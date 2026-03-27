गर्मियों के लिए बेस्ट हैं ये 5 Gut-Friendly रोटियां, Digestion रहेगा ठीक

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 27, 2026, 01:47 PM IST
1.रागी की रोटी
गर्मी में रागी रोटी पसंद की जाती है, क्योंकि यह हल्की और ठंडी होती है. यह पेट को आराम देती है और आसानी से पच भी जाती है. पोषक तत्वों से भरपूर रागी को रोटी में कैल्शियम- फाइबर भी पाया जाता है, जो वजन कम करने में मदद करती है और ऊर्जा में अचानक गिरावट आने से रोकती है.
2.मल्टीग्रेन रोटी
मल्टीग्रेन रोटी में फाइबर और प्रोटीन होता है, जो पाचन में मदद करता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता. इस रोटी को बनाने के लिए ठंडी प्रभाव वाली अन्य अनाजों का मिश्रण करें. इसे दाल, सब्जी या दही के साथ खाने से ब्लड शुगर स्तर नियंत्रित रहता है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है.
3.जौ (बार्ली) रोटी
जौ की रोटी गर्मियों के लिए बेहतरीन मानी जाती है, इसमें ठंडक देने वाले गुण होते हैं. यह सूजन को कम करने और शरीर में पानी बनाए रखने में मदद करती है. गर्मी में खोए पोषक तत्वों को भी यह भर देती है. जौ रोटी पाचन में मदद करती है, पेट फूलने से बचाती है और ऊर्जा में अचानक गिरावट को रोकती है.
4.ज्वार की रोटी
यह हल्की होती है और पेट पर आसानी से पचती है. इसमें विटामिन B1, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. यह वजन घटाने वाले लोगों के लिए भी सही विकल्प है, ज्वार रोटी पाचन को सही रखती है और कब्ज या पेट फूलने जैसी समस्याओं से बचाती है.
5.गेहूं की रोटी
गेहूं की रोटी गर्मियों में घी के साथ खाई जा सकती है, यह नरम और गर्म होती है और दाल, सब्जी या दही के साथ खाने में आरामदायक होती है. इसमें फाइबर होता है जो पाचन में मदद करता है, लेकिन इसे संयमित मात्रा में ही खाना चाहिए.
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है, हर व्यक्ति पर इसका असर अलग हो सकता है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट बदलने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह लें.
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