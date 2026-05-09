Mother’s Day पर सिर्फ पोस्ट नहीं, बढ़ रहा है ‘इमोशनल खर्च’: क्यों मां के लिए लोग पहले से ज्यादा भावुक और बेचैन हैं?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 09, 2026, 10:21 AM IST
1. मां के प्रति अपराधबोध और भावनात्मक दबाव की क्या है वजह
व्यस्त जिंदगी, नौकरी का दबाव और मां से बढ़ती दूरी ने लोगों के अंदर मां के प्रति अपराधबोध और भावनात्मक दबाव को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है..लेकिन इस बार का मदर्स डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि बदलते रिश्तों और अकेलेपन की कहानी भी बनता दिख रहा है. 2026 में लोगों के बीच एक नई बेचैनी साफ दिखाई दे रही है - “मां के लिए समय नहीं दे पा रहे” होने का अपराधबोध. यही वजह है कि इस साल मदर्स डे से जुड़ा कंटेंट सिर्फ वायरल नहीं हो रहा, बल्कि लोगों को भीतर तक भावुक भी कर रहा है. (फोटो एआई)
2.महंगे गिफ्ट से ज्यादा ‘समय’ की डिमांड बढ़ी
पहले मदर्स डे का मतलब फूल, केक या गिफ्ट तक सीमित था. लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. ऑनलाइन गिफ्ट कंपनियों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देखें तो इस बार लोग महंगे सामान से ज्यादा “मां के साथ समय बिताने” वाली चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं. फैमिली डिनर, छोटे ट्रिप, पुराने वीडियो और हाथ से लिखे नोट्स तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं.
विशेषज्ञ मानते हैं कि तेज लाइफस्टाइल और नौकरी के दबाव ने परिवारों में बातचीत कम कर दी है. ऐसे में मदर्स डे लोगों के लिए सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि रिश्ते सुधारने का मौका बनता जा रहा है. (फोटो एआई)
3.सोशल मीडिया ने बढ़ाया इमोशनल प्रेशर
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हर तरफ मां के लिए लंबे पोस्ट, रील्स और सरप्राइज वीडियो दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इसके पीछे एक दूसरा सच भी है. कई लोग सिर्फ इसलिए पोस्ट डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ खास नहीं किया तो वे “कम अच्छे बेटे या बेटी” समझे जाएंगे.
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, सोशल मीडिया ने त्योहारों और खास दिनों को भावनात्मक तुलना का हिस्सा बना दिया है. लोग दूसरों की पोस्ट देखकर खुद को जज करने लगते हैं. यही वजह है कि मदर्स डे अब खुशी के साथ-साथ एक तरह का इमोशनल प्रेशर भी पैदा कर रहा है. (फोटो एआई)
4.नौकरी और शहरों की दूरी ने मां-बच्चों के रिश्ते बदले
भारत में तेजी से बढ़ती माइग्रेशन लाइफस्टाइल का असर अब पारिवारिक रिश्तों पर साफ दिख रहा है. लाखों युवा नौकरी या पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में रह रहे हैं. ऐसे में कई लोग सालभर मां से ठीक से मिल भी नहीं पाते. मदर्स डे उनके लिए एक रिमाइंडर बनकर आता है कि जिंदगी की भागदौड़ में वे सबसे जरूरी रिश्ते से दूर होते जा रहे हैं. इसी कारण इस बार वीडियो कॉल सरप्राइज, ऑनलाइन केयर पैकेज और “मां के साथ एक दिन” जैसे ट्रेंड तेजी से बढ़ रहे हैं. (फोटो एआई)
5.कंपनियां भावनाओं को बिजनेस में बदल रही हैं
मदर्स डे अब सिर्फ भावनात्मक अवसर नहीं रहा, बल्कि बड़ा मार्केटिंग सीजन भी बन चुका है. ई-कॉमर्स साइट्स से लेकर रेस्टोरेंट और ज्वेलरी ब्रांड तक, हर जगह “मॉम स्पेशल ऑफर” दिखाई दे रहे हैं.
दिलचस्प बात यह है कि इस बार छोटे बिजनेस और लोकल ब्रांड भी इस ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं. खासकर पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, फोटो फ्रेम, हैंडमेड कार्ड और कस्टम वीडियो मैसेज की मांग तेजी से बढ़ी है. (फोटो एआई)
6.भावनाएं अब डिजिटल इकॉनमी का भी बड़ा हिस्सा बनीं
सच है कि अब भावनाएं डिजिटल इकॉनमी का भी बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं. मां को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? जवाब शायद आपको चौंका दे रिश्तों पर काम करने वाले कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ज्यादातर मांओं को महंगे गिफ्ट नहीं, बल्कि बच्चों का समय और सम्मान ज्यादा खुशी देता है.
कई सर्वे में यह सामने आया है कि मांओं की सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि बच्चे बड़े होने के बाद बातचीत कम कर देते हैं. ऐसे में मदर्स डे सिर्फ सेल्फी या पोस्ट तक सीमित न रहकर रिश्तों को सच में मजबूत करने का मौका बन सकता है.
शायद यही वजह है कि इस साल लोग सिर्फ “Happy Mother’s Day” लिखने से आगे बढ़कर मां के साथ यादें बनाने की कोशिश कर रहे हैं. (फोटो एआई)
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