Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज

Dhanteras 2025 Rangoli Designs: धनतेरस 2025 पर अपने घर की दहलीज को दीयों और रंगों से बनी रंगोली डिजाइन से सजा सकते हैं. ये डिजाइन मां लक्ष्मी के स्वागत और धन-समृद्धि को आकर्षित करने का सबसे आसान और सरल तरीका हैं. इस लेख में आपको कई खूबसूरत रंगोली डिजाइन दिए गए हैं, जिनसे आप आइडिया ले सकते हैं.

Pragya Bharti | Oct 18, 2025, 09:01 AM IST

1.Dhanteras 2025 Easy Rangoli Designs

Dhanteras 2025 Easy Rangoli Designs
1

पंचदिवसीय दीपोत्सव का पहला दिन धनतेरस होता है, जो मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरि की पूजा के लिए समर्पित है. इस दिन घर की दहलीज और पूजा स्थान को रंगोली से सजाना बेहद शुभ माना जाता है. रंगोली केवल सजावट नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और देवी-देवताओं के स्वागत का प्रतीक है. इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर, दिन शनिवार को है. धनतेरस 2025 पर, आप अपनी दहलीज को जगमगाने के लिए यहां दिए गए आसान और शुभ रंगोली डिजाइंस को ट्राई कर सकते हैं. 

2.Dhanteras Rangoli Designs

Dhanteras Rangoli Designs
2

धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है. ऐसे में, आप अपनी रंगोली में धन त्रयोदशी लिखकर भी इसे कलरफुल टच दे सकते हैं. इसके साथ कमल का फूल और एक सिक्के से भरे कलश की आकृति बना सकते हैं. 

3.Simple Rangoli Designs for Dhanteras

Simple Rangoli Designs for Dhanteras
3

अगर आप सिंपल और एक वर्गाकार आकृति में खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं, तो यह रंगोली आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. इस पर आप शुभ धनतेरस लिखकर भी इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं. 

4.Dhanteras 2025 Rangoli Designs

Dhanteras 2025 Rangoli Designs
4

अगर आपकी क्रिएटिविटी काफी अच्छी है और आप इस बार धनतेरस पर कुछ यूनिक रंगोली बनाना चाहते हैं, तो ये डिजाइन एकदम परफेक्ट है. इसमें एक महिला का बैक साइज बनाकर उसे रंगों से भरना होगा. साथ ही कुछ फूल और स्वाष्तिक बना सकते हैं. 

5.Easy Rangoli Designs for Dhanteras

Easy Rangoli Designs for Dhanteras
5

धनतेरस के मौके पर आप अपने आंगन या पूजा के स्थान पर कलश वाली ये रंगोली बना सकते हैं. इसे बनाने में आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और दीयों से सजाने के बाद यह बेहद खूबसूरत भी लगेगा. 

6.Beautiful Dhanteras Rangoli Designs

Beautiful Dhanteras Rangoli Designs
6

धनतेरस के दिन अगर आप अपने आंगन में सुंदर रंगोली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस तरह की रंगोली बेस्ट ऑप्शन है. कम स्पेस में बनने वाला ये डिजाइन घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे. 

7.Dhanteras beautiful Rangoli Designs

Dhanteras beautiful Rangoli Designs
7

धनतेरस के अवसर पर आसान और यूनिक रंगोली बनाने चाहते हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. आपको इसके लिए 4-5 कलर लेने की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ दीया जला कर आप अपने घर की रौनक को बढ़ा सकते हैं.

8.Dhanteras Simple Rangoli Designs

Dhanteras Simple Rangoli Designs
8

धनतेरस पर सबसे आसान और सिंपल रंगोली बनाना है, तो ये डिजाइन सबसे शानदार साबित हो सकता है. इस पर सिक्के से भरा एक कलश बनाकर इसे वर्गाकार आकृति में बंद कर दें और किनारे पर थोड़ा बहुत डिजाइन बनाकर इसके आकर्षण को बढ़ा सकते हैं. 

