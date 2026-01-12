शादी से पहले परख लें कहीं होने वाले पति में ये 7 आदतें तो नहीं? वरना मैरिज से तुरंत कर दें इनकार

1 . बातों से समझें मंगेतर का माइंडसेट, अगर है ये आदते तो...

हर एक लड़की की तमन्ना होती है कि उसकी शादी ऐसे इंसान से हो जो उसे प्यार दे और उसके साथ अच्छे से रहे और थोड़े नखरे भी उठा लें. लव मैरिज में कुछ बाते तो लड़िकयों को अपने मंगेतर के बारे में पहले से पता होती हैं लेकिन अरेंज मैरिज में ये संभव नहीं होता है लेकिन आजकल सगाई के बाद हर लड़के-लड़के बातचीत करते हैं या मिलते हैं. इसी दौरान आपको कुछ आदतें अपने मंगेतर में जरूर नोट करनी चाहिए. या बातचीत में माइंडसेट को समझने का प्रयास करें. नीचे दी गई अगल ये 7 आदतें आपके मंगतेर हैं तो रिश्ता तोड़ लेना ज्यादा बेहतर होगा.