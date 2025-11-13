Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

1 . चोक का इस्तेमाल

ठंड के मौसम में बाइक स्टार्ट करते समय चोक का इस्तेमाल किया जा सकता है. दरअसल, इससे फ्यूल और एयर का मिक्सचर इंजन में बढ़ जाता है और बाइक आसानी से स्टार्ट हो जाती है. ठंड में ये आसान ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है.