AC चलाते समय कमरे में रखें पानी की बाल्टी? वजह जानकर आप भी कहेंगे- 'पहले क्यों नहीं बताया!'

9 . कैसे करें इस देसी जुगाड़ का इस्तेमाल?

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एक मध्यम आकार की बाल्टी या चौड़े मुंह वाले बर्तन को साफ पानी से भरें. इसे कमरे के एक ऐसे कोने में रखें जहां हवा का संचार ठीक हो, AC के ठीक नीचे रखने की जरूरत नहीं है. ध्यान रखें कि पानी हर दिन बदलें ताकि मच्छर या बैक्टीरिया न पनपें. अगर आप चाहें तो पानी में गुलाब की पंखुड़ियां या एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं, जिससे कमरा नमी के साथ-साथ खुशबू से भी महक उठेगा.

