Best Shopping Markets: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े

नितिन शर्मा | Nov 12, 2025, 02:49 PM IST
1.चांदनी चौक - ट्रेडिशनल ब्राइडल का स्वर्ग
अगर आप दुल्हन हैं या अपने परिवार के लिए वेडिंग आउटफिट्स लेना चाहती हैं, तो चांदनी चौक से बेहतर जगह नहीं. यहां आपको कुंदन, ज़री, बनारसी और भारी एंब्रॉयडरी वाले लहंगे, साड़ियां और शेरवानी बहुत वाजिब दामों पर मिल जाएंगे.
2.लाजपत नगर - ट्रेंडी और पॉकेट-फ्रेंडली
लाजपत नगर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ट्रेंडी फैशन पसंद करते हैं. यहां आपको डिजाइनर कॉपी लहंगे, गाउन, इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स, जूते और जूलरी का शानदार कलेक्शन मिलेगा.
स्पेशल: यहां हर नए फैशन ट्रेंड की कॉपी कुछ ही दिनों में मिल जाती है.
3.सरोजिनी नगर - बजट शॉपिंग की जान
अगर आपका बजट कम है लेकिन आप स्टाइल पर समझौता नहीं करना चाहते, तो सरोजिनी नगर जाएं. यहां आपको फ्यूजन ड्रेसेस, क्रॉप टॉप्स, स्कर्ट्स, डुपट्टे और जूलरी का बड़ा कलेक्शन मिलेगा.
टिप: थोड़ा मोलभाव करना न भूलें, कीमत आधी तक कम हो सकती है.
4.शाहपुर जाट - डिज़ाइनर स्ट्रीट फैशन का हब
यह मार्केट दिल्ली की ब्राइड्समेड्स और फ्यूजन फैशन पसंद करने वालों के लिए है. यहां छोटे डिज़ाइनर्स की बुटीक शॉप्स हैं, जहां आपको यूनिक, हैंडमेड और कस्टम आउटफिट्स मिलेंगे.
5.करोल बाग - बजट और क्वालिटी का परफेक्ट कॉम्बो
यह मार्केट उन लोगों के लिए है जो ब्राइडल और ग्रूम दोनों की शॉपिंग एक साथ करना चाहते हैं. यहां रेडीमेड और टेलर-मेड दोनों ऑप्शन हैं.
स्पेशल: यहां की जूलरी और फुटवियर शॉप्स भी बेहद लोकप्रिय हैं.