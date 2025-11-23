दिल्ली के इन 5 मार्केट में मिलती है सबसे सस्ती पश्मीना शॉल, गर्म श्रग भी आधे दाम पर बिकता है

लाइफस्टाइल
सुमित तिवारी | Nov 23, 2025, 01:48 PM IST
1.जनपथ मार्केट
इस मार्केट में आपको मेट्रो से उतरते ही कश्मीरी स्वेटर और शॉल की दुकानें नजर आ जाएंगी. यहां पर आपको ब्रांडेड कपड़े आसानी से मिल जाएंगे, कुछ के तो दाम भी सस्ते रहते हैं.
2.मजनू का टीला
मजनू का टीला घूमने और सर्दियों के कपड़ों के लिहाज से बड़ा ही खूबसूरत और किफायती है। आप यहां तरह-तरह की चीजें भी खरीद सकते हैं, जैसे जैकेट, ऊनी श्रग, टॉप, फ्रॉक, शॉल और मफलर, खास बात ये कि यहां आफको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है.
3.तिब्बती वूलन मार्केट
गर्म कपड़ों की खरीददारी की बात हो तो हम तिब्बती मार्केट को कैसे भूल सकते है. यहां से आप स्कार्फ, जैकेट और शॉल सब कुछ ले सकते हैं. यहां मिलने वाले कपड़ों की क्वालिटी बेहतर होती है.
4.लाजपत नगर मार्केट
लाजपत नगर मार्केट में भी आपको हर तरह के सर्दियों के कपड़े मिल जाएंगे, आप चाहे यहां से वूलन की शॉल ले लें या फिर पश्मीना शॉल या फिर कॉटन के स्टॉल्स वगैराह, ये सब कुछ आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगी. यहां पर आपको श्रग भी सस्ते दामों में मिल जाएगा.
5.सीलमपुर मार्केट
महिलाओं के लिए यह मार्केट बहुत ही अच्छी है, जहां पर कपड़ों जैसे गर्म टॉप, गर्म शर्ट, गर्म स्कार्फ या पैंट के साथ-साथ जरूरत का हर सामान 500 रुपये में आराम से मिल जाएगा.