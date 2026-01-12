FacebookTwitterYoutubeInstagram
Haryana Police में कांस्टेबल के 5500 पदों पर निकली भर्तियां, जानें इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स

ISRO का PSLV C62/EOS N1 मिशन हो गया फेल, थर्ड फेज के आखिरी चरण में इस कारण मिली असफलता

हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम

सिर्फ कन्फर्म टिकट, WL/RAC भी नहीं! वंदे भारत स्लीपर का कितना होगा किराया? जानें पूरी डिटेल

हमेशा अपनी एक आंख खुली रखकर क्यों सोते हैं पक्षी? जानें इसके पीछे का Scientific Reason

शादी से पहले परख लें कहीं होने वाले पति में ये 7 आदतें तो नहीं? वरना मैरिज से तुरंत कर दें इंकार

लाइफस्टाइल

शादी से पहले परख लें कहीं होने वाले पति में ये 7 आदतें तो नहीं? वरना मैरिज से तुरंत कर दें इनकार

लव हो या अरेंज मैरिज शादी से पहले हर लड़की को अपने होने वाले पति की कुछ आदतों को पता होना जरूरी है. अगर ये 7 आदतें आपके मंगेतर में हैं तो अच्छा होगा आप शादी से इंकार कर दें क्योंकि ये शादी या तो टिकेगी नहीं या आप घुट-घुटकर जीएंगी.

ऋतु सिंह | Jan 12, 2026, 11:21 AM IST

1.बातों से समझें मंगेतर का माइंडसेट, अगर है ये आदते तो...

बातों से समझें मंगेतर का माइंडसेट, अगर है ये आदते तो...
1

हर एक लड़की की तमन्ना होती है कि उसकी शादी ऐसे इंसान से हो जो उसे प्यार दे और उसके साथ अच्छे से रहे और थोड़े नखरे भी उठा लें. लव मैरिज में कुछ बाते तो लड़िकयों को अपने मंगेतर के बारे में पहले से पता होती हैं लेकिन अरेंज मैरिज में ये संभव नहीं होता है लेकिन आजकल सगाई के बाद हर लड़के-लड़के बातचीत करते हैं या मिलते हैं. इसी दौरान आपको कुछ आदतें अपने मंगेतर में जरूर नोट करनी चाहिए. या बातचीत में माइंडसेट को समझने का प्रयास करें. नीचे दी गई अगल ये 7 आदतें आपके मंगतेर हैं तो रिश्ता तोड़ लेना ज्यादा बेहतर होगा.

 

 

2.किसी पुरुष में ये 7 आदतें लगातार दिखाई दें, तो

किसी पुरुष में ये 7 आदतें लगातार दिखाई दें, तो
2

अगर किसी पुरुष या मंगेतर में आपके ये 7 आदतें लगातार दिखाई देती हैं या उसकी बातों से उनकी आदतों का पता चलता हो तो रिश्ते और शादी से पहले गंभीरता से सोचना ज़रूरी है क्योंकि ये रिश्ता आगे चलकर भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक नुकसान आपको दे सकता है. 
 

3.ताने देने या अपमान करने की आदत

ताने देने या अपमान करने की आदत
3

अगर आपका मंगेतर या बॉयफ्रेंड आपको बात-बात में ताने मारता है या किसी के सामने भी अपमानित करने लगता है तो आपको ये गंभीरता से लेना चाहिए. अगर अकेले में भी आपकी बातों पर आपको सुनाता है या कमी निकालता रहता है तो ये रिश्ता आगे और टॉक्सिक हो सकता है.

4.गुस्से पर कंट्रोल न होना

गुस्से पर कंट्रोल न होना
4

किसी इंसान को समझना है तो उसको गुस्से में देखना चाहिए. क्योंकि जो अपने गुस्से या इमोशन्स पर एकदम से काबू नहीं रखता या गुस्से में सही-गलत या अच्छा -बुरा भूल जाता है यानी उसमें एंगर ईशू है. गुस्से में अगर आपको आपका मंगेतर आपे से बाहर दिखता है तो समझदारी इसी में है कि रिश्ता आगे न बढ़ाएं.

5.झूठ और धोखे को लेकर सहज रवैया

झूठ और धोखे को लेकर सहज रवैया
5

अगर आपके बॉयफ्रेंड या मंगेतर में झूठ बोलने या धोखा देने की प्रवृति दिखती है तो बच के रहें. आप चाहें तो बातों ही बातों में उसके झूठ या धोखा देने पर उसके विचार को समझ कर भी अंदाजा लगा सकती हैं कि वह किसी रिश्ते, संबंध या दोस्ती को किस नजरिए से देखता है. अगर उसमें बात-बात पर झूठ बोलने या धोखेबाजी को लेकर हल्का रवैया है तो सतर्क हो जाएं.

6.अत्यधिक कंट्रोल करना करने वाला

अत्यधिक कंट्रोल करना करने वाला
6

अगर आपका होने वाला जीवनसाथी महिलाओं को अत्यधिक कंट्रोल में रखने वाला है या उसके अंदर ये आदत है कि कोई भी काम, बात  उसकी इज्जाजत के बाद ही तय होता है तो ये कंट्रोलिंग रवैया आपको बाद में परेशान कर सकता है.

 

7.ज़िम्मेदारी से भागने की आदत

ज़िम्मेदारी से भागने की आदत
7

अगर आपको बातों या किसी घटना से ये महसूस होता है कि आपका साथी या मंगेतर जिम्मेदारियों को उठाने से बचता है या अपनी जिम्मेदारी को दूसरों की अक्सर बता कर निकल जाता है तो ये रवैया या आदत आपके लिए फ्यूचर में कष्टकारी हो सकती है.  काम, परिवार या भविष्य की जिम्मेदारियों से बचते रहना एक कमजोर व्यक्तित्व या लापरहवाह की निशानी होती है.

8. ड्रग्स की लत

ड्रग्स की लत
8

शराब या किसी दूसरे ड्रग्स को लेने की अगर आदत है तो आप तोड़ा सजग हो जाएं. ये समझें कि आपका साथी या मंगेतर रोज इनको लेता है या कभी ओकेजन पर. क्योंकि शराब या नशे की लत रिश्ते ही नहीं आर्थिक स्थिति खराब कर देती है. आप बातों ही बातों में घर परिवार के लोगों की आदतों के बारे में समझते हुए मंगतेर की सोच का पता लगा लें.
 

9.महिलाओं का सम्मान न करने वाला

महिलाओं का सम्मान न करने वाला
9

 महिलाओं, माता-पिता या दूसरों के प्रति असंवेदनशील और असभ्य व्यवहार अगर कोई आदमी करता है तो समझ लें उसके साथ जीवन बीताना कठिन है. अगर आपका मंगेतर महिलाओं का सम्मान नहीं करता तो समझ लें ये सबसे बड़ी कमी है. बातों ही बातों में अपने मंगतेर की सोच उसका अन्य महिलाओं के प्रति व्यवहार आदि को परखें. अगर आपको लगता है कि वह महिलाओं का सम्मान नहीं करता तो उसके साथ रिश्ता न जोड़ें.

10.तो समझ लें ये बात

तो समझ लें ये बात
10

शादी सिर्फ साथ रहने का नहीं, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन का वादा होती है. जहां सम्मान नहीं, वहां प्रेम भी टिकता नहीं है. ऊपर दी गई वो आदतें हैं जो किसी में हों तो वह निश्चित रूप से पारिवारिक, प्रेम करने वाला और सम्मान देने वाला आदमी नहीं है और एक शादी में इन सभी चीजों की जरूरत होती है.

