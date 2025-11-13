FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट की वकीलों को नसीहत, कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद लें | अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा, ED, DRI और EOW करेगा फोरेंसिक ऑडिट | यूपी- बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो की मौत, शवों के चीथड़े उड़े | दिल्ली कार धमाके पर बड़ी खबर, शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है ब्रेजा कार

'भारत में जीतना जैसे WTC का खिताब जीतना...' साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने दिया बड़ा बयान

Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

CISCE Date Sheet 2025: CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

Winter Bike Starting Problem: ठंड के मौसम में सुबह बाइक को स्टार्ट करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस मौसम में कई बार किक भी फेल होता है. इस कंडीशन में बाइक को स्टार्ट करने के लिए ये 5 हैक्स काम आएंगे... 

Abhay Sharma | Nov 13, 2025, 02:23 PM IST

1.चोक का इस्तेमाल

चोक का इस्तेमाल
1

ठंड के मौसम में बाइक स्टार्ट करते समय चोक का इस्तेमाल किया जा सकता है. दरअसल, इससे फ्यूल और एयर का मिक्सचर इंजन में बढ़ जाता है और बाइक आसानी से स्टार्ट हो जाती है. ठंड में ये आसान ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है.  

2.बिना इग्निशन के करें किक 

बिना इग्निशन के करें किक 
2

इसके अलावा अगर आप बाइक को सुबह स्टार्ट कर रहे हो तो शुरुआत में किक मारने से पहले 2-3 बार धीरे-धीरे किक लगाएं. ऐसा करने से इंजन में तेल सर्कुलेट होगा, फिर बाइक आसानी से स्टार्ट हो जाएगी. 

3.एक्सेलरेटर

एक्सेलरेटर
3

सुबह किक मारने के दौरान थोड़ा-थोड़ा एक्सेलरेटर जरूर दें, ऐसा करने से एयर मिक्स सही मात्रा में इंजन तक पहुंच सकेगा और बाइक जल्दी स्टार्ट होगी. ऐसे में अगर आपको बाइक के स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही हो तो आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं. 

4.बैटरी करें चेक

बैटरी करें चेक
4

ठंड के मौसम में अक्सर बैटरी की चार्जिंग जल्दी कम हो जाती है, ऐसे में अगर बैटरी कमजोर है तो उसे चार्ज रखें, या बदल दें. जिन बाइक्स में सेल्फ-स्टार्ट का फीचर्स होता है, उनमें यह समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलती है. 

TRENDING NOW

5.सेल्फ स्टार्ट से पहले करें ये काम

सेल्फ स्टार्ट से पहले करें ये काम
5

साथ ही ठंड में तुरंत सेल्फ स्टार्ट करके बाइक को ऑन न करें. स्टार्ट से पहले 2–3 बार किक मारें, ताकि इंजन में हल्की गर्मी आ जाए, इसके बाद सेल्फ स्टार्ट करें. 

6.खाली चलने दें

खाली चलने दें
6

ठंड में जब भी सुबह बाइक स्टार्ट करें तो बाइक को 2-3 मिनट तक आइडल (खाली) चलने दें. इससे इंजन ऑयल गर्म होकर सभी पार्ट्स में सही से फैल जाएगा.

7.सिलेंडर को गर्म करने की कोशिश करें

सिलेंडर को गर्म करने की कोशिश करें
7

इसके अलावा आप बाइक स्टार्ट करने से पहले इंजन के पास को हिस्सो को अपने हाथों से हल्का गर्म कर सकते हैं. इससे इंजन के पुर्जों का तापमान थोड़ा बढ़ेगा और बाइक स्टार्ट करने में आसानी होगी. 

