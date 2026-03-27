गर्मियों के लिए बेस्ट हैं ये 5 Gut-Friendly रोटियां, Digestion रहेगा ठीक

5 . गेहूं की रोटी

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गेहूं की रोटी गर्मियों में घी के साथ खाई जा सकती है, यह नरम और गर्म होती है और दाल, सब्जी या दही के साथ खाने में आरामदायक होती है. इसमें फाइबर होता है जो पाचन में मदद करता है, लेकिन इसे संयमित मात्रा में ही खाना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है, हर व्यक्ति पर इसका असर अलग हो सकता है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट बदलने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह लें.

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