आपकी बॉडी क्लॉक बताएगी कब करें एक्सरसाइज़, टाइम बदलते ही दिखेगा फिटनेस पर डबल असर

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Apr 21, 2026, 05:26 PM IST
1.बॉडी क्लॉक बताएगी कब करें एक्सरसाइज़
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक्सरसाइज़ का पूरा फायदा तभी मिलता है जब आप उसे अपने शरीर की नेचुरल बॉडी क्लॉक के हिसाब से करते हैं. कई स्टडी में यह पाया गया है कि जिस समय आपका शरीर ज्यादा एक्टिव रहता है, उसी समय वर्कआउट करना बेहतर होता है. जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उन्हें सुबह एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और जो लोग देर रात तक जागते हैं, उनके लिए शाम का समय बेस्ट रहता है. (AI Image)
2.Circadian Rhythm, शरीर और एक्सरसाइज का तालमेल
Circadian Rhythm के अनुसार जब आप अपने वर्कआउट का समय शरीर की प्राकृतिक लय से मिलाते हैं, तो इसका असर ज्यादा अच्छा होता है. हाल ही में Open Heart में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, इस तरह एक्सरसाइज़ करने से दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से हार्ट डिजीज का जोखिम है. स्टडी में शामिल लोगों की नींद बेहतर हुई, उनका ब्लड प्रेशर कम हुआ और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहा. (AI Image)
3.पाकिस्तान के 40-50 साल के 134 लोग स्टडी में शामिल
रिसर्च में पाकिस्तान के 40-50 साल के 134 लोगों को शामिल किया गया था, जो बहुत ज्यादा फिट नहीं थे और इनमें से हर किसी में दिल की बीमारी का कम से कम एक जोखिम था, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या ज्यादा वजन की समस्या. इसमें निगरानी में लोगों से तेज़ चलने (ब्रिस्क वॉकिंग) एक्सरसाइज़ करवाई गई. इसके लिए उन्हें रोज़ 40 मिनट तक ट्रेडमिल पर चलना था, हफ़्ते में 5 दिन और लगातार 3 महीने. इसमें 70 लोग सुबह जल्दी उठने वाले और 64 लोगों देर रात तक जागने वाले थे. इन्हें 2 अलग समूह में रखा गया. (AI Image)
4.बॉडी क्लॉक के हिसाब से एक्सरसाइज़ करने वालों को डबल फायदा
इसमें कुछ लोगों ने अपनी आदत (क्रोनोटाइप) के हिसाब से सही समय पर एक्सरसाइज़ की, जबकि कुछ लोगों ने उल्टे समय पर. रिजल्ट में दोनों समूहों की फिटनेस में सुधार हुआ, पर जिन लोगों ने अपनी बॉडी क्लॉक के अनुसार सही समय पर एक्सरसाइज़ की, उन्हें ज्यादा फायदा मिला. इन लोगों के ब्लड प्रेशर, फिटनेस (एरोबिक क्षमता), मेटाबॉलिज़्म और नींद की गुणवत्ता में बेहतर सुधार देखा गया. (AI Image)
5.हर व्यक्ति के लिए एक ही टाइम सही नहीं
एक्सपर्ट के मुताबिक, हमारी बॉडी क्लॉक यह तय करती है कि हम कब सोते-जागते हैं और हमारे हार्मोन कैसे काम करते हैं, दिनभर हमारी एनर्जी कितनी रहती है. यही वजह है कि यह एक्सरसाइज़ के असर और उसे नियमित करने की क्षमता पर भी असर डालती है. स्टडी के मुताबिक, हर व्यक्ति के लिए एक ही टाइम सही नहीं होता है. जब दिनचर्या और शरीर की प्राकृतिक लय में तालमेल नहीं होता (जिसे सोशल जेटलैग कहते हैं) जाता है, तो यह दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकता है. (AI Image)
6.ज़बरदस्ती सुबह एक्सरसाइज़ करने की आदत से बचें
एक्सपर्ट्स के मुताबिक खासकर जो लोग देर रात तक जागते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती सुबह एक्सरसाइज़ करने की आदत डालने से बचना चाहिए, अपने शरीर के हिसाब से सही समय चुनना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा. इसके अलावा डाॅक्टरों का कहना है कि टाइमिंग के साथ नियमित और पर्याप्त एक्सरसाइज़ करना भी जरूरी है. (AI Image)
7.हफ्ते में कब कितनी एक्सरसाइज़ करें?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हफ्ते में कम से कम 2 दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज़ (जैसे योग या वेट्स) करें. हफ्ते में 150 मिनट हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ (जैसे तेज़ चलना) या 75 मिनट तेज़ एक्सरसाइज़ (जैसे दौड़ना) करना चाहिए. इसके लिए पूरे हफ्ते में एक्सरसाइज़ को बराबर-बराबर बांटें. साथ ही ध्यान रहे ज्यादा देर तक बैठने से बचें. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज़ को मिलाकर करना ज्यादा फायदेमंद होता है. (AI Image)
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