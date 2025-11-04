वूलेन स्वेटर-जैक्ट्स के लिए दिल्ली-एनसीआर के ये मार्केट्स हैं बेस्ट, 500 में मिलेगा मनचाहा कॉम्बो ऑफर  

1 . चांदनी चौक

चांदनी चौक पुराने दिल्ली का मशहूर बाजार है, जहां कपड़ों-गर्मियों की तैयारी के लिए थोक विक्रेताओं की भरमार है. यहां कई दुकानें स्वेटर-जैकेट वगैरा थोक दामों पर बेचती हैं. यहां के “winter wear wholesalers” में कुछ आइटम बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं. यहां आपको 100 रूपये से सेकर 2 हजार में बेहद स्टाइलिश और ड्यूरेबल जैकेट्स, स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट्स आदि मिल जाएंगे.

टिप: इस बाजार में तारीख के हिसाब से जल्दी जाना बेहतर होगा. सुबह जल्दी पहुंचे और थोक खरीदारों से मोलभाव जरूर करें.

