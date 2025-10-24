FacebookTwitterYoutubeInstagram
असली बारिश से कैसे अलग है Artificial Rain? यहां समझिए दोनों के बीच अंतर

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

दुनिया का एकमात्र देश जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है, जानिए किन देशों से लगती है इसकी सीमा

Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास

Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 

मुरादाबाद में 8वीं में एडमिशन के लिए छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग, परिवार की शिकायत पर जांच शुरू

हज़ारों सैनिकों की जान बनी उत्तर कोरिया के लिए रूस से दोस्ती की कीमत, अब किया ये काम 

Best Indoor Plants To Purify Air: बढ़ते AQI से निपटने के लिए घर में स्नेक प्लांट, पीस लिली और स्पाइडर प्लांट जैसे 7 इंडोर प्लांट्स लगाएं. ये पौधे हवा में मौजूद जहरीले तत्वों को सोखकर, आपके घर की हवा को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करेंगे.

Pragya Bharti | Oct 24, 2025, 03:26 PM IST

1.Indoor Plants To Improve Air Quality

1

दिवाली के बाद और सर्दियों के आगमन के साथ ही देश के कई प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है. घर के अंदर भी हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में, अपने घर की हवा को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने के लिए इंडोर प्लांट्स (Indoor Plants) का सहारा लेना सबसे बेहतरीन उपाय है. नासा (NASA) द्वारा भी प्रमाणित, ये 7 पौधे आपके घर की हवा से जहरीले तत्वों को सोखकर उसे ताज़ी और स्वच्छ बनाएंगे.

Areca Palm

2

एरिका पाम एक बड़ा और घना पौधा है जो घर को एक उष्णकटिबंधीय लुक देता है. यह हवा में नमी बढ़ाता है और फॉर्मलाडेहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ज़ाइलिन को फिल्टर करता है. इसे मध्यम रोशनी और नियमित नमी की आवश्यकता होती है.
 

Money Plant or Pothos

3

यह पौधा घर में समृद्धि लाने वाला माना जाता है और यह किसी भी कोने में आसानी से उग जाता है. यह हवा से बेंजीन, फॉर्मलाडेहाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को कुशलतापूर्वक हटाता है. इसे कम रोशनी में भी रखा जा सकता है और इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है.

Aloe Vera

4

औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा त्वचा और स्वास्थ्य के लिए तो बेहतरीन है ही, साथ ही यह एक शानदार एयर प्यूरीफायर भी है. यह हवा से फॉर्मलाडेहाइड को हटाता है. जब हवा में फॉर्मलाडेहाइड का स्तर अधिक होता है, तो इसकी पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं. इसे सीधी धूप और कम पानी की जरूरत होती है.

Holy Basil or Tulsi

5

भारत में पवित्र माने जाने वाला तुलसी का पौधा सिर्फ औषधीय गुणों से भरपूर नहीं है, बल्कि यह हवा को शुद्ध करने में भी सहायक है. यह हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों को अवशोषित करता है. इसे अच्छी धूप और नियमित पानी की आवश्यकता होती है.

Spider Plant

6

स्पाइडर प्लांट सबसे लोकप्रिय और आसानी से उगाए जाने वाले इंडोर प्लांट्स में से एक है. इसकी लंबी, पतली पत्तियां आकर्षक होती हैं. यह हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड और ज़ाइलिन को हटाकर शुद्ध करता है. यह पौधा कम रोशनी में भी जीवित रह सकता है और इसे बहुत कम रखरखाव की जरूरत होती है.

Peace Lily plant

7

पीस लिली अपने खूबसूरत सफेद फूलों के लिए जाना जाता है और घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाता है. यह हवा से अल्कोहल, एसीटोन और ट्राइक्लोरोएथिलीन जैसे खतरनाक रसायनों को फिल्टर करता है. इसे अप्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश और नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है.

Snake plant

8

स्नेक प्लांट को "मदर-इन-लॉ'ज टंग" भी कहा जाता है. यह रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जो इसे बेडरूम के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है. यह हवा से फॉर्मलाडेहाइड, बेंजीन, टोल्यूनि और ज़ाइलिन जैसे विषाक्त पदार्थों को प्रभावी ढंग से हटाता है. इसे कम रोशनी और कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी देखभाल करना बेहद आसान है.

