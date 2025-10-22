FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

Bhai Dooj Mehndi Designs 2025: भाई दूज 2025 पर अपने हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए अरेबिक, फ्लोरल और मॉडर्न मेहंदी डिज़ाइन लगाना चाहती हैं,तो ये ट्रेंडी और लेटेस्ट डिज़ाइन ट्राई कर सकती हैं. ये डिजाइन आपके त्योहार के लुक को परफेक्ट बनाएंगे.

Pragya Bharti | Oct 22, 2025, 02:35 PM IST

1.Bhai Dooj Latest Mehndi Designs

Bhai Dooj Latest Mehndi Designs
1

भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है. इस शुभ अवसर पर बहनें सज-संवरकर अपने भाई की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. दिवाली और गोवर्धन पूजा के बाद आने वाले इस पर्व पर मेहंदी लगाना एक खास परंपरा है.अगर आप भी इस भाई दूज 2025 पर अपने हाथों में सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिज़ाइन लगाना चाहती हैं ताकि हर कोई आपके हाथों की तारीफ करे, तो यहाँ कुछ ऐसे डिज़ाइन दिए गए हैं जो इस समय काफी चलन में हैं.

2.3D Front Hand Mehndi Designs

3D Front Hand Mehndi Designs
2

अगर आप अपनी हथेलियों पर फुल हैंड मेहंदी डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो इस पैटर्न को ट्राई कर सकती हैं. यह दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं. इस तरह की मेहंदी डिजाइन देख हर कोई आपकी क्रिएटिविटी स्कील की तारीफ करेगा. 

3.Bell Mehndi Designs

Bell Mehndi Designs
3

अगर आपके पास उतना समय नहीं है और आप भाई दूज पर अपनी हथेलियों की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. 

4.Bhai Dooj Mehndi Designs

Bhai Dooj Mehndi Designs
4

भाई दूज पर आप इस तरह की खूबसूरत डिजाइन अपनी हथेलियों पर लगा सकती हैं. इस पर बीच में हैप्पी भाई दूज लिखकर मेहंदी को और भी ज्यादा यूनिक टच दे सकती हैं. 

5.Latest Peacock Mehndi Designs

Latest Peacock Mehndi Designs
5

अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है या आप किसी आर्टिस्ट से भाई दूज पर मेहंदी लगवाने जा रही हैं, तो ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. लेटेस्ट और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन के लिए एकदम परफेक्ट पैटर्न है. 

6.Full hand Mehndi Designs

Full hand Mehndi Designs
6

हाथों पर भरी हथेली वाली मेहंदी डिजाइन चाहती हैं, तो आप इस तरह के डिजाइन लगवा सकती हैं. हां थोड़ी मेहनत लगेगी पर रचने के बाद यह डिजाइन बेहद खूबसूरत लगेगी. 

7.Unique Mehndi Designs

Unique Mehndi Designs
7

भाई दूज पर यूनिक और अट्रैक्टिव मेहंदी लगाने के लिए ये सिंपल डिजाइन एकदम परफेक्ट है. आप इसे बैक हैंड की फिंगर पर ट्राई कर सकती हैं. 

8.Minimal Mehndi Designs

Minimal Mehndi Designs
8

मिनिमल मेहंदी डिजाइन हाथों की रौनक को बढ़ा देते हैं. खास बात यह है कि इसे लगाने में भी मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं. अगर आप एक्सपर्ट हैं. तो आपको इस डिजाइन को लगाने में काफी कम समय लगेगा. 

