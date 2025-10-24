AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

1 . Indoor Plants To Improve Air Quality

दिवाली के बाद और सर्दियों के आगमन के साथ ही देश के कई प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है. घर के अंदर भी हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में, अपने घर की हवा को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने के लिए इंडोर प्लांट्स (Indoor Plants) का सहारा लेना सबसे बेहतरीन उपाय है. नासा (NASA) द्वारा भी प्रमाणित, ये 7 पौधे आपके घर की हवा से जहरीले तत्वों को सोखकर उसे ताज़ी और स्वच्छ बनाएंगे.