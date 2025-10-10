FacebookTwitterYoutubeInstagram
जहां PM मोदी हैं, वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं... NDA में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान

Viral Video: करवा चौथ से पहले नई गर्लफ्रेंड के साथ घूमते दिखे हार्दिक पंड्या, जानिए कौन है दिल्ली की ये करोड़पति लड़की

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Numerology: कभी दूसरों को धोखा नहीं देते इन तारीखों पर जन्मे लोग, स्वभाव से ईमानदार, हर हाल में निभाते हैं रिश्ता

ऋषि सुनक ने Goldman के बाद Microsoft का थामा हाथ, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम को नई नौकरी में कितना मिलेगा पैकेज

Mosquito Bites: नई रिसर्च में दावा, बियर पीने वाले को ज्यादा काटते हैं मच्छर, न नहाने वालों को... 

Hair Color Remedy:बिना किसी डाई और कलर के ही बालों को काले, घने और ​रेशमी बना देंगे ये 5 घरेलू नुस्खें, दिखेंगे एक दम जवान

डोनाल्ड ट्रंप जिस नोबेल शांति पुरस्कार को पाना चाहते हैं, उनसे पहले ये अमेरिकी राष्ट्रपति हो चुके हैं सम्मानित

नीता और ईशा अंबानी से लेकर राधिका मर्चेंट तक, करवा चौथ पर आप भी फॉलो कर सकती हैं अंबानी फैमिली के ये ग्लैमरस लुक

Karwa Chauth Mata Ki Aarti: करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत

लाइफस्टाइल

Hair Color Remedy:बिना किसी डाई और कलर के ही बालों को काले, घने और ​रेशमी बना देंगे ये 5 घरेलू नुस्खें, दिखेंगे एक दम जवान

हर कोई चाहता है कि उनके बाल काले, घने और लंबे हो, लेकिन आज के समय में जिस उम्र में युवा बालों से अपना स्टाइल और लुक बदलना चाहते हैं. उस 20 से 22 की उम्र में ही बाल सफेद और जड़ों से कमजोर होकर टूटने लगते हैं. इसकी वजह से बहुत से लोग जल्द ही गंजेपन का शिकार हो जाते हैं.

नितिन शर्मा | Oct 10, 2025, 10:17 AM IST

1.सफेद बाल हो जाएंगे काले

सफेद बाल हो जाएंगे काले
1

बालों टूटने या सफेद होने में सिर्फ पुरुष ही नहीं ज्यादातर महिलाएं भी शामिल हैं. ऐसे में अगर आप कलर और डाई लगाकर परेशान हो चुके हैं तो इन 5 घरेलू नुस्खों को अपनाकर हमेशा के लिए काले, घने और लंबे बाल पा सकते हैं.

2.नारियल का तेल और नींबू

नारियल का तेल और नींबू
2

नारियल का पानी जितना ज्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है. उतना ही नारियल का तेल बालों की केयर और उनकी पावर को बूस्ट करता है. अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो, एक कटोरी में नारियल का तेल लेकर उसमें नींबू का रस मिला लें. इसके अच्छे से मिक्स कर 1 से 2 घंटे के लिए रख दें. अब इसे बालों में अच्छे से लगाएं और कम से कम 2 घंटे बाद बालों को धो लें. इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार करें. इससे आपके बाल काले और घने हो जाएंगे.

3.गुड़हल के पत्ते और फूल

गुड़हल के पत्ते और फूल
3

सफेद बालों से परेशान हैं तो यह घरेलू उपाय आपके बालों को काला कर सकता है. इसके लिए गुड़हल के फूल लें. इन्हें रात को पानी में भिगो कर रख दें. अगले दिन इस पानी से बालों को धो लें. आप अगर मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी गुड़हल के फूल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं आप रातभर पानी में भीगे इन फूलों को पानी में ही अच्छे से मिक्स करें. इसके बाद शैंपू करने की जगह फूलों वाले पानी से बालों को धोएं. कुछ ही दिन में आपको असर दिख जाएगा.

4.एलोवेरा भी फायदेमंद

एलोवेरा भी फायदेमंद
4

एलोवेरा में दर्जनों औषधीय गुण पाए जाते हैं. यह हमारी स्किन से लेकर सेहत और बालों तक के लिए बेहद फायदेमंद होता है. साथ ही यह हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है. वहीं एलोवेरा बालों के लिए भी बेहतरीन न्यूट्रीशिएंट है. हमारे बालों को काला भी बनाता है. अगर आपके कुछ ही बाल सफेद हैंं, तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

5.करी पत्ता 

करी पत्ता 
5

करी पत्ता घर के खाने में स्वाद घोलता ही है. यह आपके बालों को भी काला करने में बेहद फायदेमंद होता है. यह बालों को आसानी से काला कर सकता है. इसके लिए 2 चम्मच आंवला पाउडर लें और 2 चम्मच ब्राह्मी पाउडर लेकर इसमें करी पत्ता को पीसकर उसका पाउडर बनाकर मिक्स कर दें. अब पानी डालकर पेस्ट बना लें. इसके बाद एक घंटे तक इसे बालों में लगाएं. कुछ देर बार वॉश कर लें. इससे आपके लिए काले और घने हो जाएंगे.

6.काली चाय 

काली चाय 
6

चाय का इस्तेमाल सिर्फ चाय बनाने में ही नहीं किया जाता. यह आपकी ब्यूटी को बढ़ाने से लेकर बालों को काला करने में अहम भूमिका निभाती हे. अगर आप ग्रे और सफेद बालों से परेशान हैं तो एक गिलास पानी में चाय की पत्ती डालकर उबाल लें. अब इसे छानकर अलग रख लें. अब पानी ठंडा होने दें. इसके बाद इसे बालों पर अच्छे से लगा लें. करीब एक से डेढ़ घंटे बाद बालों को साफ पानी से धो लें. ऐसा करने से कुछ  ही दिनों में आपको असर दिख जाएगा.

7.आंवला 

आंवला 
7

आंवला पोषक तत्वों से भरपूर फलों में से एक है. इसमें विटामिन-सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और पोटैशियम जैसे दर्जनों पोषक तत्व पाएं जाते हैं. ये शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. आंवला बालों को काला भी करता है. इसके साथ ही इसमें 3 से 4 आंवले लें. इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इन्हें पानी में डालकर उबाल लें. अब इस मिश्रण को ठंडा करें फिर बालों में लगाएं. इससे एक से दो बार इस्तेमाल करने पर आपके बाल काले और घने हो जाएंगे.

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें. 

 

 Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें.

 

