54 की उम्र में भी इतनी फिट और जवां नजर आती हैं 'भूत बंगला' एक्ट्रेस तब्बू, जानें ब्यूटी सीक्रेट

लाइफस्टाइल
1.रोजाना एक्सरसाइज
17 अप्रैल 2026 को फिल्म 'भूत बंगला' रिलीज हुई है, जिसमें एक्ट्रेस तब्बू भी नजर आईं हैं. 54 की उम्र में स्किन के साथ पूरी बॉडी को फिट रखने के लिए वो रोजाना एक्सरसाइज भी करती हैं. फिगर को मेंटन करने के लिए वो इसको कभी भी स्किप नहीं करती हैं.
2.हेल्दी डाइट
तब्बू अपनी स्किन और फिटनेस का बड़ा खास ध्यान रखती हैं. हमेशा हेल्दी ही डाइट लेती हैं. अपने खाने में प्रोटीन और विटामिन से भरपूर चीजों को शामिल करती हैं. बाहर का खाने के बजाय घर पर बना खाना खाना ज्यादा पसंद करती हैं.
3.हेल्दी स्लीप
स्किन को हेल्दी बनाने के लिए आपको अच्छी नींद लेना काफी ज्यादा जरूरी है. तब्बू समय से उठना और सोना पसंद करती हैं. हेल्दी स्लीप हर किसी के लिए जरूरी होती है. नींद अगर आपकी पूरी नहीं होती है, तो कई तरह की दिक्कतें भी होना शुरू हो जाती है.
4.8-10 गिलास पानी पीना जरूरी
स्किन को मॉइस्चराइज रखना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है इसलिए आपको खूब सारा पानी पीना ही चाहिए. स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाने के लिए आपको 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए.
5.होममेड फेस मास्क
तब्बू को स्किन पर ज्यादातर होममेड चीजे लगाना पसंद हैं. साल्ट और पेट्रोलियम जेली से बना फेस मास्क लगाती है. स्किन को केमिकल से बचाने और ग्लोइंग बनाने के लिए ये मास्क आप भी अपने घर में लगा सकते हैं.
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