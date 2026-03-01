गर्दन पर दिखने वाला ये कालापन 4 गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत है, कहीं आप इसे मैल या टैनिंग तो नहीं समझ रहे

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Mar 01, 2026, 08:55 AM IST
1.कालापन बताता है कि बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा
कई बार हमको ये लगता है कि गले में पड़ी चेन की रगड़ से गर्दन पर कालापन आ रहा है या कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैल जम गई होगी या टैनिंग से ऐसा कालापन आ गया होगा लेकिन अगर ये लंबे समय तक नजर आ रही हो तो इसे हल्के में लेने की भूल तो कभी न करिएगा क्योंकि ये एक नहीं बल्कि कई बीमारियों का संकेत होता है. ये कालापन बताता है कि बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है. (Photo Credit - AI Generated)
2. ये हार्मोनल या मेटाबॉलिक बदलाव का संकेत हो सकता है
त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार गर्दन के पीछे या किनारों पर गहरा, मोटा या मखमली जैसा पैच दिखना शरीर में चल रहे हार्मोनल या मेटाबॉलिक बदलाव का संकेत हो सकता है. यह बदलाव अक्सर धीरे-धीरे शुरू होता है और लोग इसे देर से पहचानते हैं. दिल्ली स्थित एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. संजय मेहरा कहते हैं, अगर गर्दन पर लगातार काला और मोटा पैच दिख रहा है, खासकर वजन बढ़ने या शुगर की समस्या के साथ, तो ब्लड शुगर और हार्मोन प्रोफाइल की जांच जरूर करानी चाहिए.” (Photo Credit - AI Generated)
3.गर्दन का कालापन क्यों होता है?
गर्दन की त्वचा का रंग गहरा होने के कई कारण हो सकते हैं. घर्षण, पसीना या देखभाल की कमी मामूली कारण हो सकते हैं. लेकिन कुछ मामलों में यह शरीर के अंदरूनी असंतुलन की ओर इशारा करता है. जब शरीर में इंसुलिन, कॉर्टिसोल या अन्य हार्मोन का स्तर असामान्य हो जाता है, तो त्वचा की कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं. इससे गर्दन, बगल या जांघों की त्वचा गहरी और मोटी दिखाई दे सकती है. (Photo Credit - AI Generated)
4.मोटापा (Obesity)
अधिक वजन सिर्फ बाहरी रूप नहीं बदलता, बल्कि यह हार्मोनल संतुलन को भी प्रभावित करता है. मोटापे में इंसुलिन रेजिस्टेंस की संभावना बढ़ती है, जिससे गर्दन और बगल की त्वचा गहरी पड़ सकती है. वजन बढ़ने के साथ त्वचा की सिलवटों में घर्षण भी बढ़ता है, जो रंग को और गहरा कर सकता है. (Photo Credit - AI Generated)
5.मधुमेह (Diabetes) और इंसुलिन रेजिस्टेंस
ब्लड शुगर का लगातार ऊंचा स्तर शरीर पर कई संकेत देता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति में त्वचा पर Acanthosis Nigricans नामक बदलाव दिखाई दे सकता है, जिसमें गर्दन की त्वचा काली और मोटी हो जाती है. यह अक्सर टाइप 2 डायबिटीज़ का शुरुआती चेतावनी संकेत माना जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
6.कुशिंग सिंड्रोम (Cushing’s Syndrome)
जब शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, तो कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है. इस स्थिति में वजन बढ़ना, चेहरे पर सूजन और त्वचा में रंग बदलाव जैसे लक्षण दिख सकते हैं. कुछ मामलों में गर्दन के आसपास त्वचा गहरी और पतली दिखने लगती है. (Photo Credit - AI Generated)
7.एकेन्थोसिस नाइग्रिकन्स (Acanthosis Nigricans)
यह खुद में बीमारी नहीं, बल्कि एक त्वचा संकेत है. यह आमतौर पर इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, हाइपोथायरायडिज्म या कुछ दुर्लभ मामलों में आंतरिक ट्यूमर से जुड़ा हो सकता है. इसमें गर्दन की त्वचा मखमली, मोटी और गहरे भूरे या काले रंग की हो जाती है. (Photo Credit - AI Generated)
8.महिलाओं में PCOS से भी जुड़ाव
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) से पीड़ित महिलाओं में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस आम होता है. इस वजह से गर्दन के पीछे और बगल में काला पैच बन सकता है. अगर अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना और गर्दन का कालापन साथ दिखे, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है. (Photo Credit - AI Generated)
9.कब कराएं जांच?
अगर गर्दन का कालापन अचानक बढ़ रहा हो, मोटाई या खुरदरापन दिख रहा हो या वजन बढ़ने या थकान के साथ हो. इसके अलावा अगर परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास हो तो ब्लड शुगर, HbA1c, थायरॉइड प्रोफाइल और हार्मोन टेस्ट करवाना समझदारी होगी. (Photo Credit - AI Generated)
10. कालापन हटाने के लिए क्या करें?
गर्दन की नियमित सफाई करें, लेकिन अत्यधिक रगड़ने से बचें. साथ ही सप्ताह में 1–2 बार हल्का एक्सफोलिएशन करें और सनस्क्रीन का उपयोग गर्दन पर भी करें. इसके अलावा बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड क्रीम न लगाएं और संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं.
सबसे महत्वपूर्ण बात यदि कालापन लंबे समय तक बना रहे, तो इसे केवल कॉस्मेटिक समस्या न समझें. सही समय पर जांच से डायबिटीज़ या हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं का जल्द पता चल सकता है. (Photo Credit - AI Generated)
डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से