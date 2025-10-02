शादी से पहले इन 5 कसौटियों पर पार्टनर को परखें, तभी लड़के-लड़की को मैरिज के लिए कहना चाहिए- हां 

8 . यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहना चाहते हैं...

अगर आप प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन की शांति और सम्मान बेहद ज़रूरी हैं. चाणक्य नीति में कहा गया है कि प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है. अगर यही एक चीज़ इन रिश्तों में आ जाए, तो खुशहाल रिश्ते भी बर्बाद हो जाते हैं. अगर समय रहते इन दोषों को दूर न किया जाए, तो व्यक्ति के रिश्ते टूटने की संभावना रहती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

