Mother’s Day पर सिर्फ पोस्ट नहीं, बढ़ रहा है ‘इमोशनल खर्च’: क्यों मां के लिए लोग पहले से ज्यादा भावुक और बेचैन हैं?

6 . भावनाएं अब डिजिटल इकॉनमी का भी बड़ा हिस्सा बनीं

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सच है कि अब भावनाएं डिजिटल इकॉनमी का भी बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं. मां को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? जवाब शायद आपको चौंका दे रिश्तों पर काम करने वाले कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ज्यादातर मांओं को महंगे गिफ्ट नहीं, बल्कि बच्चों का समय और सम्मान ज्यादा खुशी देता है.

कई सर्वे में यह सामने आया है कि मांओं की सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि बच्चे बड़े होने के बाद बातचीत कम कर देते हैं. ऐसे में मदर्स डे सिर्फ सेल्फी या पोस्ट तक सीमित न रहकर रिश्तों को सच में मजबूत करने का मौका बन सकता है.

शायद यही वजह है कि इस साल लोग सिर्फ “Happy Mother’s Day” लिखने से आगे बढ़कर मां के साथ यादें बनाने की कोशिश कर रहे हैं. (फोटो एआई)

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