मीका सिंह अपने गानों के साथ-साथ अपनी संपत्ति के लिए भी जाने जाते हैं. लेकिन उनकी संपत्ति के बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे.
3.मीका सिंह के पास कितनी संपत्ति है
मीका सिंह के पास 99 घर और 100 एकड़ कृषि भूमि है. एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी अपार संपत्ति का राज बताया. मीका सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास कुछ सस्ते और कुछ महंगे घर हैं. कुछ घर तो उनके गांव में भी हैं.
4.मीका की सक्सेस का मूलमंत्र
मीका की सक्सेस का मूलमंत्र है कि हम किसान के बेटे हैं. हमें नहीं पता था कि पैसे का क्या करें और कहां खर्च करें. हमें बस इतना ही पता था कि ज़मींदार बनना है. मीका सिंह ने आगे बताया कि उनके दादाजी हमेशा कहते थे, "जमीन कभी नहीं हारती. इसलिए उन्होंने जीवन में जो कुछ भी कमाया, उसे संपत्ति में निवेश कर दिया.
5.क्यों नहीं बन पाते लोग अमीर
मीका कहते हैं सिर्फ़ बात उनक नहीं है, इंडस्ट्री में ऐसे कई गायक हैं जिनके पास बहुत पैसा है. लेकिन वे अपना पैसा महंगे कपड़ों और चार्टर्ड प्लेन पर बर्बाद कर देते हैं."वह कहते हैं, "पैसा कमाना सीखो और उसे बचाना भी सीखो. खर्च करो, पर पूरी तरह बर्बाद मत करो, यह मूर्खता है.
6.4.14 अरब रुपये की संपत्ति के मालिक हैं मीका
एक रिपोर्ट के मुताबिक, मीका सिंह की कुल संपत्ति 414 करोड़ रुपये यानी 4.14 अरब रुपये है. वह एक कॉन्सर्ट के लिए 25 से 50 लाख रुपये चार्ज करते हैं, जबकि एक गाने के लिए वह 10 लाख रुपये कमाते हैं. हालांकि संपत्ति का आधिकारीक पुष्टी मीका ने नहीं की है.