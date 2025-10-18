Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी के बीच कूदकर भागे यात्री, देखें VIDEO
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 18, 2025, 09:01 AM IST
1.Dhanteras 2025 Easy Rangoli Designs
पंचदिवसीय दीपोत्सव का पहला दिन धनतेरस होता है, जो मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरि की पूजा के लिए समर्पित है. इस दिन घर की दहलीज और पूजा स्थान को रंगोली से सजाना बेहद शुभ माना जाता है. रंगोली केवल सजावट नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और देवी-देवताओं के स्वागत का प्रतीक है. इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर, दिन शनिवार को है. धनतेरस 2025 पर, आप अपनी दहलीज को जगमगाने के लिए यहां दिए गए आसान और शुभ रंगोली डिजाइंस को ट्राई कर सकते हैं.
2.Dhanteras Rangoli Designs
धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है. ऐसे में, आप अपनी रंगोली में धन त्रयोदशी लिखकर भी इसे कलरफुल टच दे सकते हैं. इसके साथ कमल का फूल और एक सिक्के से भरे कलश की आकृति बना सकते हैं.
3.Simple Rangoli Designs for Dhanteras
अगर आप सिंपल और एक वर्गाकार आकृति में खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं, तो यह रंगोली आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. इस पर आप शुभ धनतेरस लिखकर भी इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं.
4.Dhanteras 2025 Rangoli Designs
अगर आपकी क्रिएटिविटी काफी अच्छी है और आप इस बार धनतेरस पर कुछ यूनिक रंगोली बनाना चाहते हैं, तो ये डिजाइन एकदम परफेक्ट है. इसमें एक महिला का बैक साइज बनाकर उसे रंगों से भरना होगा. साथ ही कुछ फूल और स्वाष्तिक बना सकते हैं.
5.Easy Rangoli Designs for Dhanteras
धनतेरस के मौके पर आप अपने आंगन या पूजा के स्थान पर कलश वाली ये रंगोली बना सकते हैं. इसे बनाने में आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और दीयों से सजाने के बाद यह बेहद खूबसूरत भी लगेगा.
6.Beautiful Dhanteras Rangoli Designs
धनतेरस के दिन अगर आप अपने आंगन में सुंदर रंगोली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस तरह की रंगोली बेस्ट ऑप्शन है. कम स्पेस में बनने वाला ये डिजाइन घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे.
7.Dhanteras beautiful Rangoli Designs
धनतेरस के अवसर पर आसान और यूनिक रंगोली बनाने चाहते हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. आपको इसके लिए 4-5 कलर लेने की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ दीया जला कर आप अपने घर की रौनक को बढ़ा सकते हैं.
8.Dhanteras Simple Rangoli Designs
धनतेरस पर सबसे आसान और सिंपल रंगोली बनाना है, तो ये डिजाइन सबसे शानदार साबित हो सकता है. इस पर सिक्के से भरा एक कलश बनाकर इसे वर्गाकार आकृति में बंद कर दें और किनारे पर थोड़ा बहुत डिजाइन बनाकर इसके आकर्षण को बढ़ा सकते हैं.
