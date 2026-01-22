Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

कांग्रेस के मदन मोहन झा की भी सुरक्षा हटाई गई | गिरिराज सिंह भी अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे | तेजस्वी यादव की सुरक्षा Z से घटाकर Y+ की गई | यूपी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बदसलूकी की जांच होनी चाहिए- मौर्य | 'शंकराचार्य से प्रार्थना है, अच्छे से स्नान करें', इस मामले को अब खत्म करें- मौर्य | बिहार के मंत्री मंगल पांडे को Z श्रेणी सुरक्षा
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Jan 22, 2026, 07:02 PM IST
1.ब्लू जोन में इन आदतों से लोग लंबा जीते हैं
दुनिया के कुछ हिस्सों, जिन्हें ब्लू जोन कहा जाता है, वहां लोग बिना भारी एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स या फैड डाइट के लंबी उम्र जीते हैं. दरअसल, वहां के लोगों की दिनचर्या में चलना-फिरना और एक्टिव रहना शामिल होता है. आइए ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में जानते हैं, जिससे लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी मिलती है.
2.प्लांट-बेस्ड फूड्स
फल, सब्ज़ियां, दालें, साबुत अनाज, नट्स और बीज शरीर की सूजन कम करते हैं, दिल-दिमाग को स्वस्थ रखते हैं और लंबे व स्वस्थ जीवन में मदद करते हैं. बीन्स और दालों को नजरअंदाज भूलकर भी न करें. इनमें मौजूद फाइबर इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है और कैंसर का खतरा कम करता है.
3.ज़्यादा मूव करें और एक्टिव रहें
नियमित एक्सरसाइज दिल, दिमाग और मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाती है और कैंसर, डिमेंशिया व डिप्रेशन का खतरा घटाती है. इसके लिए हफ्ते में कम से कम 150 मिनट हल्की-फुल्की कार्डियो एक्सरसाइज करें, रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे चलना-फिरना और घर के कामों से भी शरीर को लगातार एक्टिव रखें.
4.मांसपेशियां को बनाएं मजबूत
मसल्स शरीर को ताकत देती हैं और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करती हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मांसपेशियां कम होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है. इसके लिए हफ्ते में सिर्फ 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (वज़न, रेज़िस्टेंस बैंड या स्क्वैट-प्लैंक जैसी एक्सरसाइज) जरूर करें, यह मसल्स को बनाए रखने और उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी करने के लिए काफी है.
5.शराब से परहेज
रिसर्च बताती है कि थोड़ी-सी शराब भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है और कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है. ऐसे में शराब नींद खराब करती है, दिमाग की उम्र तेजी से बढ़ाती है और पेट के आसपास खतरनाक फैट बढ़ाती है. इसलिए इसके सेवन से परहेज करें.
6.तनाव को करें मैनेज
लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव शरीर में सूजन बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज करता है. तनाव पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है. इसके लिए मेडिटेशन, गहरी सांस, योग, एक्सरसाइज, पसंदीदा हॉबी और प्रकृति के साथ समय बिताने से इसे काबू में रखा जा सकता है.
7.इसके अलावा अपनाएं ये आदतें
इसके अलावा सामाजिक रिश्ते बनाए रखने की आदत अपनाएं, अकेलापन तनाव देता है. वहीं मजबूत दोस्ती और पारिवारिक संबंध न सिर्फ़ उम्र बढ़ाते हैं बल्कि बुढ़ापे में सेहत और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर रखते हैं. अतिरिक्त चीनी और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड सीमित करें और अच्छी नींद लें.
