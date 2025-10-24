AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

पाकिस्तान में टमाटर के लिए मची हाहाकार, 400 % बढ़ा दाम, इनते रुपये किलो है वर्तमान कीमत
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 24, 2025, 03:26 PM IST
1.Indoor Plants To Improve Air Quality
दिवाली के बाद और सर्दियों के आगमन के साथ ही देश के कई प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है. घर के अंदर भी हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में, अपने घर की हवा को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने के लिए इंडोर प्लांट्स (Indoor Plants) का सहारा लेना सबसे बेहतरीन उपाय है. नासा (NASA) द्वारा भी प्रमाणित, ये 7 पौधे आपके घर की हवा से जहरीले तत्वों को सोखकर उसे ताज़ी और स्वच्छ बनाएंगे.
2.Areca Palm
एरिका पाम एक बड़ा और घना पौधा है जो घर को एक उष्णकटिबंधीय लुक देता है. यह हवा में नमी बढ़ाता है और फॉर्मलाडेहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ज़ाइलिन को फिल्टर करता है. इसे मध्यम रोशनी और नियमित नमी की आवश्यकता होती है.
3.Money Plant or Pothos
यह पौधा घर में समृद्धि लाने वाला माना जाता है और यह किसी भी कोने में आसानी से उग जाता है. यह हवा से बेंजीन, फॉर्मलाडेहाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को कुशलतापूर्वक हटाता है. इसे कम रोशनी में भी रखा जा सकता है और इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है.
4.Aloe Vera
औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा त्वचा और स्वास्थ्य के लिए तो बेहतरीन है ही, साथ ही यह एक शानदार एयर प्यूरीफायर भी है. यह हवा से फॉर्मलाडेहाइड को हटाता है. जब हवा में फॉर्मलाडेहाइड का स्तर अधिक होता है, तो इसकी पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं. इसे सीधी धूप और कम पानी की जरूरत होती है.
5.Holy Basil or Tulsi
भारत में पवित्र माने जाने वाला तुलसी का पौधा सिर्फ औषधीय गुणों से भरपूर नहीं है, बल्कि यह हवा को शुद्ध करने में भी सहायक है. यह हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों को अवशोषित करता है. इसे अच्छी धूप और नियमित पानी की आवश्यकता होती है.
6.Spider Plant
स्पाइडर प्लांट सबसे लोकप्रिय और आसानी से उगाए जाने वाले इंडोर प्लांट्स में से एक है. इसकी लंबी, पतली पत्तियां आकर्षक होती हैं. यह हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड और ज़ाइलिन को हटाकर शुद्ध करता है. यह पौधा कम रोशनी में भी जीवित रह सकता है और इसे बहुत कम रखरखाव की जरूरत होती है.
7.Peace Lily plant
पीस लिली अपने खूबसूरत सफेद फूलों के लिए जाना जाता है और घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाता है. यह हवा से अल्कोहल, एसीटोन और ट्राइक्लोरोएथिलीन जैसे खतरनाक रसायनों को फिल्टर करता है. इसे अप्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश और नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है.
8.Snake plant
स्नेक प्लांट को "मदर-इन-लॉ'ज टंग" भी कहा जाता है. यह रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जो इसे बेडरूम के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है. यह हवा से फॉर्मलाडेहाइड, बेंजीन, टोल्यूनि और ज़ाइलिन जैसे विषाक्त पदार्थों को प्रभावी ढंग से हटाता है. इसे कम रोशनी और कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी देखभाल करना बेहद आसान है.
