FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
36 साल का ईरान पर हुकूमत और अरबों की संपत्ति, जानें कितनी बड़ी है अयातुल्लाह अली खामेनेई की आर्थिक सल्तनत?

36 साल का ईरान पर हुकूमत और अरबों की संपत्ति, जानें कितनी बड़ी है अयातुल्लाह अली खामेनेई की आर्थिक सल्तनत?

जब अमिताभ-रेखा की होली देख ताकती रह गईं थीं जया बच्चन, जानें इस गीत का अनसुना सच

जब अमिताभ-रेखा की होली देख ताकती रह गईं थीं जया बच्चन, जानें इस गीत का अनसुना सच

अक्षय कुमार ने 'भूत बंगला' के फनी वीडियो से मचाया धमाल, हंसते-हंसते पेट फूल जाएगा

अक्षय कुमार ने 'भूत बंगला' के फनी वीडियो से मचाया धमाल, हंसते-हंसते पेट फूल जाएगा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
गर्दन पर दिखने वाला ये कालापन 4 गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत है, कहीं आप इसे मैल या टैनिंग तो नहीं समझ रहे

गर्दन पर दिखने वाला ये कालापन 4 गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत है, कहीं आप इसे मैल या टैनिंग तो नहीं समझ रहे

Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’

कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’

कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?

कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?

HomePhotos

लाइफस्टाइल

गर्दन पर दिखने वाला ये कालापन 4 गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत है, कहीं आप इसे मैल या टैनिंग तो नहीं समझ रहे

अक्सर हम देखते हैं कि गर्दन के आसपास या अंडरआर्म्स के फोल्ड वाली जगह काली होने लगती है. इसे लोग कई बार मैल या टैनिंग समझ लेते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि ये कालापन 4 बीमारियों का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है?

ऋतु सिंह | Mar 01, 2026, 08:55 AM IST

1.कालापन बताता है कि बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा

कालापन बताता है कि बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा
1

कई बार हमको ये लगता है कि गले में पड़ी चेन की रगड़ से गर्दन पर कालापन आ रहा है या कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैल जम गई होगी या टैनिंग से ऐसा कालापन आ गया होगा लेकिन अगर ये लंबे समय तक नजर आ रही हो तो इसे हल्के में लेने की भूल तो कभी न करिएगा क्योंकि ये एक नहीं बल्कि कई बीमारियों का संकेत होता है. ये कालापन बताता है कि बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है.  (Photo Credit - AI Generated) 

Advertisement

2. ये हार्मोनल या मेटाबॉलिक बदलाव का संकेत हो सकता है

ये हार्मोनल या मेटाबॉलिक बदलाव का संकेत हो सकता है
2

त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार गर्दन के पीछे या किनारों पर गहरा, मोटा या मखमली जैसा पैच दिखना शरीर में चल रहे हार्मोनल या मेटाबॉलिक बदलाव का संकेत हो सकता है. यह बदलाव अक्सर धीरे-धीरे शुरू होता है और लोग इसे देर से पहचानते हैं. दिल्ली स्थित एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. संजय मेहरा कहते हैं, अगर गर्दन पर लगातार काला और मोटा पैच दिख रहा है, खासकर वजन बढ़ने या शुगर की समस्या के साथ, तो ब्लड शुगर और हार्मोन प्रोफाइल की जांच जरूर करानी चाहिए.”  (Photo Credit - AI Generated) 

3.गर्दन का कालापन क्यों होता है?

गर्दन का कालापन क्यों होता है?
3

गर्दन की त्वचा का रंग गहरा होने के कई कारण हो सकते हैं. घर्षण, पसीना या देखभाल की कमी मामूली कारण हो सकते हैं. लेकिन कुछ मामलों में यह शरीर के अंदरूनी असंतुलन की ओर इशारा करता है. जब शरीर में इंसुलिन, कॉर्टिसोल या अन्य हार्मोन का स्तर असामान्य हो जाता है, तो त्वचा की कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं. इससे गर्दन, बगल या जांघों की त्वचा गहरी और मोटी दिखाई दे सकती है.  (Photo Credit - AI Generated) 

4.मोटापा (Obesity)

मोटापा (Obesity)
4

अधिक वजन सिर्फ बाहरी रूप नहीं बदलता, बल्कि यह हार्मोनल संतुलन को भी प्रभावित करता है. मोटापे में इंसुलिन रेजिस्टेंस की संभावना बढ़ती है, जिससे गर्दन और बगल की त्वचा गहरी पड़ सकती है. वजन बढ़ने के साथ त्वचा की सिलवटों में घर्षण भी बढ़ता है, जो रंग को और गहरा कर सकता है.  (Photo Credit - AI Generated) 

TRENDING NOW

5.मधुमेह (Diabetes) और इंसुलिन रेजिस्टेंस

मधुमेह (Diabetes) और इंसुलिन रेजिस्टेंस
5

ब्लड शुगर का लगातार ऊंचा स्तर शरीर पर कई संकेत देता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति में त्वचा पर Acanthosis Nigricans नामक बदलाव दिखाई दे सकता है, जिसमें गर्दन की त्वचा काली और मोटी हो जाती है. यह अक्सर टाइप 2 डायबिटीज़ का शुरुआती चेतावनी संकेत माना जाता है.  (Photo Credit - AI Generated) 

6.कुशिंग सिंड्रोम (Cushing’s Syndrome)

कुशिंग सिंड्रोम (Cushing’s Syndrome)
6

जब शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, तो कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है. इस स्थिति में वजन बढ़ना, चेहरे पर सूजन और त्वचा में रंग बदलाव जैसे लक्षण दिख सकते हैं. कुछ मामलों में गर्दन के आसपास त्वचा गहरी और पतली दिखने लगती है.  (Photo Credit - AI Generated) 

7.एकेन्थोसिस नाइग्रिकन्स (Acanthosis Nigricans)

एकेन्थोसिस नाइग्रिकन्स (Acanthosis Nigricans)
7

यह खुद में बीमारी नहीं, बल्कि एक त्वचा संकेत है. यह आमतौर पर इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, हाइपोथायरायडिज्म या कुछ दुर्लभ मामलों में आंतरिक ट्यूमर से जुड़ा हो सकता है. इसमें गर्दन की त्वचा मखमली, मोटी और गहरे भूरे या काले रंग की हो जाती है.  (Photo Credit - AI Generated) 

8.महिलाओं में PCOS से भी जुड़ाव

महिलाओं में PCOS से भी जुड़ाव
8

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) से पीड़ित महिलाओं में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस आम होता है. इस वजह से गर्दन के पीछे और बगल में काला पैच बन सकता है. अगर अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना और गर्दन का कालापन साथ दिखे, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है.  (Photo Credit - AI Generated) 

9.कब कराएं जांच?

कब कराएं जांच?
9

अगर गर्दन का कालापन अचानक बढ़ रहा हो, मोटाई या खुरदरापन दिख रहा हो या वजन बढ़ने या थकान के साथ हो. इसके अलावा अगर परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास हो तो ब्लड शुगर, HbA1c, थायरॉइड प्रोफाइल और हार्मोन टेस्ट करवाना समझदारी होगी.  (Photo Credit - AI Generated) 

10. कालापन हटाने के लिए क्या करें?

कालापन हटाने के लिए क्या करें?
10

गर्दन की नियमित सफाई करें, लेकिन अत्यधिक रगड़ने से बचें. साथ ही सप्ताह में 1–2 बार हल्का एक्सफोलिएशन करें और सनस्क्रीन का उपयोग गर्दन पर भी करें. इसके अलावा बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड क्रीम न लगाएं और संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं.

सबसे महत्वपूर्ण बात  यदि कालापन लंबे समय तक बना रहे, तो इसे केवल कॉस्मेटिक समस्या न समझें. सही समय पर जांच से डायबिटीज़ या हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं का जल्द पता चल सकता है.  (Photo Credit - AI Generated) 

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
गर्दन पर दिखने वाला ये कालापन 4 गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत है, कहीं आप इसे मैल या टैनिंग तो नहीं समझ रहे
गर्दन पर दिखने वाला ये कालापन 4 गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत है, कहीं आप इसे मैल या टैनिंग तो नहीं समझ रहे
Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?
कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी
दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी
MORE
Advertisement
धर्म
Holika Dahan Ke Upay:बहुत काम की है होलिका दहन की राख, तिजोरी से लेकर घर के इन स्थानों पर रखते ही आएगा पैसा और शांति
बहुत काम की है होलिका दहन की राख, तिजोरी से लेकर घर के इन स्थानों पर रखते ही आएगा पैसा और शांति
Angarak Yog 2026: 40 दिन का खतरनाक योग शुरू, नौकरी-निवेश, करियर से लेकर यात्रा तक में रहे सतर्क
Angarak Yog 2026: 40 दिन का खतरनाक योग शुरू, नौकरी-निवेश, करियर से लेकर यात्रा तक में रहे सतर्क
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Holi 2026: होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
Mobile Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
MORE
Advertisement