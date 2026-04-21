आपकी बॉडी क्लॉक बताएगी कब करें एक्सरसाइज़, टाइम बदलते ही दिखेगा फिटनेस पर डबल असर

3 . पाकिस्तान के 40-50 साल के 134 लोग स्टडी में शामिल

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रिसर्च में पाकिस्तान के 40-50 साल के 134 लोगों को शामिल किया गया था, जो बहुत ज्यादा फिट नहीं थे और इनमें से हर किसी में दिल की बीमारी का कम से कम एक जोखिम था, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या ज्यादा वजन की समस्या. इसमें निगरानी में लोगों से तेज़ चलने (ब्रिस्क वॉकिंग) एक्सरसाइज़ करवाई गई. इसके लिए उन्हें रोज़ 40 मिनट तक ट्रेडमिल पर चलना था, हफ़्ते में 5 दिन और लगातार 3 महीने. इसमें 70 लोग सुबह जल्दी उठने वाले और 64 लोगों देर रात तक जागने वाले थे. इन्हें 2 अलग समूह में रखा गया. (AI Image)