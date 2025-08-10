Twitter
इन 5 देशों के हैं सबसे अनोखे Nicknames, जानें भारत को किस नाम से बुलाते हैं दुनियावाले

Relationship Numerology: प्यार के मामले में बदनसीब होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन मैरिड लाइफ होती है एकदम परफेक्ट

Numerology: इस 1 अंक वालों को नाम-पैसा शोहरत और मौत भी मिलती है अचानक, नेम न्यूमेरोलॉजी में ये डिजिट है अशुभ

CBSE ने 9वीं में Open Book Exam को दी मंजूरी, सिर्फ जिंदगी ही नहीं अब परीक्षा में भी साथी होंगी किताबें!

Uric Acid Risk: ये 7 संकेत शरीर में प्यूरीन जमने के हैं, समझ लें किडनी की घट रही पावर और बढ़ रहा गठिया का रिस्क

डायबिटीज, अस्थमा समेत खांसी-जुकाम तक में फायदेमंद है दूधी घास, जानें फायदे और इस्तेमाल

भारत निर्वाचन आयोग ने देश की 334 पार्टियों की मान्यता रद्द की, देश में अब कितनी नेशनल और रिजनल पार्टियां हैं?

सीने में दर्द से लेकर लंग इंफेक्शन तक का कराण बनता है ये पक्षी, सांस लेना भी कर देगा मुश्किल

High Cholesterol Signs: चलते वक्त नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के ये 5 लक्षण, नजर आते ही भागें डॉक्टर के पास

Janmashtami Kab Hai: जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त किस दिन मनेगी? जान लें पूजा का सटीक शुभ मुहूर्त और पूजा सामग्री

लाइफस्टाइल

सीने में दर्द से लेकर लंग इंफेक्शन तक का कराण बनता है ये पक्षी, सांस लेना भी कर देगा मुश्किल

क्या आपको पता है कि एक पक्षी ऐसा है जो भले ही सुंदर लगता हो लेकिन अगर आप उसे पालते हैं या आपके घर के आसपास उनका झुंड रहता है तो आप 5 जानलेवा बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. इनके आसपास रहना आपके लिए खतरे से कम नहीं है.

ऋतु सिंह | Aug 10, 2025, 07:21 AM IST

1.पक्षी प्रेमियों के लिए बुरी खबर

पक्षी प्रेमियों के लिए बुरी खबर
1

अगर आपको पक्षियों से प्रेम है तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है, क्योंकि एक पक्षी ऐसा है जो आपके स्वास्थ्य को ही नहीं, आपकी जान तक पर खतरा बन सकता है. अक्सर लोगों के घरों के आसपास या सड़कों पर झुंड में ये पक्षी दिखते हैं और लोग दाने डालते हैं. जी हां हम बात कबूतरों की कर रहे हैं. ये जानलेवा बीमारियों का कारण होते हैं.

2.कबूतरखानों को बंद करने का जैन समुदाय कर रहा विरोध

कबूतरखानों को बंद करने का जैन समुदाय कर रहा विरोध
2

मुंबई में इन दिनों कबूतरखानों का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है. मुंबई नगर निगम ने कबूतरखानों को बंद कर दिया है, वहीं जैन समुदाय और कुछ पक्षी प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं.  दादर में जैन समुदाय सड़कों पर उतर आया और आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया, कबूतरखानों के ऊपर रखे तिरपालों को हटा दिया तथा एक बार फिर भोजन फेंकना शुरू कर दिया. लेकिन क्या आपको पता है कबूतर सफेद हों या ग्रे और काले, सभी बीमारियों का घर हैं.
 

3.कबूतर से होने वाली 5 बीमारियां जानलेवा हैं

कबूतर से होने वाली 5 बीमारियां जानलेवा हैं
3

कबूतर, खासकर उनकी बीट और पंख, कुछ गंभीर स्वास्थ्य रोगों का कारण बन सकते हैं. आइए जानें कि ये रोग क्या हैं.  

4. कबूतरों की सूखी बीट से फैलता है रोग

कबूतरों की सूखी बीट से फैलता है रोग
4

हिस्टोप्लाज़मोसिस एक फफूंद जनित रोग है जो कबूतरों की सूखी बीट के ज़रिए हवा में फैलता है. बीट में मौजूद फफूंद साँस के ज़रिए फेफड़ों में पहुँच जाता है और फेफड़ों में संक्रमण पैदा करता है. बुखार, खांसी, थकान, सीने में दर्द हो सकता है. गंभीर मामलों में, फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं.    
 

5.क्रिप्टोकोकोसिस भी एक फंगल रोग है

क्रिप्टोकोकोसिस भी एक फंगल रोग है
5

क्रिप्टोकोकोसिस भी एक फंगल रोग है जो कबूतरों की बीट में पाए जाने वाले क्रिप्टोकोकस फंगस से होता है. यह फंगस साँस के ज़रिए शरीर में प्रवेश करता है और फेफड़ों और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है. इसके लक्षणों में सिरदर्द, बुखार, खांसी और गंभीर मामलों में मस्तिष्क में सूजन शामिल हैं.   
 

6. फेफड़ों की बीमारी

फेफड़ों की बीमारी
6

अतिसंवेदनशीलता निमोनिया एक एलर्जी और सूजन वाली फेफड़ों की बीमारी है जो कबूतर की बीट में मौजूद फफूंद और पंखों के कारण होती है. बीट में मौजूद फफूंद या कबूतर के पंखों को साँस के ज़रिए अंदर लेने से फेफड़े क्षतिग्रस्त हो सकते हैं. इससे सांस लेने में तकलीफ, खांसी, थकान और गंभीर मामलों में फेफड़ों को स्थायी नुकसान हो सकता है.   
 

7.अस्थमा का कारण

अस्थमा का कारण
7

कबूतरों की बीट में मौजूद फफूंद और श्वसन संबंधी एलर्जी और अस्थमा का कारण बन सकती है. बीट में मौजूद फफूंद और रूसी हवा में एलर्जी पैदा करते हैं, जिससे श्वसन तंत्र संवेदनशील हो जाता है. इसके लक्षणों में खांसी, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा पर चकत्ते और आँखों में खुजली शामिल हैं.  
 

8.दस्त, बुखार, पेट दर्द और उल्टी

दस्त, बुखार, पेट दर्द और उल्टी
8

साल्मोनेलोसिस एक जीवाणु संक्रमण है जो कबूतरों की बीट से फैलता है. साल्मोनेला बैक्टीरिया दूषित पानी या भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है. इसके लक्षणों में दस्त, बुखार, पेट दर्द और उल्टी शामिल हैं.   
 

9.60 प्रकार की श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा

60 प्रकार की श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा
9

शोध के अनुसार, कबूतरों की बीट से लगभग 60 प्रकार की श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से इसका खतरा होता है.  

डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें

 डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें

