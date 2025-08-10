सीने में दर्द से लेकर लंग इंफेक्शन तक का कराण बनता है ये पक्षी, सांस लेना भी कर देगा मुश्किल

2 . कबूतरखानों को बंद करने का जैन समुदाय कर रहा विरोध

मुंबई में इन दिनों कबूतरखानों का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है. मुंबई नगर निगम ने कबूतरखानों को बंद कर दिया है, वहीं जैन समुदाय और कुछ पक्षी प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं. दादर में जैन समुदाय सड़कों पर उतर आया और आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया, कबूतरखानों के ऊपर रखे तिरपालों को हटा दिया तथा एक बार फिर भोजन फेंकना शुरू कर दिया. लेकिन क्या आपको पता है कबूतर सफेद हों या ग्रे और काले, सभी बीमारियों का घर हैं.

