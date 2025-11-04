FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

J&K- किश्तवाड़ के छत्रू में आतंकियों से मुठभेड़ जारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SBI Clerk Prelims Result 2025: एसबीआई ने sbi.co.in पर जारी किया प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

एसबीआई ने sbi.co.in पर जारी किया प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी

Cataract Risk : क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण

क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है  

दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

Dev Diwali: आज 5 है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं

आज है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं

HomePhotos

लाइफस्टाइल

वूलेन स्वेटर-जैक्ट्स के लिए दिल्ली-एनसीआर के ये मार्केट्स हैं बेस्ट, 500 में मिलेगा मनचाहा कॉम्बो ऑफर  

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत के साथ बजट-शॉपिंग का समय शुरू हो गया है. अगर आप स्टाइलिश स्वेटर या जैकेट लेना चाहते हैं और ₹200 में शॉल, जैकेट-स्वेटर कॉम्बो सिर्फ ₹500 जैसे ऑफर की तलाश में हैं तो ये कुछ प्रमुख बाजार हैं जहां आपको अच्छे दाम में स्वेटर और जैकेट मिल सकते हैं.

ऋतु सिंह | Nov 04, 2025, 02:00 PM IST

1.चांदनी चौक

चांदनी चौक
1

चांदनी चौक पुराने दिल्ली का मशहूर बाजार है, जहां कपड़ों-गर्मियों की तैयारी के लिए थोक विक्रेताओं की भरमार है. यहां कई दुकानें स्वेटर-जैकेट वगैरा थोक दामों पर बेचती हैं. यहां के “winter wear wholesalers” में कुछ आइटम बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं. यहां आपको 100 रूपये से सेकर 2 हजार में बेहद स्टाइलिश और ड्यूरेबल जैकेट्स, स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट्स आदि मिल जाएंगे.

टिप: इस बाजार में तारीख के हिसाब से जल्दी जाना बेहतर होगा. सुबह जल्दी पहुंचे और थोक खरीदारों से मोलभाव जरूर करें.
 

Advertisement

2.गांधी नगर मार्केट 

गांधी नगर मार्केट 
2

गांधी नगर मार्केट एशिया के बड़े कपड़ा थोक बाजारों में से एक है. यहां तैयार आउटफिट्स, स्वेटर-जैकेट वगैरह बहुत बड़े पैमाने पर मिलते हैं. इसलिए रेट भी सही मिलता है. यहां आपको वूलेन स्वेटर-जैकेट्स पर छूट के साथ कई ऑफर भी मिलते हैं. 
 
टिप: थोक विक्रेताओं के पास “कॉम्बो ऑफर” पूछें — स्वेटर + जैकेट एक साथ लेने पर मिल रही छूट के बारे में जानें.
 

3.करोल बाग  

करोल बाग  
3

करोल बाग में “टैंक रोड” जैसे इलाकों में बजट फ्रेंडली तैयार वूलेन कपड़े, स्वेटर,जैकेट्स, वूलन सूट्स आदि की दुकानें बड़ी संख्या में हैं. यहां आपको एक पर एक फ्री वाला ऑप्शन भी मिल सकता है.
 
टिप: छोटी-मात्रा खरीदने वाले ग्राहकों को भी यहाँ “रीटेल थोक दाम” मिल सकते हैं—भाव-लागत-और स्टाइल को ध्यान में रखते हुए.
 

4.आज़ाद मार्केट 

आज़ाद मार्केट 
4

जैकेट और विंटर वियर के लिए यह रिटेल-थोक मिश्रित बाजार है. यहां आपको इतने ऑफर्स मिल सकते हैं कि आप 2 की जगह 4 जैके्ट या स्वेटर ले सकते हैं.

टिप्स: थोक में नहीं भी जैकेट्स लेंगे तो “कॉम्बो ऑफर” या डिस्काउंट मिल सकता है.
 

TRENDING NOW

5.अट्टा मार्केट 

अट्टा मार्केट 
5

नोएडा सेक्टर 27 स्थित अट्टा बाजार भी बजट-शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध है. विंटर वियर की दुकानें खूब मिलती हैं.  यहां आपको 200 रूपये में स्वेट शर्ट, वूलेन कुर्ती, स्वेटर और जैकेट्स मिल जाएंगी.

टिप्स: मेट्रो “सेक्टर 18” स्टॉप से आसान है पहुंचना. यहां सीजन में भी सस्ते दाम पर आपको वूलेन आइट्म्स मिल सकते हैं.
 

6.नोएडा सेक्टर 62 तिब्बत मार्केट

नोएडा सेक्टर 62 तिब्बत मार्केट
6

तिब्बती शरणार्थियों द्वारा चलाया जाने वाला यह विशेष बाजार सर्दियों के कपड़ों के लिए जाना जाता है. यहां आपको लेटेस्ट स्टाइल के वूलेन स्वेटर, जैकेट्स, शॉल, कार्डिगन, स्वेट शर्ट, मफलर, टोपी-मोजे, वूलेन सूट मिल जाएंगे, यहां बस दाम फिक्स होता है.

टिप्स: स्वेटर-जैकेट के साथ एक्स्ट्रा एसेसरीज़ भी मिल सकते हैं — मफलर, शॉल वगैरा.


 

7.नोएडा सेक्टर 27 / संउेरी मार्केट

नोएडा सेक्टर 27 / संउेरी मार्केट
7

यहां महिलाओं और बच्चों के लिए तैयार-मदे कपड़ों के साथ विंटर कलेक्शन का भी अच्छा स्टॉक मिलता है. 

टिप्स: यदि फैमिली-शॉपिंग करनी है, तो स्वेटर-जैकेट्स के साथ बच्चों के आउटफिट भी एक-साथ देख सकते हैं.
 

8.नोएडा सेक्टर 10 / सेक्टर 19

नोएडा सेक्टर 10 / सेक्टर 19
8

यह थोड़ा कम प्रसिद्ध पर स्थानीय थोक-रिटेल शॉप्स के लिए उपयुक्त है, जहाँ समाधान-परक दाम मिल सकते हैं. (विशेष रूप से थोक-मात्रा लेने वालों को)

टिप्स: यदि आप एक-दो पीस नहीं बल्कि कुछ-की संख्या में लेने का सोच रहे हैं, तो यहां के थोक विक्रेता बेहतर होंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
SBI Clerk Prelims Result 2025: एसबीआई ने sbi.co.in पर जारी किया प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक
एसबीआई ने sbi.co.in पर जारी किया प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक
Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी
Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी
Cataract Risk : क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण
क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण
America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर भयानक विमान हादसा, उड़ान भरते ही क्रैश हो गया प्लेन
America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर भयानक विमान हादसा, उड़ान भरते ही क्रैश हो गया प्लेन
देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR, कैसे भरें फॉर्म, क्या दस्तावेज चाहिए, यहां जानें A से Z प्रोसेस
देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR, कैसे भरें फॉर्म, क्या दस्तावेज चाहिए, यहां जानें A से Z प्रोसेस
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है  
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है
Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल
Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल
Dev Diwali: आज 5 है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं
आज है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE