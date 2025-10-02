FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं

Karva Chauth: 9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं

Chhannu Lal Mishra: भारत ने खो दिया अपना संगीत का अनमोल रत्न, पंडित छन्नूलाल मिश्र का वाराणसी में निधन

शादी से पहले इन 5 कसौटियों पर पार्टनर को परखें, तभी लड़के-लड़की को मैरिज के लिए कहना चाहिए- हां 

कतर पर हमला अब अमेरिका... ट्रंप ने जारी किया आदेश, इजरायल को भी दिया सख्त संदेश

IND vs WI Test Playing XI Team: अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के साथ पहला टेस्ट, ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Karva Chauth: 9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं

Gandhi Jayanti: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स और शुभकामनाएं

Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं

'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं

HomePhotos

लाइफस्टाइल

शादी से पहले इन 5 कसौटियों पर पार्टनर को परखें, तभी लड़के-लड़की को मैरिज के लिए कहना चाहिए- हां 

5 checklist points which are important to know about someone: शादी से पहले कुछ बातें लड़का या लड़की को पहले से पता होनी जरूरी है, वरना रिश्ता टूटने की वजह बन सकती हैं आपकी कुछ गलतियां.

ऋतु सिंह | Oct 02, 2025, 07:10 AM IST

1.जीवनसाथी चुनने से पहले

जीवनसाथी चुनने से पहले
1

आचार्य चाणक्य ने जीवनसाथी चुनने से पहले कुछ बातों को परखने की सलाह दी है. शादी से पहले जीवनसाथी के बारे में ये बातें जान लेने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. चाणक्य नीति में यही कहा गया है . जानिए कौन सी हैं वो बातें?

Advertisement

2.चाणक्य से जानें कैसे परखें किसी को

चाणक्य से जानें कैसे परखें किसी को
2

सफल जीवन के लिए आचार्य चाणक्य ने हर छोटी-बड़ी बात सोची है. जिससे सफलता आसानी से मिल सकती है. अगर आचार्य चाणक्य की रणनीतियों का सही तरीके से पालन किया जाए, तो व्यक्ति हारी हुई बाजी भी जीत सकता है.

वरयेत् कुलजा प्रज्ञो विरुपमपि कन्याकम्. रूपशीलं न नीचस्य वैवः सदृश कुले. - इस श्लोक में चाणक्य ने जीवनसाथी के गुणों को धर्म, संयम, संस्कार, संतोष, क्रोध और मधुर वाणी पर परखने को कहा है. 
 

3.धर्म और कर्म के बारे में जानें

धर्म और कर्म के बारे में जानें
3

विवाह से पहले अपने साथी के बारे में यह जानना ज़रूरी है कि वह धर्म और कर्म को महत्व देता है या नहीं. क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं भूलता और अपने परिवार के प्रति वफ़ादार रहता है.
 

4.व्यक्ति के धैर्य की भावना

व्यक्ति के धैर्य की भावना
4

कहते हैं कि जिस व्यक्ति में धैर्य की भावना होती है, वह परिवार को हर कठिन परिस्थिति से बचाता है. संकट के समय एक मजबूत ढाल परिवार की ढाल बन जाती है. विवाह से पहले अपने जीवनसाथी के धैर्य की परीक्षा अवश्य लें.

TRENDING NOW

5.गुस्से को परख लें

गुस्से को परख लें
5

शादी से पहले पार्टनर के गुस्से को परख लेना चाहिए. गुस्सा रिश्ते में दूरियां पैदा करता है. गुस्से में इंसान सही-गलत का फर्क भूल जाता है. गुस्से में इंसान जीवनसाथी पर शब्दों के बाण चलाता है, भले ही वो सही ही क्यों न हो. जिससे पार्टनर का दिल दुख सकता है.
 

6.बातों में मधुरता कितनी है

बातों में मधुरता कितनी है
6

ज़रूरत से ज़्यादा तीखी या ताने भरी बातें रिश्ते को खराब कर सकता है. पति-पत्नी के बीच मीठी बातें करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं. जीवनसाथी की तीखी बातें दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ाती हैं. अगर पार्टनर आपका अपनी ही बात को सर्वोपरि रखता है या खुद की बात को ही तवज्जो दे तो समझ लें वह डॉमिनेटेड पर्सनालिटी का है और उसके साथ आपको दब के रहना होगा.

7.संस्कार कैसे हैं

संस्कार कैसे हैं
7

जीवनसाथी चुनते समय उसकी बाहरी सुंदरता की बजाय उसके गुणों पर ध्यान दें, क्योंकि संस्कारी व्यक्ति विवाह के बाद अपने पति या पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है. संस्कारी होने से कई पीढ़ियाँ बच जाती हैं.
 

8.यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहना चाहते हैं... 

यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहना चाहते हैं... 
8

अगर आप प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन की शांति और सम्मान बेहद ज़रूरी हैं. चाणक्य नीति में कहा गया है कि प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है. अगर यही एक चीज़ इन रिश्तों में आ जाए, तो खुशहाल रिश्ते भी बर्बाद हो जाते हैं. अगर समय रहते इन दोषों को दूर न किया जाए, तो व्यक्ति के रिश्ते टूटने की संभावना रहती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral Video: मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा खोया आपा, SDM को जड़ दिया थप्पड़
Video: मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा खोया आपा, SDM को जड़ दिया थप्पड़
Vicky Kaushal ने धरा भगवान परशुराम का अवतार, Mahavatar से सामने आया पहला धांसू लुक
Vicky Kaushal ने धरा भगवान परशुराम का अवतार, Mahavatar से सामने आया पहला धांसू लुक
MP: DSP ने 14 साल बाद सब्जीवाले दोस्त को कहा शुक्रिया, सामने आया दिल छू लेने वाला Video
MP: DSP ने 14 साल बाद सब्जीवाले दोस्त को कहा शुक्रिया, सामने आया दिल छू लेने वाला Video
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं
दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं
Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं
Gandhi Jayanti: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स और शुभकामनाएं
Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं
'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं
शादी से पहले इन 5 कसौटियों पर पार्टनर को परखें, तभी लड़के-लड़की को मैरिज के लिए कहना चाहिए- हां 
शादी से पहले इन 5 कसौटियों पर पार्टनर को परखें, तभी लड़के-लड़की को विवाह के लिए कहना चाहिए- हां
Dussehra 2025: कौन थी धन्यमालिनी? जिसने रावण के लिए छोड़ दी थी भगवान विष्णु की भक्ति
Dussehra 2025: कौन थी धन्यमालिनी? जिसने रावण के लिए छोड़ दी थी भगवान विष्णु की भक्ति
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE