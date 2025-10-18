Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज

1 . Dhanteras 2025 Easy Rangoli Designs

1

पंचदिवसीय दीपोत्सव का पहला दिन धनतेरस होता है, जो मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरि की पूजा के लिए समर्पित है. इस दिन घर की दहलीज और पूजा स्थान को रंगोली से सजाना बेहद शुभ माना जाता है. रंगोली केवल सजावट नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और देवी-देवताओं के स्वागत का प्रतीक है. इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर, दिन शनिवार को है. धनतेरस 2025 पर, आप अपनी दहलीज को जगमगाने के लिए यहां दिए गए आसान और शुभ रंगोली डिजाइंस को ट्राई कर सकते हैं.