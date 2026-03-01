गर्दन पर दिखने वाला ये कालापन 4 गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत है, कहीं आप इसे मैल या टैनिंग तो नहीं समझ रहे

10 . कालापन हटाने के लिए क्या करें?

गर्दन की नियमित सफाई करें, लेकिन अत्यधिक रगड़ने से बचें. साथ ही सप्ताह में 1–2 बार हल्का एक्सफोलिएशन करें और सनस्क्रीन का उपयोग गर्दन पर भी करें. इसके अलावा बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड क्रीम न लगाएं और संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं.

सबसे महत्वपूर्ण बात यदि कालापन लंबे समय तक बना रहे, तो इसे केवल कॉस्मेटिक समस्या न समझें. सही समय पर जांच से डायबिटीज़ या हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं का जल्द पता चल सकता है. (Photo Credit - AI Generated)

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

