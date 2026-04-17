54 की उम्र में भी इतनी फिट और जवां नजर आती हैं 'भूत बंगला' एक्ट्रेस तब्बू, जानें ब्यूटी सीक्रेट

5 . होममेड फेस मास्क

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तब्बू को स्किन पर ज्यादातर होममेड चीजे लगाना पसंद हैं. साल्ट और पेट्रोलियम जेली से बना फेस मास्क लगाती है. स्किन को केमिकल से बचाने और ग्लोइंग बनाने के लिए ये मास्क आप भी अपने घर में लगा सकते हैं.



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