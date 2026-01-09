डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए वरदान है ‘ब्लैक गोल्ड’, जानें कैसे ये शुगर और बीपी कंट्रोल में गेम-चेंजर साबित हो रहा ये 

4 . ब्लड शुगर और BP पर कैसे असर डालती है एरोनिया?

4

मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार एरोनिया बेरीज सीधे तौर पर शुगर या BP घटाती नहीं है, बल्कि यह उन जैविक प्रक्रियाओं को संतुलित करती है जो इन बीमारियों का कारण बनते हैं. इसे खाने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं....

1-यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है

2-रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत (endothelium) के काम को सपोर्ट करती है

3-ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर दिल पर पड़ने वाले दबाव को घटाती है

4-यही वजह है कि इसे अब हृदय और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य से जोड़ा जा रहा है.

