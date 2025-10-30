भाग्यश्री ने खोला अपने घने बालों का राज, हेयर फॉल रोकने के लिए आप भी ट्राई कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खा

ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 30, 2025, 10:41 AM IST
1.Bhagyashree shares homemade remedies for Hair
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस भाग्यश्री अपनी फिटनेस और नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं. बढ़ती उम्र में भी उनके बाल घने, काले और बेहद शाइनी दिखते हैं. हाल ही में, उन्होंने अपने फैंस के साथ अपने लंबे और स्वस्थ बालों का राज खोला और एक ऐसा देसी और असरदार घरेलू नुस्खा साझा किया, जिसे हेयर फॉल रोकने और बालों को मजबूत बनाने के लिए आसानी से आजमाया जा सकता है. अगर आप भी बालों के झड़ने या रूखेपन से परेशान हैं, तो भाग्यश्री का यह नुस्खा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. यह नुस्खा केवल दो साधारण चीजों का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है
2.Home Remedies For Hair Fall Control
भाग्यश्री ने बताया कि वह अपने बालों की मज़बूती और ग्रोथ के लिए मेथी के बीज और नारियल तेल का मिश्रण इस्तेमाल करती हैं. मेथी के बीज प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड से भरपूर होते हैं, जो बालों के विकास को उत्तेजित करते हैं और बालों का टूटना कम करते हैं.
3.How To Make Hair Mask
सबसे पहले, एक कटोरी में मेथी के बीज लें और उन्हें रात भर पानी में भिगो दें. यह अगली सुबह तक अच्छी तरह पेस्ट बनने के लिए तैयार हो जाता है.
4.Fennel Seeds Hair Mask benefits
अगली सुबह, भीगे हुए मेथी के दानों को पानी से निकालकर मिक्सर में पीस लें और एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. इसकी स्मेल थोड़ी अलग लग सकती हैं, लेकिन यह बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है.
5.How To Add Coconut Oil in Hair Mask
मेथी दाने की इस पेस्ट में थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाएं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं. यह आपकी हेयर वॉल्यूम पर निर्भर करता है.
6.How To Use Homemade Hair Mask
भाग्यश्री ने यह हेयर मास्क अपने इंस्टाग्राम हैंडल @bhagyashree.online पर शेयर किया है. वैसे तो इस हेयर मास्क में डाली गई सभी चीजें एकदम नेचुरल हैं. पर फिर भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज को सीधे स्कैल्प पर लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट जरूरी होता है.
7.How To Apply Hair Mask
इस मिश्रण को अपने बालों की जड़ों से लेकर पूरे बालों पर अच्छी तरह से लगा लें. इसे बालों में कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक लगा रहने दें. बाद में बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह धो लें.
8.Homemade Hair Mask Benefits
भाग्यश्री के अनुसार, यह मिश्रण न केवल हेयर फॉल को प्रभावी ढंग से रोकता है, बल्कि यह बालों को गहराई से पोषण देकर उन्हें मजबूत, मुलायम और चमकदार भी बनाता है. आप हफ्ते में एक या दो बार इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं.
