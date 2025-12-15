White Hair Remedy: सफेद बाल 45 मिनट में नेचुरली होंगे परमानेंटली डार्क ब्राउन, घर पर बना लें ये होममेड हेयर कलर डाई 

3 . सफेद बाल काले करने का Homemade Herbal Dye Recipe

अब जान लें आपको हेयर डाई बनाने के लिए किन सामग्री (1 बार के लिए) की जरूरत होगी.

हिना पाउडर (Henna) – 4 बड़े चम्मच

इंडिगो पाउडर – 4 बड़े चम्मच

जटामासी पाउडर – 1 छोटा चम्मच

आंवला पाउडर – 1 बड़ा चम्मच

ताज़ा करी पत्ता – 10–12 पत्ते

हल्दी – 1 चुटकी (ज्यादा नहीं)

दालचीनी पाउडर – ½ छोटा चम्मच

चायपत्ती – 2 छोटे चम्मच

कॉफी पाउडर – 1 छोटा चम्मच

पानी – आवश्यकता अनुसार

लोहे की कढ़ाही/पैन (बेहतर रिज़ल्ट के लिए)

