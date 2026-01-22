FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कांग्रेस के मदन मोहन झा की भी सुरक्षा हटाई गई | गिरिराज सिंह भी अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे | तेजस्वी यादव की सुरक्षा Z से घटाकर Y+ की गई | यूपी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बदसलूकी की जांच होनी चाहिए- मौर्य | 'शंकराचार्य से प्रार्थना है, अच्छे से स्नान करें', इस मामले को अब खत्म करें- मौर्य | बिहार के मंत्री मंगल पांडे को Z श्रेणी सुरक्षा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Oscar 2026: ऑस्कर की दौड़ में भारत को झटका, 'होमबाउंड' नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं बना पाई जगह

ऑस्कर की दौड़ में भारत को झटका, 'होमबाउंड' नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं बना पाई जगह

तेजस्वी यादव की Z-कैटगरी की सुरक्षा हटी, नितिन नवीन, ललन सिंह और मंगल पाण्डेय का सुरक्षा घेरा बढ़ा

तेजस्वी यादव की Z-कैटगरी की सुरक्षा हटी, नितिन नवीन, ललन सिंह और मंगल पाण्डेय का सुरक्षा घेरा बढ़ा

दिल्ली-NCR की हवा में सुधार, GRAP-3 हटा, इन पाबंदियों से मिलेगी राहत

दिल्ली-NCR की हवा में सुधार, GRAP-3 हटा, इन पाबंदियों से मिलेगी राहत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

आजकल के समय में लोंगेविटी यानी लंबी और स्वस्थ उम्र काफी चर्चा में है, हर कोई चाहता है कि वह ज्यादा सालों तक स्वस्थ रहे. विज्ञान और एक्सपर्ट्स की मानें तो इसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, न ही घंटों की कठिन मेहनत करनी है. बस आपको रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ आदतों को शामिल करना है.

Abhay Sharma | Jan 22, 2026, 07:02 PM IST

1.ब्लू जोन में इन आदतों से लोग लंबा जीते हैं

ब्लू जोन में इन आदतों से लोग लंबा जीते हैं
1

दुनिया के कुछ हिस्सों, जिन्हें ब्लू जोन कहा जाता है, वहां लोग बिना भारी एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स या फैड डाइट के लंबी उम्र जीते हैं. दरअसल, वहां के लोगों की दिनचर्या में चलना-फिरना और एक्टिव रहना शामिल होता है. आइए ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में जानते हैं, जिससे लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी मिलती है. 

Advertisement

2.प्लांट-बेस्ड फूड्स 

प्लांट-बेस्ड फूड्स 
2

फल, सब्ज़ियां, दालें, साबुत अनाज, नट्स और बीज शरीर की सूजन कम करते हैं, दिल-दिमाग को स्वस्थ रखते हैं और लंबे व स्वस्थ जीवन में मदद करते हैं. बीन्स और दालों को नजरअंदाज भूलकर भी न करें. इनमें मौजूद फाइबर इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है और कैंसर का खतरा कम करता है. 

3.ज़्यादा मूव करें और एक्टिव रहें

ज़्यादा मूव करें और एक्टिव रहें
3

नियमित एक्सरसाइज दिल, दिमाग और मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाती है और कैंसर, डिमेंशिया व डिप्रेशन का खतरा घटाती है. इसके लिए हफ्ते में कम से कम 150 मिनट हल्की-फुल्की कार्डियो एक्सरसाइज करें, रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे चलना-फिरना और घर के कामों से भी शरीर को लगातार एक्टिव रखें. 

4.मांसपेशियां को बनाएं मजबूत 

मांसपेशियां को बनाएं मजबूत 
4

मसल्स शरीर को ताकत देती हैं और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करती हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मांसपेशियां कम होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है. इसके लिए हफ्ते में सिर्फ 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (वज़न, रेज़िस्टेंस बैंड या स्क्वैट-प्लैंक जैसी एक्सरसाइज) जरूर करें, यह मसल्स को बनाए रखने और उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी करने के लिए काफी है. 

 

TRENDING NOW

5.शराब से परहेज 

शराब से परहेज 
5

रिसर्च बताती है कि थोड़ी-सी शराब भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है और कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है. ऐसे में शराब नींद खराब करती है, दिमाग की उम्र तेजी से बढ़ाती है और पेट के आसपास खतरनाक फैट बढ़ाती है. इसलिए इसके सेवन से परहेज करें.   

6.तनाव को करें मैनेज

तनाव को करें मैनेज
6

लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव शरीर में सूजन बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज करता है. तनाव पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है. इसके लिए मेडिटेशन, गहरी सांस, योग, एक्सरसाइज, पसंदीदा हॉबी और प्रकृति के साथ समय बिताने से इसे काबू में रखा जा सकता है.  

 

7.इसके अलावा अपनाएं ये आदतें 

इसके अलावा अपनाएं ये आदतें 
7

इसके अलावा  सामाजिक रिश्ते बनाए रखने की आदत अपनाएं, अकेलापन तनाव देता है. वहीं मजबूत दोस्ती और पारिवारिक संबंध न सिर्फ़ उम्र बढ़ाते हैं बल्कि बुढ़ापे में सेहत और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर रखते हैं. अतिरिक्त चीनी और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड सीमित करें और अच्छी नींद लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
EPFO 3.0: PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म
PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
Today Horoscope 21 January: आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement