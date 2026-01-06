FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Bibliotherapy Benefits: स्ट्रैस और एंग्जाइटी की छुट्टी कर देगी ये एक थेरेपी, बिना दवा के भी मिल जाएगा फायदा

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और एंग्जाइटी से ज्यादातर लोग परेशान हैं. यह ऐसी स्थिति में हैं,जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है.तनाव डिप्रेशन व्यक्ति को मौत के मुंह तक में धकेल देता है. ऐसे में यह थेरेपी आपको तनाव से लेकर एंग्जाइटी से मुक्ति दिला देगी. इसे बिब्लियो थेरेपी कहा जाता है.

नितिन शर्मा | Jan 06, 2026, 06:28 PM IST

1.बिब्लियोथेरेपी में क्या है

बिब्लियोथेरेपी में क्या है
1

बिब्लियो थेरेपी किताबों का पढ़ना है.किताबें दिल-दिमाग की सच्ची साथी बनकर भावनाओं को समझने, तनाव कम करने और आत्मविश्वास जगाने में मदद करती हैं. यह दवाईयों से अलग, प्राकृतिक और आसान उपाय है, जो घर बैठे अपनाया जा सकता है.

2.बिब्लियोथेरेपी से मिला फायदा

बिब्लियोथेरेपी से मिला फायदा
2

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, बिब्लियो थेरेपी में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है. इनमें वर्कबुक, पंफलेट, उपन्यास, कहानियां और ऑडियो बुक्स शामिल हैं. सीधे शब्दों में कहें तो बिब्लियो थेरेपी, पढ़ने की थेरेपी है, जहां चुनिंदा किताबें या सामग्री व्यक्ति को अपनी समस्याओं से निपटने में मदद करती हैं. यह दवाओं के बिना एक प्राकृतिक और गैर औषधीय तरीका है, जो चिंता, तनाव और अन्य मानसिक परेशानियों को कम करने में कारगर साबित होता है.

3.रिसर्च में हुआ साबित

रिसर्च में हुआ साबित
3

इस पर कई रिसर्च हुए, जिसमें पता चला है कि किताबें पढ़ना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है. खासतौर पर सर्जरी या ऑपरेशन से पहले मरीजों में चिंता का लेवर बहुत ज्यादा होता है, जो मध्यम या गंभीर रूप ले लेता है. ऐसे में बिब्लियो थेरेपी का उपयोग करके इस चिंता को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

4.बिब्लियोंथेरेपी से मिलते हैं ये फायदे

बिब्लियोंथेरेपी से मिलते हैं ये फायदे
4

रिसर्च बताती है कि ऑपरेशन से पहले बिब्लियोथेरेपी देने से मरीजों की घबराहट कम होती है, जिससे सर्जरी के बाद की जटिलताएं भी घट जाती हैं. नर्स और स्वास्थ्यकर्मी इस विधि को आसानी से अपनाकर मरीजों की मदद कर सकती हैं. मरीज की समझ और जरूरत के अनुसार अलग-अलग तरह की किताबें चुनी जाती हैं. यह तरीका सिर्फ ऑपरेशन से पहले ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में चिंता, डिप्रेशन या तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए भी उपयोगी है.

5.घर पर ही की जा सकती है यह थेरेपी

घर पर ही की जा सकती है यह थेरेपी
5

बिब्लियोथेरेपी की खासियत यह है कि यह सस्ती, आसान और घर पर ही की जा सकती है. किताबें पढ़कर व्यक्ति खुद को समझता है, दूसरों की कहानियों से जुड़ता है और समाधान खोजता है. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मन शांत होता है.विशेषज्ञों के अनुसार, आज के दौर में जब मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही हैं, बिब्लियो थेरेपी एक सुलभ और प्रभावी विकल्प है. नियमित अपनी पसंद की किताबें पढ़ना दिमाग को मजबूत बनाता है और भावनात्मक संतुलन लाता है. साथ ही रचनात्मक और पॉजिटिव भी बनाता है.

 

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

