Hair Color Remedy:बिना किसी डाई और कलर के ही बालों को काले, घने और ​रेशमी बना देंगे ये 5 घरेलू नुस्खें, दिखेंगे एक दम जवान

7 . आंवला

7

आंवला पोषक तत्वों से भरपूर फलों में से एक है. इसमें विटामिन-सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और पोटैशियम जैसे दर्जनों पोषक तत्व पाएं जाते हैं. ये शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. आंवला बालों को काला भी करता है. इसके साथ ही इसमें 3 से 4 आंवले लें. इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इन्हें पानी में डालकर उबाल लें. अब इस मिश्रण को ठंडा करें फिर बालों में लगाएं. इससे एक से दो बार इस्तेमाल करने पर आपके बाल काले और घने हो जाएंगे.

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें.

