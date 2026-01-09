FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए वरदान है ‘ब्लैक गोल्ड’, जानें कैसे ये शुगर और बीपी कंट्रोल में गेम-चेंजर साबित हो रहा ये 

आज आपको एक ऐसे ब्लैक गोल्ड के बारे में बताएंगे जिसे आयुर्वेद में ही नहीं एलोपैथ तक में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में वरदान माना गया है. क्या है ये ब्लैक गोल्ड चलिए जानें

ऋतु सिंह | Jan 09, 2026, 04:35 PM IST

1.ब्लैक गोल्ड क्या है?

ब्लैक गोल्ड क्या है?
1

अक्सर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए लोग तुरंत दवाएं लेते हैं लेकिन हालिया एक रिसर्च ने साबित किया है कि ब्लैक गोल्ड इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने में चमत्कारी रूप से काम कर रहा है. अब आप सोचेंगे कि ये ब्लैक गोल्ड क्या है तो ये कोई गोल्ड नहीं बल्कि एक फल है. इसका नाम है एरोनिया बेरी (Black Chokeberry) जिसे “ब्लैक गोल्ड” कहा जाता है. हाल ही में इसपर हुआ एक अध्ययन फ्रंटियर्स में प्रकाशित भी हो चुका है. 
 

2.आखिर क्यों कहते हैं इसे “काला सोना”?

आखिर क्यों कहते हैं इसे “काला सोना”?
2

'एरोनिया जीनस की' ये बेरीज फैमेली से आता है और मुख्यत: उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है. काले और बैंगनी रंग की ये बेरीज स्वाद में हल्की खटास लिए होती है जो विटामिन-मिनिरल और एंटी-ऑक्सिडेंट के साथ न्यूट्रीशन का पावर हाउस है.
 

3.क्या है इस बेरीज की ताकत

क्या है इस बेरीज की ताकत
3

ब्लैक गोल्ड बेरीज की सबसे बड़ी ताकत है इनमें मौजूद पॉलीफेनोल्स और एंथोसायनिन्स. इसमें मौजूद नेचुरल कंपाउंड शरीर में सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और मेटाबॉलिक गड़बड़ियों को ठीक करने में अद्भुत तरीके से काम करते हैं.
 

4.ब्लड शुगर और BP पर कैसे असर डालती है एरोनिया?

ब्लड शुगर और BP पर कैसे असर डालती है एरोनिया?
4

मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार एरोनिया बेरीज सीधे तौर पर शुगर या BP घटाती नहीं है, बल्कि यह उन जैविक प्रक्रियाओं को संतुलित करती है जो इन बीमारियों का कारण बनते हैं. इसे खाने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं....

1-यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है

2-रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत (endothelium) के काम को सपोर्ट करती है

3-ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर दिल पर पड़ने वाले दबाव को घटाती है

4-यही वजह है कि इसे अब हृदय और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य से जोड़ा जा रहा है.
 

5.असली वजह गट से शुरू होती है

असली वजह गट से शुरू होती है
5

मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी की अगुवाई में हुए अध्ययन में पाया गया कि एरोनिया का सेवन आंतों में मौजूद कुछ खास बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, खासतौर पर वे जो पॉलीफेनोल्स को प्रोसेस कर सकते हैं. हालिया रिसर्च ने एरोनिया को एक नए एंगल से देखने के बाद ये जाना कि ये गट माइक्रोबायोम से जुड़ा है डायबिटीज से लेकर दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी सब गट के गड़बड़ होने से होते हैं क्योंकि गट मेटाबॉलिक सिस्टम को इफेक्ट करता है.
 

6.तो ब्लैक गोल्ड क्या काम करता है?

तो ब्लैक गोल्ड क्या काम करता है?
6

ये आंतों की सुरक्षा में सुधार करता है और हाई-फैट डाइट से होने वाली सूजन में कमी करता है. साथ ही ये  मेटाबॉलिक स्ट्रेस को झेलने की बेहतर क्षमता पैदा करता है. यह संकेत देता है कि एरोनिया का असर सिर्फ खून तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम पर पड़ता है.

7.हर शरीर पर एक-सा असर क्यों नहीं?

हर शरीर पर एक-सा असर क्यों नहीं?
7

यहां विज्ञान एक अहम बात साफ करता है कि ये रेमेडी पर्सन टू पर्सन वैरी करती है. यानी पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन हर किसी पर अलग असर करता है. यानी हर इंसान का माइक्रोबायोम अलग होता है. जिन लोगों की आंतों में पहले से सूजन-रोधी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनमें एरोनिया के फायदे ज्यादा स्पष्ट दिख सकते हैं. वहीं कुछ लोगों में असर सीमित भी हो सकता है. यानी यह फल “वन-साइज़-फिट्स-ऑल” नहीं है.

8.कैसे और किस रूप में इसे खाना चाहिए?

कैसे और किस रूप में इसे खाना चाहिए?
8

एरोनिया का स्वाद हर किसी को तुरंत पसंद आए ये ज़रूरी नहीं. इसलिए यह आमतौर पर लोग जूस के रूप में या सूखे पाउडर के रूप में ले सकते हैं.  इसे स्मूदी, दही या डेज़र्ट में मिलाकर आसानी से डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है.
 

9.इस ब्लैक गोल्ड बेरीज पर अभी और काम होना बाकी है

इस ब्लैक गोल्ड बेरीज पर अभी और काम होना बाकी है
9

ब्लैक गोल्ड बेरीज पर शोध अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन संकेत मजबूत हैं. वैज्ञानिक यह समझने में जुटे हैं कि एरोनिया की सही मात्रा क्या होनी चाहिए या किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है.  
 

10.ध्यान रखें ये बात

ध्यान रखें ये बात
10

कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में वजन प्रबंधन और इम्यून सपोर्ट जैसे संकेत भी मिले हैं, जो आगे बड़े अध्ययनों का रास्ता खोलते हैं. ध्यान रखें एरोनिया बेरी कोई जादुई दवा नहीं है, लेकिन यह साफ हो रहा है कि यह सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट है और ये  गट, ब्लड शुगर, BP और सूजन को कम करने में प्रभावी है.
 

