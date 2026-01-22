Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

4 . मांसपेशियां को बनाएं मजबूत

मसल्स शरीर को ताकत देती हैं और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करती हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मांसपेशियां कम होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है. इसके लिए हफ्ते में सिर्फ 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (वज़न, रेज़िस्टेंस बैंड या स्क्वैट-प्लैंक जैसी एक्सरसाइज) जरूर करें, यह मसल्स को बनाए रखने और उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी करने के लिए काफी है.