Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 25, 2025, 12:20 PM IST
1.त्वचा को गहराई से करे डिटॉक्सिफाई
बेंटोनाइट क्ले एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर के रूप में काम करती है. इसकी संरचना ऐसी होती है कि यह नकारात्मक आवेश पैदा करती है. यह त्वचा में मौजूद गंदगी, विषाक्त पदार्थ, भारी धातुओं और सीबम जैसी अशुद्धियों को अपनी ओर खींचकर उन्हें बाहर निकाल देती है, जिससे त्वचा गहराई से साफ हो जाती है.
2.मुंहासों और पिंपल्स से लड़ती है
मुंहासे और पिंपल्स की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह क्ले बहुत फायदेमंद है. यह क्ले त्वचा के अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करती है, जो मुंहासों का मुख्य कारण है. यह त्वचा को शांत करती है और सूजन को कम करके मुंहासों को जल्दी ठीक करने में मदद करती है.
3.डेड स्किन हटाकर त्वचा को चमकदार बनाए
ज्वालामुखी राख एक बेहतरीन प्राकृतिक एक्सफोलिएटर है. इसका इस्तेमाल करने पर यह त्वचा की सतह पर जमी डेड स्किन सेल्स को धीरे से हटा देती है. डेड स्किन हटने से त्वचा नई और चमकदार लगती है. यह त्वचा के रंगत को एकसमान बनाने और उसे पुनर्जीवित करने में मदद करती है.
4.ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को करे दूर
ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स बंद रोमछिद्रों के कारण होते हैं. बेंटोनाइट क्ले रोमछिद्रों के अंदर जमा हुई गंदगी और सीबम को बाहर खींचकर उन्हें खोल देती है. इससे ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की समस्या कम होती है और त्वचा साफ व चिकनी दिखाई देती है.
5.त्वचा में एंटी-एजिंग के लिए कारगर
उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में भी यह क्ले सहायक है. फेस मास्क के रूप में लगाने पर यह त्वचा में कसाव लाती है. यह ढीली पड़ चुकी त्वचा को कसने में मदद करती है और महीन रेखाओं और झुर्रियों की उपस्थिति को कम करके त्वचा को अधिक युवा दिखाती है.
6.ज्वालामुखी राख से बने प्रोडक्ट का उपयोग कैसे करें?
बेंटोनाइट क्ले का सबसे आम उपयोग फेस मास्क के रूप में है. इसे आमतौर पर पानी या एप्पल साइडर विनेगर के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है. इस पेस्ट को चेहरे पर 15-20 मिनट तक लगाकर सूखने दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें.
7.चेहरे पर ये प्रोडक्ट लगाने से पहले हो जाएं सतर्क
क्ले को हमेशा लकड़ी या प्लास्टिक के चम्मच से मिलाएं, न कि धातु के बर्तन या चम्मच से, क्योंकि धातु क्ले के डिटॉक्सिफिकेशन गुणों को कम कर सकती है.
