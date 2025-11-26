FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

किसान ने अपनी जमीन देने से इनकार किया | मेरी जमीन पर बाबरी नहीं बनेगी- जमीन मालिक | हुमायूं कबीर ने बाबरी बनाने का एलान किया है | अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी | अमृतसर- IED के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार | पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आतंकियों को पकड़ा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ब्लू ड्रम हत्याकांड: क्या मुस्कान के साथ जेल में रहेगी उसकी बेटी या परिजन संभालेंगे जिम्मेदारी, जानिए क्या कहता है जेल का कानून

क्या मुस्कान के साथ जेल में रहेगी उसकी बेटी या परिजन संभालेंगे जिम्मेदारी, जानिए क्या कहता है जेल का कानून

गरीबी देखी, बेघर रहे! पाकिस्तान से आए उस शख्स का पोता बना ₹3100 करोड़ का मालिक, जानें कौन है ये बॉलीवुड स्टार?

गरीबी देखी, बेघर रहे! पाकिस्तान से आए उस शख्स का पोता बना ₹3100 करोड़ का मालिक, जानें कौन है ये बॉलीवुड स्टार?

Male Fertility Decline: पुरुषों की प्रजनन क्षमता खतरे में! खाने में मौजूद 'ये' रसायन शुक्राणुओं की संख्या घटा रहा है; शोध से चौंकाने वाला खुलासा

पुरुषों की फर्टिलिटी खतरे में! खाने में मौजूद 'ये' रसायन घटा रहा स्पर्म काउंट, शोध से चौंकाने वाला खुलासा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Zero Returns Funds: 18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न

18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न

Diabetes Remedy: सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स

सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स

क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?

क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?

HomePhotos

लाइफस्टाइल

क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?

Benefits of Eating Methi: सर्दियों में रोज़ हरी मेथी खाने से वजन नियंत्रित रहता है, पाचन सुधरता है और इम्यूनिटी बढ़ती है. यह विटामिन C और फाइबर से भरपूर है, जो डायबिटीज और दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है.

Pragya Bharti | Nov 26, 2025, 07:19 AM IST

1.What are the Benefits of Eating Methi

What are the Benefits of Eating Methi
1

सर्दियों का मौसम आते ही बाज़ारों में हरी सब्जियों की भरमार हो जाती है. इन्हीं में से एक है हरी मेथी. मेथी केवल स्वाद में ही लाजवाब नहीं होती, बल्कि इसे सर्दियों का सुपरफूड भी माना जाता है. मेथी की हरी पत्तियों में शरीर के लिए आवश्यक कई विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. आइए जानते हैं कि ठंड के मौसम में रोजाना हरी मेथी खाने से आपको कौन-कौन से अद्भुत स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं:
 

Advertisement

2.वजन घटाने में मददगार

वजन घटाने में मददगार
2

मेथी की पत्तियां उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं. मेथी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो आपके पाचन को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म (चयापचय) को तेज करता है. Fसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे आप बार-बार खाने या ओवरईटिंग से बचते हैं. इस तरह आपका वजन संतुलित बना रहता है.
 

3.पाचन तंत्र रहता है दुरुस्त

पाचन तंत्र रहता है दुरुस्त
3

अगर आपको कब्ज या एसिडिटी की समस्या है, तो मेथी का सेवन करना लाभकारी हो सकता है. मेथी में मौजूद फाइबर आंतों की गतिशीलता को बेहतर बनाता है, जिससे कब्ज से राहत मिलती है. यह एसिडिटी, अपच और सीने में जलन जैसे लक्षणों को भी कम करने में सहायक है.
 

4.रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद

रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद
4

सर्दियों के मौसम में बीमारियों और संक्रमण से लड़ने के लिए मजबूत इम्यूनिटी ज़रूरी है. मेथी में विटामिन C और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. इन पोषक तत्वों के कारण मेथी शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे आप ठंड में होने वाले सर्दी-जुकाम और अन्य संक्रमणों से बचे रहते हैं.
 

TRENDING NOW

5.डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद

डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद
5

मेथी को मधुमेह रोगियों के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में देखा जाता है. मेथी में मौजूद फाइबर कार्बोहाइड्रेट और शुगर के अवशोषण की गति को धीमा कर देता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता है. कुछ शोध यह भी बताते हैं कि मेथी इंसुलिन संवेदनशीलता को भी बेहतर बना सकती है.

6.त्वचा और बालों के लिए गुणकारी

त्वचा और बालों के लिए गुणकारी
6

मेथी सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि सौंदर्य के लिए भी लाभदायक है. मेथी विटामिन A, विटामिन C, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है. यह रक्त को शुद्ध करती है, जिससे चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक आती है. साथ ही, यह बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है और बालों के झड़ने की समस्या को भी कम कर सकती है.
 

7.हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा

हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा
7

मेथी दिल को स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मेथी खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है, जिससे धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा कम होता है और दिल का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है.
 

8.मेथी का सेवन कैसे करें?

मेथी का सेवन कैसे करें?
8

मेथी को आप अपनी डाइट में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं-
मेथी के पराठे (कम तेल में).
आलू-मटर मेथी की सब्जी.
मेथी को दाल में या सूप में डालकर.
मेथी के पत्तों को धोकर सलाद के रूप में.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Zero Returns Funds: 18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न
18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न
Diabetes Remedy: सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स
सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स
क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?
क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट
जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement