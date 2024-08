Shillong की ये 4 जगहें किसी जन्नत से नहीं हैं कम, गर्मियों की छुट्टी में यहां घूमने का बना लें प्लान

डीएनए हिंदी: Budget Friendly Summer Travel Places In Shillong- शिलांग की खूबसूरती को कोई भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता है. यहां के वाटरफॉल, लेक और हरे भरे नजारे बहुत ही अद्भुत लगते हैं, जो किसी का भी मन मोह लें. अगर आप नेचर लवर हैं और प्रकृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आप शिलांग घूमने के लिए जा सकते हैं. यहां बीते (Shillong Travel Places) हमेशा आपको याद रहेंगे. गर्मियों की छुट्टियों लोग यहां घूमने का प्लान बनाते हैं. ऐसे में आप भी अपनी छुट्टी बिताने मेघालय में स्थित शिलांग घूमने के लिए जा सकते हैं.

आप यहां मेघालय की संस्कृति और विरासत को (Best Places To Visit In Summer) भी करीब से जान पाएंगे. यही कारण है कि ये जगह पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करती हैं, तो आइए जानते हैं आप यहां किन जगहों पर घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं..