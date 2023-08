trendingPhotosDetail,recommendedPhotos,recommendedPhotosMobile

Hindi

Best Places To Visit In Delhi: दिल्ली-NCR की इन जगहों पर आती है एकदम विदेश वाली फीलिंग, बना लें घूमने का प्लान

Best Places To Visit In Delhi NCR: दिल्ली एनसीआर में कई ऐसी खूबसूरत जगह हैं, जहां पर आप विदेश घूमने जैसी फीलिंग ले सकते हैं. इन जगहों को जरूर करें एक्सप्लोर...

डीएनए हिंदी: Best Places To Visit In Delhi Ncr Looks Like Foreign दिल्ली में एक नहीं बल्कि कई सारी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जगहें हैं, जहां पर हर रोज हजारों लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं. दिल्ली की शान लाल किला, जंतर-मंतर, इंडिया गेट, अक्षरधाम के अलावा कई ऐसी जगह हैं जिसको देखने के लिए दूरदराज से लोग यहां आते हैं. लेकिन, आज हम आपको दिल्ली एनसीआर की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां जाकर आपको एकदम विदेश वाली फीलिंग (Best Places To Visit In Delhi) आएगी. जी हां, दिल्ली एनसीआर में ही कई ऐसी खूबसूरत जगह हैं, जहां पर आप विदेश घूमने जैसी फीलिंग ले सकते हैं. ऐसे में अगर आप फैमली और दोस्तों के साथ कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो वीकेंड में दिल्ली-एनसीआर की इन जगहों को एक्सप्लोर जरूर करें...

1. चंपा गली

दक्षिण दिल्ली (साकेत) के पास चंपा गली एक ऐसा कैफे है, जिसे पेरिस शैली में डिजाइन किया गया है और ये जगह रात के समय में बेहद खूबसूरत लगती है. यहां कंकड़ी पत्थर पर रखे टेबल चेयर खाने पीने के दौरान एक अलग ही लुक देते हैं.

2. ग्रैंड वेनिस मॉल, नोएडा

2/5 यहां की खूबसूरती दूसरे मॉल से एकदम अलग है और यहां का नजारा एकदम वेनिस जैसा लगता है. वेनिस की ही तरह आप यहां आप गंडोला राइड का मजा ले सकते हैं.

3. कल्चर गली, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, गुड़गांव

3/5 गुड़गांव में किंगडम ऑफ ड्रीम्स असल में ड्रीम डेस्टिनेशन है और इसका राजसी माहौल और नाटकीय कार्यक्रम लोगों को बहुत पसंद आता है. इस जगह ने लोगों के बीच में 2010 से अपनी पहचान बनाई हुई है और इसे काफी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है.

4. कनॉट प्लेस

4/5 कनॉट प्लेस की इमारतें एकदम लंदन स्ट्रीट जैसी दिखती हैं, यहां की नाइटलाइफ किसी शहर से कम नहीं है. यहां आप एक से एक कैफे, पब और रेस्तरां में खुलकर एंजॉय कर सकते हैं.

5. कमल मंदिर