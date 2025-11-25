Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे

1 . त्वचा को गहराई से करे डिटॉक्सिफाई

बेंटोनाइट क्ले एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर के रूप में काम करती है. इसकी संरचना ऐसी होती है कि यह नकारात्मक आवेश पैदा करती है. यह त्वचा में मौजूद गंदगी, विषाक्त पदार्थ, भारी धातुओं और सीबम जैसी अशुद्धियों को अपनी ओर खींचकर उन्हें बाहर निकाल देती है, जिससे त्वचा गहराई से साफ हो जाती है.

