Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 22, 2025, 02:35 PM IST
1.Bhai Dooj Latest Mehndi Designs
भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है. इस शुभ अवसर पर बहनें सज-संवरकर अपने भाई की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. दिवाली और गोवर्धन पूजा के बाद आने वाले इस पर्व पर मेहंदी लगाना एक खास परंपरा है.अगर आप भी इस भाई दूज 2025 पर अपने हाथों में सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिज़ाइन लगाना चाहती हैं ताकि हर कोई आपके हाथों की तारीफ करे, तो यहाँ कुछ ऐसे डिज़ाइन दिए गए हैं जो इस समय काफी चलन में हैं.
2.3D Front Hand Mehndi Designs
अगर आप अपनी हथेलियों पर फुल हैंड मेहंदी डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो इस पैटर्न को ट्राई कर सकती हैं. यह दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं. इस तरह की मेहंदी डिजाइन देख हर कोई आपकी क्रिएटिविटी स्कील की तारीफ करेगा.
3.Bell Mehndi Designs
अगर आपके पास उतना समय नहीं है और आप भाई दूज पर अपनी हथेलियों की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं.
4.Bhai Dooj Mehndi Designs
भाई दूज पर आप इस तरह की खूबसूरत डिजाइन अपनी हथेलियों पर लगा सकती हैं. इस पर बीच में हैप्पी भाई दूज लिखकर मेहंदी को और भी ज्यादा यूनिक टच दे सकती हैं.
5.Latest Peacock Mehndi Designs
अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है या आप किसी आर्टिस्ट से भाई दूज पर मेहंदी लगवाने जा रही हैं, तो ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. लेटेस्ट और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन के लिए एकदम परफेक्ट पैटर्न है.
6.Full hand Mehndi Designs
हाथों पर भरी हथेली वाली मेहंदी डिजाइन चाहती हैं, तो आप इस तरह के डिजाइन लगवा सकती हैं. हां थोड़ी मेहनत लगेगी पर रचने के बाद यह डिजाइन बेहद खूबसूरत लगेगी.
7.Unique Mehndi Designs
भाई दूज पर यूनिक और अट्रैक्टिव मेहंदी लगाने के लिए ये सिंपल डिजाइन एकदम परफेक्ट है. आप इसे बैक हैंड की फिंगर पर ट्राई कर सकती हैं.
8.Minimal Mehndi Designs
मिनिमल मेहंदी डिजाइन हाथों की रौनक को बढ़ा देते हैं. खास बात यह है कि इसे लगाने में भी मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं. अगर आप एक्सपर्ट हैं. तो आपको इस डिजाइन को लगाने में काफी कम समय लगेगा.
