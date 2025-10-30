FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

भाग्यश्री ने खोला अपने घने बालों का राज, हेयर फॉल रोकने के लिए आप भी ट्राई कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खा

Hair Fall Control: एक्ट्रेस भाग्यश्री ने हेयर फॉल रोकने और बालों को घना-शाइनी बनाने का अपना घरेलू नुस्खा शेयर किया है. इसमें मेथी के बीज और नारियल तेल का उपयोग करने को बताया गया है, जो आपके बालों को पोषण देकर उनकी मजबूती को बढ़ाता है.

Pragya Bharti | Oct 30, 2025, 10:41 AM IST

1.Bhagyashree shares homemade remedies for Hair

Bhagyashree shares homemade remedies for Hair
1

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस भाग्यश्री अपनी फिटनेस और नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं. बढ़ती उम्र में भी उनके बाल घने, काले और बेहद शाइनी दिखते हैं. हाल ही में, उन्होंने अपने फैंस के साथ अपने लंबे और स्वस्थ बालों का राज खोला और एक ऐसा देसी और असरदार घरेलू नुस्खा साझा किया, जिसे हेयर फॉल रोकने और बालों को मजबूत बनाने के लिए आसानी से आजमाया जा सकता है. अगर आप भी बालों के झड़ने या रूखेपन से परेशान हैं, तो भाग्यश्री का यह नुस्खा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. यह नुस्खा केवल दो साधारण चीजों का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है

2.Home Remedies For Hair Fall Control

Home Remedies For Hair Fall Control
2

भाग्यश्री ने बताया कि वह अपने बालों की मज़बूती और ग्रोथ के लिए मेथी के बीज और नारियल तेल का मिश्रण इस्तेमाल करती हैं. मेथी के बीज प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड से भरपूर होते हैं, जो बालों के विकास को उत्तेजित करते हैं और बालों का टूटना कम करते हैं.

3.How To Make Hair Mask

How To Make Hair Mask
3

सबसे पहले, एक कटोरी में मेथी के बीज लें और उन्हें रात भर पानी में भिगो दें. यह अगली सुबह तक अच्छी तरह पेस्ट बनने के लिए तैयार हो जाता है.

4.Fennel Seeds Hair Mask benefits

Fennel Seeds Hair Mask benefits
4

अगली सुबह, भीगे हुए मेथी के दानों को पानी से निकालकर मिक्सर में पीस लें और एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. इसकी स्मेल थोड़ी अलग लग सकती हैं, लेकिन यह बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 

5.How To Add Coconut Oil in Hair Mask

How To Add Coconut Oil in Hair Mask
5

मेथी दाने की इस पेस्ट में थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाएं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं. यह आपकी हेयर वॉल्यूम पर निर्भर करता है. 

6.How To Use Homemade Hair Mask

How To Use Homemade Hair Mask
6

भाग्यश्री ने यह हेयर मास्क अपने इंस्टाग्राम हैंडल @bhagyashree.online पर शेयर किया है. वैसे तो इस हेयर मास्क में डाली गई सभी चीजें एकदम नेचुरल हैं. पर फिर भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज को सीधे स्कैल्प पर लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट जरूरी होता है. 

7.How To Apply Hair Mask

How To Apply Hair Mask
7

इस मिश्रण को अपने बालों की जड़ों से लेकर पूरे बालों पर अच्छी तरह से लगा लें. इसे बालों में कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक लगा रहने दें. बाद में बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह धो लें.

8.Homemade Hair Mask Benefits

Homemade Hair Mask Benefits
8

भाग्यश्री के अनुसार, यह मिश्रण न केवल हेयर फॉल को प्रभावी ढंग से रोकता है, बल्कि यह बालों को गहराई से पोषण देकर उन्हें मजबूत, मुलायम और चमकदार भी बनाता है. आप हफ्ते में एक या दो बार इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं.

