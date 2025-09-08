पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक

4 . मीका की सक्सेस का मूलमंत्र

मीका की सक्सेस का मूलमंत्र है कि हम किसान के बेटे हैं. हमें नहीं पता था कि पैसे का क्या करें और कहां खर्च करें. हमें बस इतना ही पता था कि ज़मींदार बनना है. मीका सिंह ने आगे बताया कि उनके दादाजी हमेशा कहते थे, "जमीन कभी नहीं हारती. इसलिए उन्होंने जीवन में जो कुछ भी कमाया, उसे संपत्ति में निवेश कर दिया.